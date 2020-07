Skratite vrijeme za pripremu obroka

Da biste uštedjeli vrijeme potrebno za kuhanje držite se jedne osnovne namirnice cijeli tjedan, pa osmislite kako ju možete iskoristiti za dva, tri brza obroka, savjetuju kuhari i nutricionisti

<p>Priprema obroka uz niz drugih obaveza može se činiti kao obeshrabrujući zadatak, pogotovo ako niste navikli kuhati unaprijed, primjerice vikendom, pa zalediti obroke za dio tjedna. Mnogi zapravo i ne žele trošiti vikend na kuhanje, pa im puno znače savjeti o tome kako se bolje organizirati i potrošiti što manje vremena na kuhanje.</p><p>Dijetetičarka <strong>Rebecca Clyde</strong>, iz američke države Utah, tvrdi da postoji mnogo načina da skratite vrijeme pripreme obroka i ostavite si više vremena za druge stvari. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako izabrati najbolje namirnice </p><p>- Sve što uštedi vrijeme, poput sjeckanja povrća, možda možete odraditi ranije, kako biste trebali manje vremena kod pripreme samog obroka - kaže Clyde. Evo nekoliko njenih i savjeta još nekoliko majstora kuhinje: </p><h2>Pripreme obavite prve </h2><p>- Razmislite o tome što ćete pripremati, te što kod toga najduže traje, pa započnite s tim. To bi mogla biti priprema marinade za meso, na primjer. Primite se toga odmah, jer nakon što marinirate meso, možete ga ostaviti na miru, što vam daje vremena da završite neke druge stvari, poput rezanja povrća. </p><h2>Ribajte umjesto sjeckanja </h2><p>Umjesto da režanj češnjaka sjeckate nožem, naribajte ga na ribežu. Tako ćete osigurati da svi komadi češnjaka budu iste veličine, a nećete morati isprljati nož. To možete učiniti i s lukom za juhu, ili varivo, no budite oprezni da ne biste 'naribali' prste. </p><h2>Koristite veliku dasku za rezanje</h2><p>Što veća daska za rezanje štedi vrijeme prilikom sjeckanja sastojaka. Naime, umjesto da odvajate narezano u male posude, možete ih odvojiti na dasci, pa direktno s daske prebacivati u lonac, savjetuje <strong>Michael Broughton</strong>, izvršni kuhar u Outlieru u Seattleu. Također, dasku ne morate prati poslije rezanja svakog sastojka koji ide u lonac. </p><h2>Gulite na granici znanosti</h2><p>Umjesto da hranu držite u jednoj ruci i gulite je drugom, namirnicu - primjerice mrkvu ili krastavac - položite na dasku i gulite ju tako da ju držite na mjestu.</p><p>- U većina slučajeva nožić za guljenje može se pomicati u oba smjera, pa će vam tako naslonjenima na dasku guljenje ići i dvostruko brže - kaže Broughton. </p><h2>Namočite zob za kašu preko noći </h2><p>Namakanje zobi i drugih žitarica od kojih ćete kuhati kašu za prilog obroku večer prije kuhanja pomoći će da prepolovite vrijeme potrebno za njihovo kuhanje. </p><p>- Kad se zob natapa preko noći, škrob koji sadrži se raspada, što pomaže da se brže skuha - kaže savjetnica za prehranu <strong>Katrina TaTaé</strong>.</p><h2>Naučite kako stabilizirati povrće na dasci</h2><p>Kako većina povrća koje sjeckate na dasci klizi ispod prstiju, često je teško nasjeći ga na tanke kriške. No, ako naučite kako ga stabilizirati, uštedjet ćete vrijeme koje inače potrošite 'u lovu' na komade koji su ispali oko daske. Na primjer, luk prerežite na pola, pa ga prislonite na dasku prerezanim dijelom. I mrkvu prerezanu na pola lakše ćete zadržati na dasci, kaže <strong>Cynthia Graubart</strong>, učiteljica kuhanja sa sjedištem u Atlanti.