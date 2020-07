Povrće nemojte pripremati na ulju već na juhi po vašem izboru

Korištenje juhe za kuhanje povrća nesumnjivo će pomoći u smanjenju rizika koji mogu nastati upotrebom maslinovog ulja na velikim vrućinama

<p>Kuhari koji traže zadovoljavajući, ali zdravi način da jedu što više povrća, često to povrće kuhaju i prže na ulju. Iako to donekle ima smisla kada koristite zdrave masti poput maslinovog ulja, ali to zapravo može biti pogrešan način kuhanja. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Tajne najzdravijih namirnica: Špinat kuhajte samo jednu minutu<br/> </p><p>Iako je takva metoda dobra tijekom kuhanja na niskoj do srednjoj vatri, viša razina topline brzo može uzrokovati probleme. Maslinova ulja i druge vrste ulja počinju se raspadati kad se koriste na velikim vrućinama, što zapravo može biti nezdravo.</p><p>Međutim, postoji alternativa koja omogućuje povrću da se kuha na većoj temperaturi - i to na zdraviji način. Za sigurnije i zdravije povrće, pokušajte zamijeniti ulje za bilo koju juhu po vašem izboru. Time ćete otkloniti potencijalne probleme s pregrijavanjem ulja.</p><h2>Kako kuhati povrće s juhom?</h2><p>Da biste povrće kuhali s juhom, sve što morate napraviti je uliti dovoljno juhe da prekrije dno tave. Stavite poklopac na vrh i pustite da povrće kuha dok ne omekša. To je zaista nevjerojatno jednostavna metoda koja čak i ne zahtijeva miješanje.</p><p>Najveća odluka koju ćete morati donijeti je kakvu juhu koristiti. Premda možete iskoristiti sve što imate pri ruci, to može poboljšati vaš obrok ako razmišljate o tome kako želite začiniti povrće. Na primjer, razmislite o tome kako pileća juha može poboljšati okus povrća i nadopuniti ostatak obroka za razliku od govedine - i obrnuto. Naravno, vegetarijanci lako mogu koristiti povrtnu juhu, piše <a href="https://www.mashed.com/223831/youve-been-sauteing-vegetables-wrong-your-entire-life/" target="_blank">Mashed.</a></p><p> </p>