Prepoznajete li gdje vaše tijelo zadržava stres?

Nije teško ustanoviti gdje se u tijelu 'nakuplja' vaš stres. Potrebno je samo udahnuti i osvijestiti gdje se napetost javlja, a najčešće je to u ramenima, vratu, glavi i trbuhu

<p>Teško je othrvati se stresu, kao i njegovim posljedicama. Stručnjaci, naime, tvrde da stres često zadržavamo u tijelu, a da toga nismo ni svjesni. Čak i ako mislite da ste dobro, te da nemate posljedice stresa, vaše tijelo može odavati drugačiji dojam.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Brza i jednostavna vježba disanja koja pomaže protiv stresa </p><p>Prema učiteljici joge, dr. Gail Parker, nekoliko je područja u tijelu na čije se iscjeljenje trebamo usredotočiti. </p><p><strong>1. Ramena:</strong> Jedno je od najčešćih područja na kojemu se stres baš osjeti su ramena, kaže. Ako pokušate slegnuti ramenima dok ovo čitate, možda ćete osjetiti tu napetost.</p><p>- Čovjek čija su ramena visoko podignuta prema ušima ni ne zna da hoda u tom položaju i da se tu koncentrirala sva napetost. Potreban je svjestan pomak da biste opustili ramena - pojašnjava. </p><p><strong>2. Glava:</strong> Jeste li ikad doživjeli stresnu glavobolju?<br/> <strong>3. Vrat:</strong> Vaš vrat također skuplja napetost, pogotovo ako većinu dana radite pogrbljeni. Poput ramena, to je jedno od prvih područja koje podsvjesno napinjete.<br/> <strong>4. Leđa: </strong> Stres može utjecati na držanje tijela, pa bolni leđni mišići mogu signalizirati na 'uskladištenu' napetost. <br/> <strong>5. Crijeva:</strong> Bolovi u trbuhu vrlo su stvarni, kaže Parker. Zapamtite: crijeva i mozak su međusobno povezani.<br/> <strong>6. Srce:</strong> Kad netko kaže da mu je srce slomljeno, ne izmišlja, moguće je da vas stvarno boli u prsima. Emocionalna bol jednako je neugodna kao i fizička jer dijele isti živčani put. </p><h2>Kako osloboditi tu napetost?</h2><p>- Predlažem ljudima da mapiraju svoje tijelo te ucrtaju gdje se osjećaju opušteno, a u kojim dijelovima tijela osjećaju napetost. Zatim krenite od pogleda iznutra: Zatvorite oči, obraćajući pažnju na dah i usredotočite se na to gdje možda skupljate stres. Ne morate ništa učiniti, samo to primijetite - savjetuje.</p><p>Tada osvijestite koja su to mjesta na tijelu i počnite sa zacjeljivanjem. </p><p>- Zamislite da biste u cijelom tijelu mogli osjećati samo ono što želite. Ne razmišljajte o tome kako bi to izgledalo, samo se opustite i čekajte da vam se javi odgovor. Kad se taj odgovor javi, samo zamislite da možete udahnuti taj osjećaj. Potom udahnite, osjetite to, pa izdahnite i dopustite da vas taj osjećaj obuzme - kaže Parker. </p><p>- Možda nećete odmah osjetiti olakšanje, no ako ponovite udah i izdah nekoliko puta, za 20-ak minuta biste trebali osjetiti, kako vam se tijelo ispunjava mirom, opušta i oslobađa stresa. Svi to osjete različito. Možda ćete osjetiti da vam se taj dio tijela trza, ili blagu navalu smijeha, navalu suza, ili vaš um može početi raditi ubrzano... Možda ćete se tijekom tog procesa osjećati i nelagodno, no to treba prihvatiti, jer upravo u tome leži ključ ozdravljenja - kaže Parker.</p><p>Tek kada taj proces u potpunosti završi možete računati na to da će se tijelo osloboditi stresa, donosi portal <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/common-areas-you-store-stress-how-to-release-tension">MindBodyGreen.</a> </p>