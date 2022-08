Pronađite unutarnji mir: Odmak od problema i obaveza može se postići osjećajem 'trenutka'

Današnji život učinio je unutarnji mir tako dalekim i nestvarnim snom za velik broj ljudi. O mentalnom i duhovnom skladu se mora puno toga učiti, to podrazumijeva cjeloživotni proces. Najteže je pronaći izvor unutarnjeg mira, a on je uvijek povezan s osjećajem sreće i zadovoljstva.

Svaki čovjek posjeduje, odnosno poznaje cijeli spektar osjećaja, od ljubavi do mržnje, sreće do tuge, od straha do tjeskobe, nesigurnosti do kontrole, a o tome kojem će dopustiti da ga obuzme ovisi o njemu samom. Naši naučeni postupci i uvjetovana percepcija tjeraju nas da posežemo za određenom emocijom u zatečenom trenutku.

Mir je sve ono što je suprotno od stresa, a kada ste sretni i kada upoznate samog, odnosno onog sretnog sebe shvatit ćete koliko je naporno biti napet i anksiozan, a koliko vam je malo bilo potrebno da to postignete.

Zbog svakodnevne izloženosti stresnim situacijama, čovjeku se njegova unutarnja stabilnost čini nemogućom. Nekoliko je ljudskih osobina i karakteristika koje nas vode u pravcu suprotnom od sreće, poput pohlepe, mržnje, materijalnog pogleda na svijet, ali i neznanja.

Dostupnost tehnologije, stres na poslu, svakodnevne interakcije s različitim ljudima, obaveze i poteškoće, sačinjavaju užurbani ritam života modernog čovjeka, za kojeg možemo reći da nikako ne pomaže pronalasku mira i trenucima opuštanja.

Uzvrati pozitivno

Izgradite vlastito pozitivno iskustvo, okružite se pozitivnim ljudima i energijom. Zaobiđite stresne situacije kada god imate priliku za to. Ponekad je najbolji lijek izbjeći određene navike, ljude ili situacije kako biste bili sretni. Više se smijte, budite kreativni, uvedite više rekreacije u slobodno vrijeme, pomozite dragim ljudima.

Predahnite, uzmite pauzu u trenutku

Odmaknite se od stvarnosti, razbistrite um, nakratko umjerite pažnju na disanje i lijepe misli. Ponavljajte to svaki dan, nekoliko puta, i barem na nekoliko minuta. Bavite se svojim životima, ne uspoređujte se s drugima, radite stvari i sitnice koje vas ispunjavaju. Težite malim dostignućima na svakodnevnom planu i budite zaista ponosni i sretni kad ih ispunite. Oslobodite svoje biće od negativnih ideja i istih vjerovanja. Pustite prošlost, prihvatite sadašnjost, a budućnost će sama doći. Budite hrabri. Slična stanja moguće je postići samo uz hrabrost, jer ona pomaže izbrisati traume prošlosti, a sadašnjosti i budućnosti daje osjećaj neustrašivosti.

Slika stvarnosti

Iskrivljena verzija vlastite stvarnosti navodi vas da posegnete za specifičnim načinima ponašanja i svakodnevnog ophođenja kako prema sebi, tako i prema drugima. Naš duh je pod svakodnevnim utjecajem zabluda, i često smo van dodira sa stvarnošću, što nam onemogućava da stvari vidimo onakvima kakve zaista jesu i time propustimo priliku posegnuti za pravim, primjerenim sklopom osjećaja i ispravnih postupaka.

Život je puno više od nervoze, negativnih priča, frustracija i kaosa, ali vi ste onaj koji od njega mora zatražiti više. Kada odlučite svakodnevno raditi na svom mentalnom stanju, tada ćete postepeno početi osjećati svakodnevne blagodati življenja. Često je potrebno izdignuti se iznad problema kako bi jasnijim očima, pa i djelima, sagledali i suočili se sa stvarnošću.

