Tajna prhkog tijesta: Evo zašto svi sastojci moraju biti hladni

Stručnjaci za slastičarstvo slažu se da postoji jedno temeljno pravilo o kojem ovisi cjelokupan ishod, a to je održavanje izrazito niske temperature apsolutno svih sastojaka tijekom cjelokupnog procesa same pripreme.

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Hladan maslac kao osnova svega

Kada govorimo o prhkom tijestu, najveća pogreška koju možete napraviti je korištenje maslaca koji je stajao na sobnoj temperaturi. Maslac mora biti hladan, po mogućnosti izravno iz hladnjaka, a neki profesionalci preporučuju stavljanje maslaca u zamrzivač na desetak minuta prije upotrebe. Kada se hladni komadići maslaca utrljavaju u brašno, u tijestu se stvaraju sićušni džepovi masnoće.

Foto: 123RF

Tijekom pečenja na visokim temperaturama, ovi komadići maslaca se tope, a voda unutar njih pretvara se u paru. Ta para podiže slojeve tijesta, razdvaja ih i stvara onu prepoznatljivu mrvičastu strukturu. Ako je maslac mekan već u startu, on će se potpuno sjediniti s brašnom. To će rezultirati nestankom tih džepova pare, pa će pečeno tijesto postati zbijeno i nimalo prhko. Stoga je iznimno važno sačuvati te komadiće masnoće netaknutima sve do ulaska u vruću pećnicu.

Važnost temperature alata i tekućine

Međutim, nije dovoljno samo paziti na temperaturu maslaca. Pravi majstori znaju da svaki element koji dolazi u doticaj s tijestom mora biti hladan. To uključuje brašno, šećer, posudu u kojoj mijesite, pa čak i površinu na kojoj valjate gotovo prhko tijesto.

Preporučuje se staviti posudu za miješanje u zamrzivač na pet do deset minuta prije nego što započnete proces. Također, poželjno je imati hladne ruke. Budući da naši dlanovi prirodno emitiraju toplinu koja ubrzano topi maslac, savjetuje se pranje ruku u ledenoj vodi neposredno prije početka miješenja. Ako osjetite da vam je smjesa postala ljepljiva pod prstima, najbolje je sve vratiti u hladnjak na dvadeset minuta kako bi se masnoća ponovno stisnula. Voda koja se dodaje mora biti izrazito ledena, idealno bi bilo s komadićima leda koji se obavezno uklone neposredno prije ulijevanja u brašno.

Opasnosti predugog miješenja i razvoj glutena

Druga najveća zamka u pripremi leži u samom procesu miješenja. Za razliku od dizanog tijesta za kruh, koje zahtijeva dugotrajno miješenje kako bi postalo elastično, prhko tijesto ne trpi agresivnu obradu. Cilj je samo sjediniti sastojke dok se ne formira gruba masa. Dugotrajnim miješenjem aktivira se gluten iz brašna. Gluten je protein koji u kontaktu s vlagom stvara snažne i vrlo elastične mreže. Iako je to svojstvo potrebno za prozračan kruh, u svijetu pita gluten je najveći neprijatelj. Pretjerani razvoj glutena učinit će podlogu za pitu izrazito žilavom, tvrdom i teškom za rezanje. Zbog toga miješanje treba prekinuti onog trenutka kada se smjesa počne oblikovati u kuglu i kada pod prstima osjetite da se drži zajedno. Ako radite rukama, maslac i brašno trebate trljati lagano vrhovima prstiju, a nipošto cijelim dlanovima, kako biste smanjili prijenos topline i izbjegli nepotrebno razvijanje elastičnosti u tijestu. Na ovaj način izbjegava se svaka mogućnost stvaranja tvrde teksture koja bi mogla narušiti kvalitetu samog jela.

Foto: 123RF

Tehnika hlađenja i tajne savršenog pečenja

Nakon što uspješno formirate tijesto uz minimalno miješenje, posao još uvijek nije u potpunosti gotov. Prije nego što krenete s valjanjem i oblaganjem kalupa, smjesu morate oblikovati u disk, čvrsto zamotati u prozirnu foliju i obavezno ostaviti u hladnjaku najmanje dva sata. Ovaj korak omogućava brašnu da se u potpunosti hidratizira i upije svu potrebnu vlagu, dok se gluten istovremeno potpuno opušta. Što je još važnije, dugačak odmor u hladnjaku osigurava da se usitnjeni komadići maslaca ponovno stvrdnu na optimalnu razinu. Ako biste pokušali razvaljati toplo tijesto netom nakon miješenja, maslac bi se razmazao po radnoj površini, a korica bi se tijekom pečenja drastično stisnula i brzo izgubila svoj originalni oblik.

Kada konačno dođe vrijeme za pečenje, pećnica mora biti vrlo vruća, obično oko 220 stupnjeva Celzija. To je iznimno bitno kako bi se vanjski rub brzo zapekao prije nego što se onaj osjetljivi maslac stigne potpuno otopiti. Za pite s vrlo vlažnim nadjevima preporučuje se obavezno prethodno pečenje na slijepo. Uz sve ove pažljivo praćene smjernice, vaše će kulinarsko remek-djelo garantirano ostaviti sve ukućane i goste bez daha, a prhka poslastica postat će prepoznatljiv simbol vašeg velikog umijeća.