Evo zdravih recepata za ljeto i jesen

Donosimo nekoliko recepata koji vam mogu poslužiti za kreiranje zdravog i uravnoteženog jelovnika za ljeto i jesen, kojim ćete jačati vlastiti imunitet i pripremiti organizam za sezonu gripe i prehlada

<p>Zdrava i uravnotežena prehrana, s namirnicama koje imaju veliku nutritivnu vrijednost i spravljene su tako da njihove prednosti što bolje iskorististe, glavni je 'alat' za jačanje imuniteta svakoga od nas. Donosimo nekoliko recepata s namirnicama koje dozrijevaju upravo u kasno ljeto i na jesen, pa su tada nutritivno i najvrjednije, puno više nego nakon nekoliko mjeseci skladištenja. Iskoristite ih kao ideju za pripremu zdravih i uravnoteženih obroka. </p><h2>Cvjetača sa slanutkom u umaku od rajčice</h2><p><strong>Sastojci: </strong></p><p>- 1 cvjetača<br/> - 3 žlice koncentrata rajčice<br/> - 1 šalica kuhanog slanutka<br/> - ½ žlice polubijelog brašna<br/> - začini: bosiljak, crni papar, sol</p><p><strong>Priprema</strong></p><p>Slanutak namočite preko noći, pa skuhajte. Cvjetaču razdvojiti na cvjetove, a stapku narezati na ploške, te staviti pirjati na malo ulja. Nakon otprilike 8 minuta pirjanja, dodajte kuhani slanutak, te pripremljen umak od rajčice i dobro promiješajte. Kuhati još oko 5 minuta da se sastojci sljube.</p><p>Za umak od rajčice u čaši razmutiti koncentrat rajčice, malo polubijelog brašna, vodu i začine te sve zajedno dodati u wok. Poslužiti s prethodno kuhanim prosom.</p><h2>Gljive s porilukom </h2><p><strong>Sastojci</strong></p><p>- 20 dekagrama šampinjona;<br/> - 1 veći poriluk;<br/> - 1 žličica maslaca ili suncokretovog ulja;<br/> - 1 žlica kukuruznog griza;<br/> - Crni papar, sol; </p><p><strong>Priprema</strong></p><p>Gljive i poriluk narezati na kolutiće te zajedno staviti pirjati na malo maslaca. Nakon par minuta pirjanja dodati papar i sol i pirjati tako da poriluk pokaže jarku zelenu boju, ali da zadrži svoju hrskavost, ukupno oko 10 min. Poslužiti uz palentu.</p><h2>Složenac od slanutka i patlidžana</h2><p><strong>Sastojci</strong></p><p>200 g slanutka;<br/> 300 g patlidžana;<br/> 400 g rajčice;<br/> 2 dcl maslinovog ulja;<br/> 2 glavice luka (crvenog);<br/> sol, papar</p><p><strong>Priprema</strong></p><p>Slanutak navečer namočite u mlakoj vodi, a sutradan ga skuhajte s malo sode bikarbone. Kad omekša, ocijedite ga i ostavite po strani. Patlidžane operite, ogulite i narežite na krupnije kocke. Rajčice narežite na kriške.U zdjeli zagrijte četiri žličice ulja pa na njemu ispržite narezane patlidžane dok ne potamne. Izvadite ih žlicom i stavite u vatrostalnu posudu.<br/> Luk ogulite, narežite na ploške i propirjajte na ulju od patlidžana. Isprženi luk složite na patlidžane i sve skupa prelijte ostatkom ulja od prženja (koje izgleda kao lagani umak jer su i luk i patlidžan pustili vodu). Na to dodajte kuhani slanutak te osolite i popaprite. Odozgo posložite kriške rajčice, te sve zajedno zalijte s četiri žlice vode i stavite u zagrijanu pećnicu da krčka na umjerenoj temperaturi oko 45 min. Izvadite i poslužite kao varivo, s krumpirom i crnim kruhom. </p><h2>Rižoto s gljivama i povrćem</h2><p><strong>Sastojci</strong></p><p>- 1 tikvica<br/> - 1 paprika<br/> - 1 rajčica<br/> - 1 šalica gljiva <br/> - 1 crveni luk<br/> - 1 režanj češnjaka<br/> - 1 žličica brašna<br/> - 1 šalica temeljca ili vode u kojoj ste kuhali neko povrće<br/> - malo maslinovog ulja<br/> - sol, papar i začini po želji<br/> - 1 šalica riže</p><p><strong>Priprema</strong></p><p>Na kockice narežite tikvicu, papriku, rajčicu, crveni luk, češnjak. Sve stavite pirjati na laganu vatru, na tavicu na kojoj ste zagrijali malo maslinovog ulja. Sa strane u tavi umiješate žličicu brašna. Kad sve poprimi zlatno žutu boju dodajte gljive te rajčicu koju ste narezali na sitne kockice. Promiješajte, dodajte začine, pa umiješajte rižu i zalijte temeljcem ili vodom tako da prekrije sve sastojke. Kuhajte dok se riža ne skuha, uz dodavanje vode po potrebi. Rižoto treba biti kremast, pa vodu dodajte malo po malo, da ne pretjerate, kako sve skupa ne biste morali raskuhati da ispari suvišna tekućina.