Um je izlaz iz problema

Kada se suočimo s problemom, i kada se nađemo u teškoj situaciji, najčešće se rješenje i izlaz nalaze u našim umovima. Kada bismo na životne poteškoće i izazove odgovarali i uzvraćali smirenim i pozitivnim umom te takvim i postupcima lakše bi se s njima suočavali. Tek kada usvojite naviku probleme prihvaćati i percipirati ih poteškoćama ili, još bolje, prilikama za vlastiti rast i razvoj onda ste na dobrom putu ka postizanju unutarnje smirenosti i sklada uma i tijela, ali i djela.

Prenapuhanost

Problemi s kojima se susrećemo većinom izgledaju strašno, zato što nam negativan um u takvim situacijama blokira rješenje istih, jer nudi percepciju u kojoj stvari izgledaju puno veće nego što zaista to i jesu. Promijenite um i smanjite neugodne osjećaje poput bespomoćnosti, brige, nezadovoljstva, boli, patnje i zabrinutosti.

Odvojite vrijeme za duh i tijelo - disanje i meditacija

Briga o mentalnom stanju sve je popularnija tema i od suštinske je važnosti kvalitetnog života i dobrog zdravlja. Nužno je pronaći vrijeme za usporavanje i pronalaženje mira, okrenite se sebi i onome što vas zadovoljava i čini sretnima.

Dišite

Za početak, dišite. Osjetite dah, komunicirajte sami sa sobom, osluškujte srce kako lupa, smirite trbuh. Udobno se smjestite, i vježbajte disanje. Duboko disanje glavni je lijek za smanjenje pa i rješavanje stresa i napetosti. Fokus na udisaj i izdisaj drži vas u momentu koji uporno izbjegavate, u trenutku sadašnjosti. Kisikom se izborite protiv depresije, stresa, tjeskobe i problema. Kada vam vrijeme dopusti, preporučuje se da ovo radite na otvorenom, u prirodi. Pravilan način disanja uvelike doprinosi kvaliteti našeg života. Prakticiranje tehnika disanja doprinosi smanjenju anksioznosti, snižavanju krvnog tlaka te ublažavanju nesanice.

Meditirajte

Odvojite samo nekoliko minuta svakog dana za meditaciju, i nakon malo vremena osjetit ćete promjene u vašem raspoloženju. Za ovu vježbu opuštanja ne treba vam oprema. Iskoristite miran i tih kutak vlastitog doma. Ako ćete se bolje osjećati, odredite posebno mjesto i uredite ga sitnicama koje će vam pomoći da ostanete fokusirani, upotrijebite svijeće, aromatična ulja, cvijeće... Dišite polako, zaustavite vaše misli, usporite ih, neka mir i tišina ispune vaše tijelo i duh. Ne dopustite da vam pažnja pobjegne. Preplavite um ugodnim mislima i emocijama. Brige i probleme odmaknite na samo par minuta od sebe. Potrebno je uložiti malo vremena, i dosljednosti u ovu praksu.

Meditacija pomaže da ovladate vašim unutarnjim bićem, i unutarnjim svijetom. Ključan je život i svjesnost postignut u sadašnjem trenutku. Mentalni rast, razvoj, energija i fokus na ono što je stvarno bitno, proaktivnost, smještanje sebe i svoje uloge u život neki su od benefita meditacije. Početak vašeg meditativnog puta neka bude disanje, isprva koristite ono koje se sastoji od četiri sekunde udaha i četiri sekunde izdaha, uz balans misli i bez distrakcija.

Radi se o zaustavljanju navirućih misli, briga i problema te stavljanja fokusa na pozitivne osjećaje. Cilj neka bude stanje unutarnje tišine i zamrzavanje u trenutku, a s vremenom neka vas vodi unutarnji osjećaj sreće i ispunjenosti, unutarnji mir, osvježenost i odmornost. Manje živite u prošlosti, više se zadržite u sadašnjosti, i prepustite se nadolazećoj budućnosti.

