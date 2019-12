Saveznik probave: Ova hrana čuva crijeva i sprječava rak

Svjetska strukovna udruženja gastroenterologa svake godine fokusiraju se na bolest koja utječe na probavni sustav. Za 2019. godinu to su bili gastrointestinalni karcinomi. Riječ je o tumorima koji napadaju probavni sustav, piše Scmp.

World Cancer Research Fund navodi kako su gastrointestinalni karcinomi među četiri od sedam najučestalijih vrsta raka prema statistici za 2018. godinu. Godinama se mislilo kako rak crijeva napada samo stariju populaciju, no nedavna europska istraživanja koja su proveli na 143 milijuna ljudi pokazala su porast slučajeva raka crijeva u razdoblju od 1990. do 2016. godine, a najveći porast bilježe u populaciji od 20 do 29 godina. Slične studije pokazale su iste trendove kod mladih odraslih ljudi u Britaniji ili Australiji.

Iako možda nema načina da se rak crijeva spriječi, postoje studije koje sugeriraju kako se rizik može značajno umanjiti odabirom zdravih prehrambenih navika. Osim što će na taj način crijeva biti sretnija, to utječe i na opće zadovoljstvo čitavog tijela.

- Postoje dokazi da mikrobi u crijevima mogu razbiti molekule nutrijenata i stvoriti posebne spojeve koji stimuliraju aktivnost živaca. Oni komuniciraju između crijeva i moždanih neurona te mogu utjecati na ponašanje, tvrdi nutricionistica Camille Lassale iz University Collegea u Londonu.

Dodaje kako loša prehrana može utjecati na zdravlje mozga do te mjere da će ga čak oštetiti. S druge strane, prehrana bogata protuupalnim i antioksidativnim sastojcima, poput onih u ribljim uljima, voću, povrću i orašidima, može djelovati zaštitno na mozak. Imajući to sve na umu, evo top pet namirnica koje će usrećiti vaš probavni sustav kao i mozak.

Kimchi

Kimchi je tradicionalno korejsko jelo od povrća fermentiranog sa začinima. Fermentirano povrće je već tisućama godina na jelovniku mnogih kultura, no tek nedavno su tim namirnicama počeli pridavati zaslužene zasluge.

- Fermentirana hrana vašem tijelu daje dnevnu dozu probiotika, a to su živi mikroorganizmi nužni za zdravlje probavnog sustava, napisao je dr. David Ludwig na Harvard Health Blogu. Izvrstan izbor hrane bogate probioticima su kimchi, miso, kiseli kupus, jogurt, kefir i ljekovita gljiva kombucha.

Smeđa riža

Bijela riža siromašna je vlaknima jer su uklonili njezin vanjski omotač, a vlakna su nužna za zdravu probavu. Pomažu hrani da brže ide duž crijeva i omogućuju lakšu stolicu, a istovremeno hrane dobre bakterije u crijevima. Riječ je o bakterijama koje pomažu probavi, smanjuju upalne procese i pomažu tijelu u borbi protiv bolesti. Smeđa riža dolazi s vanjskim omotačem koji je bogat vlaknima, a dobar izbor je i ječam.

Riba i bijelo meso

Tijelo će teško probaviti određene vrste masnoća, poput, primjerice, onih iz pommes fritesa. Masna hrana može potaknuti grčeve u crijevima i tako stvoriti neugodu, pojašnjava dr. Linda Lee iz američkog Johns Hopkins Sveučilišta.

- Crveno meso povezano je s proizvodnjom kemikalija koje mogu povisiti rizik od začepljenja arterija, dodala je ona savjetujući kako je u prehranu bolje uvrstiti ribu i piletinu.

Povrće

I u ovom su slučaju ključna vlakna. Bez njih crijeva ne mogu funkcionirati, pa u svakodnevni jelovnik uvrstite lisnato zeleno povrće poput blitve, špinata, brokule, ali i grahorice poput leće i slanutka. Svježe voće poput jabuka i banana također je izvrstan izvor vlakana, jednako kao i sušeno voće poput grožđica ili šljiva. I na kraju, kako bi vlakna lakše prolazila kroz probavni sustav, treba im puno vode. Zato pokušajte piti preporučene dnevne količine vode.

Avokado

Bogatstvo vlakana i kalija sadržano je u avokadu. No on sadrži i visok postotak masnoća, pa nije preporučljivo često ga konzumirati.

