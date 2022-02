S obzirom na situaciju, mnogi prihvaćaju bilo kakav posao jer im on omogućuje plaćanje računa.

Uzrečica da ukoliko pronađu nešto što vole, zapravo neće raditi ni dana u životu, pritom neslavno pada u vodu. Pritom prihvaćeni posao ne morate čak ni mrziti, nego ste prema njemu indiferentni. Riječ je o relativno dobro plaćenom poslu koji vam omogućuje da od njega živite, ali ne i da se identificirate s njim i obavljate ga kao da za vas on predstavlja cijeli svijet.

Iako su mnogi odrastali uz koncept da se posao mora voljeti jer tada to nije rad, čini se da riječ o zastarjelom mišljenju koje graniči s pojmom toksične pozitive.

Posao koji je tek "dovoljno dobar" naglašava važnost ispunjenog života izvan posla. Ako radite takav posao, onda možda imate više vremena za hobije i zanimanja. Ako je takav posao financijski zadovoljavajući, radite u ugodnom okruženju i imate dosta slobodnih dana i godišnjeg odmora, to ne mora uopće biti loše.

Važno je imati na umu plan za karijeru, pa čak i u situacijama u kojima ste prihvatili posao ili idete na razgovor za posao čak i ako ne znate što zaista želite.

Postavlja se i pitanje treba li prihvatiti posao koji vam se uopće ne sviđa ili imate osjećaj da nije ne samo posao iz snova, nego čak ni dovoljno dobar za vas. Iako možda zvuči iznenađujuće, Careercontessa tvrdi da je odgovor pozitivan. Prihvatite posao koji vam se ne sviđa. Iako se situacija razlike od pojedinca do pojedinca, ponekad ima smisla pomiriti se sa ponuđenim i odustati od željene pozicije. Ovo je pet situacija u kojima je bilo kakav posao dovoljno dobar posao.

1. Nemate iskustva

Činjenica da nemate radnog iskustva ne mora biti zastrašujuća. Vjerojatno imate iskustava u drugim područjima koja se mogu interpretirati u poslovnom kontekstu. Primjerice, možda ste tijekom studija vodili književni klub. To znači da imate iskustva u organizaciji, upravljanju vremenom i znate kako se ponašati na vodećoj poziciji. Također, na taj način dajete do znanja da čitate i volite literaturu te nudite radnu etiku kakvu bi svaki poslodavac želio.

Stoga nije samo radno iskustvo uvjet koji pokazuje vaše vještine. Ako pak ovakva vrsta iskustva nije dovoljna, možda je vrijeme da razmislite o prihvaćanju posla u kojem ćete steći profesionalna iskustva kakva vam trebaju da biste aplicirali na posao iz snova.

Također, ako ste tek stupili na tržište rada jer ste završili školovanje ili se vraćate nakon duge pauze, prihvaćanje bilo kakvog posla znači da stječete dodatnu stavku u životopisu koja osim iskustva pokazuje i volju za napredovanjem i radom. To ne znači da pod svaku cijenu uzimate posao koji vam se ne sviđa i ostanete na njemu zauvijek, nego da razmislite o takvom radnom mjestu kao o stepenici u karijeri. Provest ćete ondje godinu ili dvije dok vam se ne otvore druge mogućnosti, a pritom ćete naučiti nova znanja i vještine. To je profesionalni razvoj, a ne dugoročno rješenje.

2. Volite tvrtku

Ima i ovakvih situacija: ponudili su vam posao koji vas osobito ne zanima, nije dobro plaćen i uključuje prekovremene, no riječ je o tvrtki koja vam se sviđa i želite ondje raditi. Pogotovo ako je riječ o manjem poduzeću koje ne zapošljava često. No vama daje mogućnost da se pridružite njihovim redovima i možda se s vremenom otvore pozicije za koje ste zainteresirani, pa ćete lakše prijeći na novo radno mjesto i napredovati. I to je situacija u kojoj također treba pristati na takav posao.

Velika je vjerojatnost da ukoliko se slažete s kolegama i nadređenima, možda brže napredujete. Uostalom, tko se boji malo rada ako znate da nakon njega slijedi bolje razdoblje? Stoga, iako možda ovaj posao nećete obožavati, no ako vam je stalo do vrijednosti tvrtke u kojoj želite biti, onda vrijedi razmisliti i o ovoj ulozi.

3. Pomoći će vam razviti vještine koje trebate

Izreku da je iskustvo jedini izvor znanja mnogi rado pripisuju Albertu Einsteinu, a može se primijeniti i na poslovni svijet. Iskustvo je način kako ćete steći znanja i vještine koje inače ne biste imali gdje naučiti. Iskustvo vam pokazuje kako raditi učinkovito. Dakle, ako prihvaćate radno mjesto koje će vam omogućiti razvoj vještina potrebnih da dođete do željenog cilja, onda je to dobar posao za vas.

Ciljevi u karijeri nerijetko donose promjenu uloga ili čak područja kojima se bavite. Stoga je u početku mudro birati radna mjesta koja će vas pripremiti i osnažiti. Možda nije riječ o poslu kakav ste sanjali, no to je samo prva stepenica koja će pomoći da se u budućnosti popnete do vrha. Ako ste novi u profesiji, sigurno nećete odmah preskočiti sve stepenice, no volja da razvijate vještine pomoći će vam da stignete do cilja.

4. Šef je sjajan

Možete li zamisliti čovjeka čijoj se karijeri divite i nadate se da ćete i vi ostvariti isto? Netko tko bi bio odličan mentor i od koga biste uživati učiti? U redu. A sad zamislite da vam isti taj čovjek ponudi posao, ali niste oduševljeni radnim mjestom. Dakle, pozicija nije ona kojoj ste se nadali, ali potencijalni poslodavac je stručnjak koji vam nudi nevjerojatnu mogućnost za karijeru.

Jasno je da prihvaćanjem takvog posla uviđate njegovu težinu i činjenicu da se ne poklapa sa trenutačnim ciljevima u karijeri. No možda će vas upravo taj posao približiti željenim ciljevima i omogućiti da do njih dođete brže i jednostavnije. Bi li se onda isplatilo prihvatiti takav posao?

5. Treba vam novac

Najmanje glamurozan razlog za prihvaćanje posla koji vas ne zanima je financijske prirode. Većina ljudi mora raditi i plaćati račune te nemaju vremena sjediti i čekati da im s neba padne radno mjesto iz snova. Možda ne želite ulogu koju vam nude, no morate je prihvatiti jer nemate izbora. I to je u redu.

Preživljavanje je na vrhu svačijih interesa, osobito u ovakvom vremenu u kojem živimo. Niste poraženi, i to ne znači da ćete zauvijek biti na radnom mjestu koje ne volite. To znači samo da ste pristali krenuti putem koji će vam financijski unijeti stabilnost u život i olakšati situaciju. Nije idealno prihvatiti posao koji zapravo ne želite, no može donijeti više koristi nego štete. Nikad ne znate - možda vas upravo taj neželjeni posao odvede bliže poslu iz snova.