Stop dosadnoj ambroziji: Lakše se diše uz kapi od bijelog sljeza

Sjeme ambrozije je vrlo lagano pa ga vjetar može prenijeti na velike udaljenosti. Dodatno, biljka je otporna i prilagodljiva, a ponekad u tlu može godinama čekati povoljne uvjete prije nego što nikne, pa je stoga velik problem oko uništavanja tog korova. Svaka biljka na godinu proizvede 60.000 sjemenki. Problem nastaje kod cvatnje, jer peludna zrnca izazivaju alergijsku reakciju.Smatra se da je već prvo zrnce peluda ambrozije izaziva nelagode kod nekih ljudi, a 20 zrnaca će izazvati tegobe kod većine alergičnih. Trenutačno je po kubičnom metru zraka visokih 150 - 200 zrnaca, kazala je dr.sc. Barbara Stjepanović, dipl. ing., voditeljica Laboratorija za aerobiologiju iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Istaknula je kako će pelud u zraku biti prisutan do kraja rujna, pa će u tom vremenskom razdoblju izazivati tegobe.

Foto: PIXSELL, REUTERS

- Simptomi alergije na ambroziju su uobičajeni. Javljaju se kašljucanje, kihanje, svrbež i curenje nosa, te neprohodan nos, uz nazalni govor. Riječ je o tzv. alergijskom rinitisu, ili peludnoj hunjavici. Ponekad se može se javiti i privremeni gubitak njuha. Oči svrbe, peckaju 'žuljaju' i suze, često se javljaju i podočnjaci zbog povećanog dotoka krvi. Ako su simptomi jako izraženi, osoba može postati letargična i dekoncentrirana, imati problema sa spavanjem, pa i u druženju s drugim ljudima, pojasnila je dr. Ksenija Krajina Pokupec, liječnica obiteljske medicine i fitoaromaterapeutkinja iz fitocentra Botana d.o.o.

Foto: Dreamstime

Dodala je da se kao posljedica alergije može razviti alergijska astma koju prati otežano disanje, a u tom slučaju treba potražiti hitnu pomoć liječnika. Simptomi alergije inače se reguliraju lijekovima koje je poželjno uzimati čak nekoliko mjeseci prije pojave alergena u zraku kako bi se organizam osnažio i pripremio. Terapija koju se propisuje je individualna, a za dodatno ublažavanje tegoba postoje prirodni pripravci ili oni koje se može bez recepta kupiti u ljekarnama. Tako se u ljekarnama mogu nabaviti različite vrste sprejeva ili kapsula.

Foto: Ihar Ulashchyk

- Kapsule je preporučljivo početi koristiti prije pojave prvih simptoma, najmanje mjesec dana ili bar dva tjedna prije sezone alergije. U većini kapsula nalaze se ekstrakti kozlinca, livadne biljke koja ojačava imunitet, ili kvercetina, histaminika i vrlo jake antioksidativne tvari. Također, vrlo je efikasno ulje crnog kima koje nastaje hladnim prešanjem, a snažan je imunomodulator. Uz standardnu terapiju koju propisuje liječnik, u ponudi su i sprejevi za nos koji stvaraju zaštitni film u sluznici i ne resorbiraju se u organizam. Oni smanjuju kontakt peludi sa nosnom sluznicom, a postoji i verzija kapi za oči koja smanjuje reaktivnost očiju na upalne procese. U oba slučaja glavni sastojak je ektoin, aminokiselina koju proizvode mikroorganizmi, pojasnila je mag.pharm. Iva Vranješ iz ljekarne Pablo. Dodala je i kako postoje sprejevi koji smanjuju oteklinu sluznice, ali mogu izazvati ovisnost tkiva pa se ne preporučuje korištenje u periodu duljem od sedam do deset dana. Za takve sprejeve ipak je poželjno konzultirati liječnika. Od prirodnih sastojaka dr. Ksenija Krajina Pokupec savjetuje uzimati preparate na biljnoj bazi.

- Kad se alergija pojavi, provodi se uobičajena terapija antihistaminicima, kapima za nos koje smanjuju edem sluznice nosa i olakšavaju disanje, a u slučaju jačeg kašlja, ili otežanog disanja, u terapiju se uvode i lijekovi protiv spazma bronha te lijekovi za iskašljavanje. Ipak, temeljem dugogodišnjeg iskustva s mojim pacijentima mogu preporučiti i terapiju biljem: čaj od koprive, kamilice, bazge, sljeza, imele ili nevena, šipka i hibiskusa. Te biljke potiču obrambene snage organizma i čiste tijelo znojenjem, djeluju protuupalno i protualergijski, te obogaćuju naš organizam C vitaminom i flavonoidima, kazala je. U borbi protiv simptoma pomaže i izbjegavanje mjesta na kojima je alergen rasprostranjen.

