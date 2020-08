Pravi način: Kada treba dodati začine - na početku ili na kraju?

Čak i vrlo jednostavnim receptima začini daju posebnu notu gledano sa stajališta arome, ali i promatrajući nutritivnu vrijednost hrane. Zato valja znati kada ih je najbolje koristiti

<p>Može li se pogrešnim dodavanjem začina umanjiti njihova nutritivna kakvoća? Kako biste dobili najbolje iz svakog jela, stručnjaci za hranu objasnili su kada je najbolje dodavati začine u hranu i zašto, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/when-to-add-spices-while-cooking?mbg_mcid=777:5f443abfce2951221948a655:ot:5c35299b9799ec3cc65831de:1&mbg_hash=183fc2a15d801e4f05f3a20d0e7b58dc&utm_source=mbg&utm_medium=email&utm_campaign=daily_v2_20200825">MindBodyGreen.</a></p><h2>Kada dodati začine?</h2><p>Ako želite najbolji okus od svakog začina koji koristite, stručnjakinja za začine dr. <strong>Kanchan Koya </strong>savjetuje da ih pomalo dodajete tijekom svakog koraka pripreme hrane.</p><p>U tradicionalnim jelima poput curryja ili variva prvi je korak dodati sve začine u vruće ulje. Aromatični začini poput češnjaka, đumbira ili luka dolaze na red sljedeći. Na kraju, pospite jelo suhim začinima kad je gotovo. Dodajući začine na ovaj način omogućujete bogatu aromu svakog jela.</p><p>Kako biste dobili još više od svakog začina, chef <strong>Akhtar Nawab</strong> kaže da ih je najbolje tostirati prije svakog kuhanja.</p><p>- Svi začini sadrže esencijalna ulja koja se oslobađaju na toplini. Kad zagrijete začine i tostirate ih, ta se ulja oslobađaju i aroma bude bogatija - tvrdi on.</p><h2>Nutritivni aspekt začina</h2><p>- Kad je riječ u nutritivnoj vrijednosti začina, toplina može aktivirati dio sastavnica hrane, ali istovremeno može deaktivirati druge sastavnice. Zato je važno začine dodavati na početku i na kraju kuhanja - smatra Koya.</p><p>Kurkuma, primjerice, sadrži snažan spoj kurkumin koji znanstvenici proučavaju zbog antioksidativnih i protuupalnih svojstava. No tijelo ga ponekad ne apsorbira na odgovarajući način. Kako biste olakšali apsorpciju kurkumina, Koya preporučuje da ga aktivirate na masnoći i toplini. To znači da dodavanjem kurkume na vruće ulje na početku kuhanja omogućujete njezinu najbolju nutritivnu vrijednost.</p><p>Prema studijama, klinčić i cimet zadržavaju antioksidativna svojstva na temperaturama od 180 stupnjeva Celzijevih. Zato te začine možete dodati na početku ili na sredini kuhanja, no vrijedi samo dok je temperatura ispod 180 stupnjeva. Dodatno, muškatni oraščić na istoj temperaturi povećava svojstva onemogućavanja aktivnosti slobodnih radikala.</p><p>Toplina oslobađa i neke vitamine, minerale i antioksidanse. Iako taj učinak kod začina još valja istražiti, Koya smatra da je najsigurnije koristiti začine na početku i na kraju kuhanja kako biste bili sigurni da ste iz njih izvukli najbolje. Važno je znati da svježe začine najčešće dodajemo na početku, dok suhe začine dodajemo na kraju kuhanja.</p>