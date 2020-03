Preboljeli ste prehladu, ali i dalje kašljete. Što to znači?

Napokon ste preboljeli prehladu ili virozu, no čini se da se nikako ne možete otarasiti tog upornog kašlja. Trebate li se brinuti, pita se Healthline.

- Mnogi pacijenti nadaju se da će prehlada potrajati svega nekoliko dana, no istina je da ljudi mogu imati simptome i do tri tjedna, čak i kad je riječ o običnom virusu - objašnjava dr. John Dougherty iz Beverly Hillsa. Objasnio je da simptomi poput kašlja kojeg je prouzročila viroza ili bakterijska infekcija predstavljaju imunološki odgovor tijela na zarazu.

- Bijela krvna zrnca će se boriti protiv onoga što uzrokuje bolest, pa čak i kad su istrijebili virus ili bakteriju, tijelo se još bori s posljedicama upale i to može prouzročiti uporne simptome - nastavlja liječnik pojašnjavajući da se dugotrajnog kašlja ljudi najčešće ne mogu riješiti zbog sinusa.

- Kad ste prehlađeni u nosnoj šupljini i u sinusima se razvija veća količina sluzi koja nastavlja kapati i u grlo, stvarajući osjećaj škakljanja zbog kojeg kašljete - kazala je dr. Laura Boyd iz Elmhurst-Edward Health Centra u Addisonu.

Savjetovala je ljudima da preparatima iz ljekarne isperu sinuse, a antihistaminici mogu pomoći u isušivanju sluzi. No postoje i drugi razlozi dugotrajnog kašlja.

Sekundarna infekcija

- Ponekad imate virozu, no dok se imunološki sustav bori protiv tog virusa, može se pojaviti bakterijska infekcija za koju vam treba drugačiji oblik liječenja od onog koje primjenjujete. Ako se razbolite, zatim ozdravite, a onda vam postane još gore, to pogoršanje zdravlja može značiti da se razvila neka druga infekcija - kaže Dougherty.

Astma

Astma može biti uzrok kašlja, a astmatični odgovor se često javlja kod ljudi koji su imali prehladu.

- Njihovi mali dišni putevi koji vode do pluća mogu se dodatno stisnuti, a to će prouzročiti stvaranje zvukova prilikom disanja. Ako čujete pištanje dok kašljete, svakako se javite liječniku jer je to razlog za zabrinutost i nema veze sa prehladom - dodaje Boyd.

Niste ni imali prehladu

Simptomi koji oponašaju prehladu mogu biti prouzročeni nečim drugim. Postoji lepeza simptoma koji se mogu činiti kao prehlada, a to zapravo nisu. Poput žgaravice, curenja nosa ili refluksa želučane kiseline.

- Obična prehlada traje od pet do sedam dana. Ako imate groznicu ili se osjećate sve lošije, konzultirajte se s liječnikom - kaže Boyd.

Drugi razlozi za brigu

Mnogi će pomisliti kako imaju rak pluća ako dugo kašlju, ili pak probleme sa srcem. Dr. Dougherty kaže da vrlo malo ljudi koji imaju rak pluća zapravo kašlju.

- No nitko osim vas ne poznaje vaše tijelo, pa ako osjećate da nešto nije u redu, svakako otiđite liječniku - savjetuje dr. Doherty pojašnjavajući kako bi liječniku svakako trebalo otići ako kašljete duže nego što mislite da treba, ako se nešto promijenilo u načinu ili zvuku kašlja ili ako iskašljavate krv.

Jesam li još zarazan ako kašljem?

Dr. Boyd kaže kako su ljudi s virozom zarazni najmanje 24 sata prije pojave prvih simptoma jer se infekcija tada već proširila tijelom. Što se tiče prehlada, iako one traju najviše do sedam dana, kod viroza čovjek može biti zarazan i do 21 dan, pa je stoga teško reći je li svaki kašalj zarazan.

Dr. Doherty pak dodaje da ukoliko je kašalj praćen temperaturom, obično kad se temperatura vrati u normalu postoji manja vjerojatnost da ste zarazni.

- Ako kašljete zbog infekcije koja zahtijeva liječenje antibioticima, obično nakon 24 sata od prvog tretmana infekcija nestaje - kaže Doherty.

Kako liječiti dugotrajan kašalj?

Kod kašlja kojeg uzrokuje obična prehlada, Dougherty kaže da najviše pomažu lijekovi koje se može kupiti u ljekarni, a sadrže dekstrometorfan. No svakako valja biti oprezan kod lijekova koji sadrže kodein.

- Kodein ima adiktivni potencijal - upozorava on. Također, neke lijekove mogu prepisati liječnici.

- Kašalj nastaje zbog iritacije receptora u grlu i plućima, a infekcija podiže osjetljivost tih receptora. Postoje lijekovi koji će ublažiti kašalj tako što će smanjiti osjetljivost receptora - pojašnjava Dougherty i kaže kako ljudi mogu kupiti u ljekarnama i druge preparate u obliku kapi ili spreja. Kod kućnih biljnih pripravaka Dougherty savjetuje dodatni oprez.

- Oni nisu regulirani od nadležnih tijela, pa ponekad zapravo ne znate što je u bočici koju uzimate. Naime, ponekad se sadržaj bočice ne poklapa sa deklaracijom - kazao je. No med i čaj uvijek su dobro rješenje.

- Med oblaže grlo, pa je učinkovit u suzbijanju iritacije. Kod djece starije od godinu dana usto će ublažiti simptome. No zbog njega kašalj neće nestati - kazala je Boyd.

Liječnici kažu da nema dokaza kako vitamin C, cink i ehinaceja pomažu imunitetu.

- U stvari, ako redovito uzimate ehinaceju, nećete spriječiti prehladu niti će to pomoći imunitetu. No ako uzmete cink ili vitamin C čim osjetite prve simptome, možete ublažiti simptome i umanjiti trajanje bolesti. No nećete se izliječiti. Na žalost, za običnu prehladu ne postoji lijek - zaključuje Boyd.

