Savršeno kuhana tjestenina po recepturi i pravilima kemičara

Tko kaže da kuhanje nije znanost? Trik je znati kako soliti i izbjegavati ulje

<p>Prosječan čovjek pojede oko sedam kilograma tjestenine godišnje, a obožavatelji pašte čak i do 15 kilograma - no postoje mnogi koji ne znaju kako savršeno skuhati tjesteninu.</p><p>S tim su se pitanjem pozabavili kemičari koji tvrde kako je znanost vrlo koristan alat u kuhanju, a osobito u dobivanju savršene al dente tjestenine, koja je kao takva i najzdravija za konzumaciju.</p><p>Iako je tjestenina tradicionalno talijansko jelo, zapravo potječe iz Kine - Marco Polo ju je donio u Italiju nakon posjete Aziji u 13. stoljeću. Arheolozi su također pronašli dokaze kako se u centralnoj Aziji tjestenina kuha već barem tisuću godina. I dok su se načini kuhanja mijenjali kroz povijest, Američko društvo kemičara tvrdi kako je recept za kuhanje najukusnije tjestenine jednostavan, a svodi se na pravovremeno soljenje i izbjegavanje ulja.</p><h2>Savršena tjestenina</h2><p>Tjestenina se sastoji od tri namirnice - jaja, vode i brašna. Ta kombinacija zatim proizvodi kemijske komponente koje uključuju škrob - odnosno ugljikohidrate, nešto proteina i vitamina. </p><p>Znanstvenici su istaknuli kako dodavanje ulja tijekom kuhanja, najčešće kako se tjestenina ne bi lijepila, zapravo nema nikakvog efekta te se ulje ispere kad se izbacuje voda.</p><p>Soliti se ne smije voda prije nego se u nju stavi tjestenina, već prvo treba pričekati da sama voda zakipi, potom dodati tjesteninu i tek tada sol - jer će se sol tako najbolje upiti. Temperatura se mora održati na razini blagog vrenja dok se tjestenina kuha, a obavezno je treba probati minutu prije nego što piše da bi trebala biti gotova.</p><p>Nakon što je kuhana, u cjediljku treba izbaciti tjesteninu s vodom - no bez ispiranja, jer se tako ispire i škrob koji se nalazi na površini. Tek tada se može dodati žlica maslinovog ulja kako se tjestenina ne bi lijepila. Da bi povezali tjesteninu s umakom, možete odvojiti malo vode u kojoj se tjestenina kuhala jer će djelovati kohezivno, odnosno umak i tjestenina će se bolje "sljubiti".</p>