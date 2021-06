Jeste li se ikad zapitali - što s ostacima hrane? Za početak, mudro je planirati obroke unaprijed i kupovati samo namirnice koje nam trebaju za pripremu tih jela. Također, važno je znati kako skladištiti takve namirnice te očuvati njihovu svježinu da nam potraju što dulje, a dodatni način za smanjenje otpada je promišljanje kako iskoristiti ostatke hrane. Na taj način smanjujete utjecaj na okoliš, ali i štedite novac, piše Healthline donoseći 14 savjeta za korištenje ostataka hrane u kućanstvu.

1. Ukiselite koru lubenice

Lubenica je omiljena ljetna poslastica, no kora koja preostane nakon što smo uživali u slatkom crvenom mesu ploda, često se baca. No upravo ona može se pretvoriti u ukusan zalogaj. Kao i kod ukiseljavanja ostalog voća i povrća, prelijte oprane i očišćene kore lubenica mješavinom octa, vode i šećera te soli. Spremite ih u hladnjak do konzumacije. Možete dodati i razne začine poput đumbira, cimeta ili klinčića.

2. Od kostiju napravite juhu

Umjesto kupovne juhe pune kolagena, napravite svoju juhu od kostiju kod kuće. Jednostavno ubacite pečene kosti u veliki lonac i potopite ih dovoljnom količinom vode. Zakuhajte i pokrijte poklopcem te ostavite da se kuha 24 - 48 sati. Procijedite juhu i prelijte je u staklenke te spremite u hladnjak.

Topla juha od kostiju nije samo alternativa kavi ili čaju, nego je možete dodavati i drugim juhama, varivima i umacima.

3. Od starog kruha napravite krutone

Ako imate komad starog kruha, ne morate ga baciti. Umjesto toga, napravite domaće krutone. Narežite ostatke kruha na kockice i začinite ih maslinovim uljem te začinima poput granula češnjaka, ružmarina, papra ili luka u prahu. Kockice složite na papir za pečenje i pecite 10 - 15 minuta na 205 stupnjeva Celzijevih dok ne poprime zlatnu boju i ne postanu hrskavi.

Domaće krutone koristite kao dodatak salatama, juhama i složencima.

4. Sotirajte stabljike lisnatog povrća

Lisnato povrće poput zelja i kelja sadrži vlaknaste dijelove koje često morate odstraniti prije pripreme. No umjesto da ih bacite u smeće, sačuvajte stabljike, narežite ih na male komade i sotirajte na tavi uz dodatak maslinovog ulja i omiljenih začina. Osim što ćete smanjiti količinu otpada, možete poslužiti ukusan prilog svakom jelu koji je usto bogat vitaminima i mineralima.

5. Omogućite ponovni rast povrću

Mnogo je povrća koje može ponovo narasti ako ga uronite u vodu. Ne samo da tako smanjujete otpad nego i svoje troškove za odlazak u trgovinu. Kupus, celer, mladi luk i poriluk odličan su izbor, ali u osnovi, metodu možete iskušati sa svakim povrćem.

Jednostavno odrežite donji dio stabljike i smjestite je u plitku posudu sa dovoljno vode da prekrije korijen. Iako će možda potrajati dok uočite neki značajan rast i napredak, prve promjene ćete uočiti već za nekoliko dana.

6. Ne bacajte listove mrkve ili cikle

Mnogi ljudi bacaju lišće mrkve, cikle i sličnog povrća. No to lišće ne samo da je jestivo, nego i iznimno nutritivno bogato. U brojnim receptima možete upravo njime zamijeniti druge vrste povrća ili ih dodati salatama, i juhama, izraditi pesto ili humus.

7. Sami pripremite povrtni temeljac

Najbolji način za korištenje očišćenih dijelova povrća koje biste bacili jest kuhanje povrtnog temeljca. Jednostavno je, a sve što trebate je ubaciti ostatke povrća u lonac, uliti vode, dodati začine poput bilja, češnjaka ili papra te zakuhati i ostaviti da se kuha oko pola sata. Procijedite temeljac i čuvajte ga u hladnjaku ili zamrznite, a koristite kod kuhanja tjestenine, kao dodatak juhama i varivima ili u umacima.

8. Ostaci kave kao gnojivo

Soc od kave odlično je prirodno gnojivo i organski materijal koji će doprinijeti boljem rastu bilja. Privlače gliste u poboljšavaju mogućnost zadržavanja vode u tlu. Ostatke kave ravnomjerno poprskajte po površini tla na svakih nekoliko centimetara, no ne pretjeruje kako se mljevena kava ne bi pretvorila u grudice koje će spriječiti dotok vode do zemlje.

9. Zamrznite ostatke biljaka

Ako imate višak biljaka i ne znate kako ih iskoristiti, umjesto da ih bacite radije ih zamrznite. Dobro operite bilje, uklonite stabljike i narežite ih na sitne komadiće. Rasporedite sjeckano bilje u posudu za led, prekrijte vodom i zamrznite. Kad su se zamrznule, kockice možete izvaditi iz posude i spremiti u vrećicu za zamrzavanje te držati u zamrzivaču. Možete ih koristiti kao dodatak jelima ubacujući kockice leda tijekom kuhanja.

10. Skuhajte džem od kora voća

Kad gulite naranče ili jabuke, ne bacajte koru nego skuhajte ukusan džem od ostataka. Najprije ostatke ubacite u lonac i kuhajte oko pola sata. Potom izvadite kore i u tekućinu ubacite šećer i sok limuna te prokuhajte i ocijedite u sterilizirane staklenke. Džem koji ste dobili odličan je dodatak chia pudingu, jogurtu ili drugim desertima.

11. Od kore citrusa napravite osvježivač zraka

Budući da upijaju mirise, kore citrusa su odličan dodatak osvježivačima zraka iz kućne izrade. Iz grejpfruta, limete, naranče ili limuna uklonite meso, a umjesto njega unutrašnjost korica ispunite mješavinom morske soli, bilja i esencijalnih ulja po vlastitom odabiru. U koricu možete uliti i vodu pomiješanu sa začinima, poput cimeta ili klinčića.

12. Od masnoća napravite loj kao hranu za ptice

Loj je vrsta životinjske masti koja se obično koristi za hranjenje ptica tijekom zime kako bi im ljudi pomogli da zadrže toplinu. Iako možete kupiti loj za ptičje hranilice, možete izraditi i vlastiti kod kuće ako reciklirate ostatke svinjetine ili špeka. Nakon pečenja špeka ili komada svinjetine, ocijedite masnoću koja je preostala na tavi. Možete joj dodati i lješnjake, sušeno voće ili kikiriki maslac kako biste privukli više ptičjih vrsta.

13. Zamrznite umak od rajčice

U receptima se obično koristi mala količina umaka od rajčice, pa u konzervi ili tetrapaku često ostane višak. Umjesto da ga bacite, zamrznite ga. Možete na papiru za pečenje žlicom razmazati manju količinu umaka u obliku trake i zamrznuti. Smrznute trake složite u vrećicu za zamrzavanje i koristite tijekom sljedeća tri mjeseca.

14. Kompostirajte

Kompostiranje je odličan način za korištenje ostataka hrane bez stvaranja smeća. Uključuje prikupljanje organskih materijala iz kuhinje ili dvorišta. To mogu biti ostaci povrća, ljuske od jajeta, ostaci kave, cvijeća, trave ili lišće. Kako te tvari trunu, stvara se nutritivno bogati kompost koji pomaže tlu i potiče rast biljaka. Možete kompostirati u dvorištu, ali i u stanu.