</p><h2>Rajčice punjene mesom</h2><p><strong>Sastojci</strong></p><p>- 8 rajčica<br/> - 400 grama mljevene junetine<br/> - 1 jaje<br/> - 1/2 šalice krušnih mrvica<br/> - 1 crveni luk<br/> - 1 režanj češnjaka<br/> - 1 žlica svježeg ili 1 žličica suhog peršina, <br/> - sol i papar<br/> - maslinovo ulje </p><p><strong>Priprema</strong></p><p>Rajčice operite i odrežite im vrh, oko pola centimetra, pa izdubite meso žličicom i uklonite veći dio koštica. Posolite i popaprite iznutra. Meso rajčica usitnite nožem te dodajte u junetinu. Dodajte sitno sjeckani luk i češnjak te ostale sastojke. Sve dobre promiješajte, pa tom smjesom punite rajčice. Složite ih u posudu za pečenje koju ste premazali maslinovim uljem, poklopite 'kapicama' koje ste odrezali te lagano prelijte maslinovim uljem. Pecite u zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva otprilike 30 minuta. </p><h2>Varivo s povrćem i grahom</h2><p><strong>Sastojci</strong></p><p>- 250 grama graha, šarenog<br/> - 100 grama ječma <br/> - 3 mrkve<br/> - komad celera <br/> - 1 konzerva kukuruza <br/> - 1 crveni luk<br/> - 3 režnja češnjaka<br/> - 50 grama pancete<br/> - malo peršina, lovorov list, sol i papar<br/> - sok od rajčice (prirodni svježi)<br/> - žlica crvene paprike (slatka, ili po želji malo ljute)</p><p><strong>Priprema</strong></p><p>Grah i ječam namočite večer prije kuhanja, pa kratko prokuhajte, bacite vodu i sve ponovo pristavite kuhati u dovoljno vode. Umiješajte pesto od pancete, češnjaka i peršina, dodajte na kockice sjeckani luk, na kolutiće sjeckanu mrkvu, lovorov list, sol i papar. Kuhajte dok grah i ječam ne budu gotovo kuhani, pa dodajte malo soka od rajčice, crvene paprike i kukuruz. Još kratko prokuhajte i na kraju dodajte nasjeckanog peršina.</p><h2>Varivo od kelja </h2><p><strong>Sastojci</strong></p><p>- 1 manja glavica kelja<br/> - 3 krumpira<br/> - 1 luk <br/> - 1 do 2 mrkve <br/> - 200 mililitara temeljca<br/> - crvena paprika, lovorov list, sol, papar<br/> - malo maslinovog ulja</p><p><strong>Priprema</strong></p><p>Luk nasjeckajte na sitno pa ga pirjajte na ulju. Ogulite krumpir i mrkvu i nasjeckajte ih na kockice. Ubacite u zdjelu pa pustite da se pirjaju nekoliko minuta. Dodajte temeljac i kuhajte dok se krumpiri ne skuhaju do pola. Dodajte još vode, začinite soli, paprom, crvenom paprikom i dodajte lovorov list. Ubacite nasjeckani kelj i kuhajte dok povrće ne omekša.</p><h2>Lagana juha od poriluka</h2><p><strong>Sastojci</strong></p><p>- 3 poriluka <br/> - 1 crveni luk <br/> - ½ litre pilećeg temeljca <br/> - 3 mrkve<br/> - 2 krumpira<br/> - 3 rajčice<br/> - 1 režanj češnjaka<br/> - sol, papar, malo vlasca<br/> - maslinovo ulje</p><p><strong>Priprema</strong></p><p>Luk sitno nasjeckajte, a poriluk i mrkvu narežite na tanke kolutiće te prepržite na ulju. Dolijte temeljac i pustite da prokuha. Krumpir ogulite, izrežite na kockice te stavite u juhu sa cijelim rajčicama i zgnječenim češnjakom. Kuhajte na laganoj vatri dok krumpir ne omekša. Posolite, popaprite i na kraju izvadite rajčice iz juhe (sutradan ih možete iskoristiti za pripremu šalše). Dodajte sitno sjeckani vlasac i još malo prokuhajte. <br/> </p>