Foto: dreamstime

- Teško je reći ljudima da ne izlaze iz kuće, no to je najbolja prevencija. Dodatno, preporuka je otići na planine ili na more jer ondje alergena nema ili je u bitno manjoj koncentraciji. Nadalje, poželjno je klimatizirati prostor u kojem boravite. Koristite kape i naočale kako se alergen ne bi lijepio za kožu i kosu. Kad dođete kući, istuširajte se i operite kosu kako biste isprali alergen sa sebe. Kućne ljubimce valja redovito četkati, a važno je da rublje ne sušite na zraku, upozorila je dr. Stjepanović.

Foto: Sandra Cunningham

Kazala je i kako ljudima preporučuje da redovito prate izvještaje o koncentraciji alergena u zraku.

Foto: shutterstock

- Besplatno se može skinuti aplikacija za mobilne telefone koju podržavaju i iOS i android uređaji. Zove se Peludna prognoza, a donosi informacije o svakom alergenu, od toga kako izgleda, kad polinira, gdje se nalazi po gradovima i područjima. Donosi podatke za 22 hrvatska grada i ažuriraju se svakodnevno. Naš zavod je koordinator te aplikacije, istaknula je dr. Stjepanović.

Foto: Pixabay

Važno je istaknuti kako se ambroziju redovito mora čistiti i to na način da se čitava biljka s korijenom čupa iz zemlje, a kako raste na zapuštenim zemljištima i gradilištima, vrlo je važno održavanje tih površina redovitom košnjom.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

U nastavku donosimo recepte dr. Krajine Pokupec za preparate koje možete i sami izraditi kod kuće.

Hidrolati liječe konjuktivitis

Foto: dreamstime

U slučaju konjunktivitisa na oči se stavljaju oblozi od hidrolata rimske i germanske kamilice i mirte – nakapajte ih na čistu vatu i držite neko vrijeme na očima. Dobro rješenje može biti i nekoliko kapi hidrolata lavande. Alfa bisabolol, kamazulen i 1,8 cineol djeluju protuupalno, protualergijski i umirujuće, kao „malo čudo" u rješavanju alergijskih problema kože i očnih vjeđa, kaže Ksenija Krajina Pokupec.

Bijeli sljez čisti nos

Foto: Dreamstime

Nos se čisti biljnim kapima na bazi korijena bijelog sljeza: 2 žličice sljeza namočiti preko noći u šalici hladne vode, ujutro ga procijediti i kapati u nos, obilno i što češće. Već upaljene nosnice potapkajte rupčićem namočenim u ohlađeni čaj od kamilice i premažite mašću od kadulje i propolisa (uz uvjet da niste alergični na propolis).

Ova terapija prevenirat će i moguće glavobolje, zato što kroz začepljen nos i sinuse ne dolazi dovoljno zraka u cjelokupno područje glave, odnosno mozga.

Inhalacija ublažava simptome

Foto: Andrii Starunskyi

Nekim pacijentima pomaže inhalacija u prostoru u kojem se zadržavaju, ili u kupkama. U aroma lampicu dodajte malo vode i deset kapi eteričnog ulja eukaliptusa ili lavande, bora ili jele, mandarine, mire.

Da biste pripremili kupku, neka od tih ulja dodajte u malo meda, mlijeka, vrhnja ili soli, promiješajte i dodajte vodi za kupanje. Osim toga, eterična ulja možete pokapati i po tepihu prostorije u kojoj najviše boravite, ali i na svoje papirnate rupčiće za nos.

ČAJ PROTIV ALERGIJE

Foto: Dreamstime

Plod šipka 20g

Cvijet lipe 15g

Cvijet bazge 15g

Majčina dušica 10g

Cvijet kamilice 10g

Plod anisa 10g

List metvice paprene 10g

Cvijet nevena 5g

Cvijet crnog sljeza 5g

Priprema: Na litru hladne vode dodati 2 jušne žlice čaja. Kad zakuha, ostavite da lagano vrije jednu minutu, pa stavite na stranu 5 minuta i procijedite. Pripremljeni čaj popijte kroz dan. Ovaj recept s vremenom se mijenja, odnosno prilagođava osobi, ovisno o simptomima, pa ako osjetite da se neki simptomi ne povlače, potražite savjet aromaterapeuta.

SIRUP OD ANISA

Foto: Fotolia

1 žličica usitnjenog sjemena anisa

3 dl čaja od kamilice

6 dl meda

C vitamin u prahu

Priprema: Vrućim čajem od kamilice preliti anis i med, dobro promiješati dok se ne ujednači i poveže. Na vrh noža dodajte C vitamin. Spremite sirup u čistu bocu i u hladnjak. U slučaju težih oblika alergije, kašlja i težeg disanja (alergijska astma), koristite sirup svaka dva sata po 1 čajnu žličicu. Pacijenti s alergijom na ambroziju terapiju trebaju započeti na jesen, da se organizam stigne pripremiti za sljedeću sezonu alergija.