</p><h2>Odaberite temu (i neka bude jednostavna)</h2><p>Registrirana dijetetičarka sa sjedištem u New Yorku, <strong>Catherine Sebastian</strong> kaže kako može pomoći to da odaberete jedan glavni, mesni ili riblji protein, na koji ćete se fokusirati tijekom tjedna i držite se njega. Uz raznovrsni prilog nećete imati osjećaj da cijeli tjedan jedete jedno te isto. </p><p>Ako je vaš izbor mljevena puretina, na primjer, jedn dan možete napraviti puretinu s konzervom graha, kukuruza, umakom od čilija i povrćem. Drugi dan iskoristite ostatke za to da ispečete tacose. Treći dan dio tog mesa s povrćem prokuhajte s još malo rajčice, pa napravite umak za tjesteninu. Dakle, s jednim paketom mljevenog mesa relativno ćete lako pripremiti tri zanimljiva obroka.</p><h2>Prepecite slaninu u pećnici</h2><p>Pečenje slanine u pećnici, umjesto tostiranja na tavici, spasit će vas od prskanja masnoće po ploči štednjaka te čestog pranja štednjaka. </p><p>- Možete ispeći cijeli paket slanine u pećnici, tako da bude hrskava i ukusna - kaže blogerica <strong>Denise Bustard </strong>. Dakle, bez stajanja iznad tavice, okretanja slanine, prskanja masti... Jednostavno, zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva i poslažite slaninu na lim za pečenje koji ste obložili folijom i savili na rubovima. Narežite komad slanine i složite ju u jednom sloju. Pecite 15 do 20 minuta, pazeći da se ne prekuha.</p><h2>Skuhajte tikvice prije pripreme obroka</h2><p>Postoji posebna, te opravdana vrsta straha od ozljeda koja se obuzima prilikom čišćenja sjemenki iz buče prije kuhanja šalše, na primjer. Daniele Bustard kaže da ona zato prvo prepeče bučice u štednjaku. Tako ćete izbjeći da vam tikvice postanu prekuhane i kašaste - kaže.</p><p>Jednostavno, ugrijte pećnicu, pa na lim za pečenje koji ste obložili papirom. Stavite tikvice na lim i u pećnicu. Onu od dva kilograma pecite oko 60 minuta, veće tikvice oko 90, odnosno dok vam nož ne bude mogao proći kroz kožu i meso bez zapinjanja. Tada ju izvadite, malo ohladite i prepržite na pola po dužini, pa pažljivo žlicom izvadite sjeme, te nožićem ogulite vanjsku koru. </p><h2>Režite i gulite povrće s mandolinom</h2><p>Korištenje mandoline, posebnog nožića za rezanje povrća glavna je preporuka dijetetičarke Clyde za bržu pripremu obroka.</p><p>- Takav nožić omogućava da povrće narežete brzo i efikasno, a ujedno gotovo i ne postoje šanse da se porežete. </p><h2>Čistite dok kuhate, korak po korak</h2><p>Umjesto da čekate dok ne završite s kuhanjem kako biste oprali sav pribor, operite nekoliko komada kad imate pauzu, primjerice dok čekate da zakuha tjestenina, ili dok zagrijavate nešto u mikrovalnoj.</p><p>- Tako ćete imati manje posla oko čišćenja kad završite obrok - kaže Clyde, a prenosi portal <a href="https://www.huffpost.com/entry/easy-ways-save-time-on-meal-prep_l_5eb3151fc5b63d125aba2807?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS91cmw_cT1odHRwczovL3d3dy5odWZmcG9zdC5jb20vZW50cnkvZWFzeS13YXlzLXNhdmUtdGltZS1vbi1tZWFsLXByZXBfbF81ZWIzMTUxZmM1YjYzZDEyNWFiYTI4MDcmc2E9RCZzb3VyY2U9aGFuZ291dHMmdXN0PTE1OTI5ODM0NTI1NzkwMDAmdXNnPUFGUWpDTkdOWmtEQ3owTGJYMHkwZkM0S3N1VnFIdE92REE&guce_referrer_sig=AQAAALC0YtFaCk-Mf3YAywyZHJmjv55ADmJ2ezm_JuEBMVRniUDymG_9qxckvYF5kgabkmikz5DLsFiacgyrDv6d333OqGIzdRa0eAAoge3J33jTNxX6zaOa_-VKGq7a_Wz3u-Q59oPU4VmZnnJUbWujBM228zPWxmsGuF3oSgOGIpkJ">Huffpost</a>. </p>