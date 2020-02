Rješenje koje pomaže da stres s posla ne donosite ukućanima

Partner jedva čeka da se vratite doma kako biste razgovarali, ali nakon posla jedino što želite je da vas svi ostave na miru. Ili se brzo uzrujate oko sitnica, pa vičete na djecu ili partnera, a sve samo zato što se zbog posla osjećate anksiozno i preumorni ste, piše Businessinsider.

Visoke razine stresa mogu iscrpiti vašu mentalnu energiju i zato imate sve manje strpljenja, tolerancije i nježnosti za svoje ukućane. Sve to može narušiti vezu. Iako bi vam promjena radne sredine olakšala situaciju, postoji velika vjerojatnost da će i novi posao biti jednako stresan kao ovaj.

No postoje i druga rješenja. Istraživanja pokazuju da postoje jednostavni načini kako na zdrav način reducirati stres, pa ne morate svoje frustracije iskaliti na obitelji bez obzira koliko vam naporan bio posao.

Naspavajte se i vježbajte

Studija znanstvenika sa Sveučilišta Florida bavila se istraživanjem na koji se način radnici mogu zaštititi od toga da se stres s posla prelije na njihov obiteljski život. Potvrdili su ono što većina već zna - zbog stresa na poslu teško je regulirati osjećaje. Svaka stresna situacija pogoršava vašu sposobnost da kontrolirate nagone. Na kraju dana funkcionirate na izmaku snaga i preostalo vam je premalo energije da filtrirate misli i ukrotite reakcije. Studija je ujedno pokazala i koje dvije stvari pomažu u rješavanju tog stanja - spavanje i tjelovježba.

Znanstvenici su otkrili da nedostatak sna vodi do lošijeg upravljanja emocijama. Veća je vjerojatnost da će se na bližnjima iskaliti oni koji nedovoljno spavaju. Više sna vodi do boljeg upravljanja emocijama na zdraviji način.

Dodatno, sudionici koji su svakodnevno hodali najmanje 10.900 koraka manje su se iskaljivali na bližnjima od onih koji su prehodali 7.000 koraka. Zaključili su kako je svakodnevna tjelovježba ključna u zaustavljanju potrebe da svoje frustracije donosite kući.

Osjećajte se bolje - radite bolje

Iako kratka šetnja tijekom pauze za ručak može zvučati kao prejednostavno rješenje, upravo je to ono što će vam pomoći da obnovite emocionalne rezerve. Zahvaljujući toj rutini odlazit ćete iz ureda s osjećajem manje emocionalne iscrpljenosti. Dodatno, zbog vježbanja ćete bolje spavati, a to će stvoriti pozitivne navike. Vježba i spavanje mogu vam pomoći da se doma vratite bolje raspoloženi, a to će rezultirati boljim odnosima s partnerom.

Naravno, tjelovježba i dobar san neće samo pomoći vašoj vezi, nego su ključni sastojci zdravog života. Studije su povezale adekvatan san s brojnim psihičkim, fizičkim i emocionalnim benefitima, uključujući povećanu kreativnost, bolji fokus, pa čak i duži životni vijek. Tjelovježba podiže razinu energije i sreće te pomaže boljem pamćenju. Sve to vodi do psihičke i emocionalne stabilnosti.

Stoga, ako se osjećate krivima što stres s posla donosite članovima obitelji, pronađite vremena za spavanje i vježbanje. Brinite o sebi kako biste imali zdraviju i kvalitetniju vezu.

