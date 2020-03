Tenisice ne stavljajte u perilicu, a loptice će omekšati ručnike

U moru savjeta za sve one koji žele pravilno brinuti o svoj garderobi, da im potraje što dulje, a ne da istu bace nakon "par pranja", odgovore na neka poznata pitanja pokušao je razjasniti stručnjak za rublje i direktor najbolje kemijske čistionice u Londonu, Will Lankston. Između ostalog, pojasnio je da zašto nikad ne biste smjeli stavljati tenisice i cipele u perilicu rublja ili sušilicu kao i može li deterdžent stvarno dezinficirati svu odjeću.

Otkrio je i što će još, osim teniskih loptica stvarno omekšati ručnike, ali i da odjeću treba okretati naopačke, pogotovo onu obojenu.

1. MIT - trebate li staviti traperice u zamrzivač kako biste ih očistili?

To je pogrešno. Traperice treba prati u što hladnijoj vodi kako bi se očuvala boja, a ako ste stvarno zabrinuti zbog blijeđenja trapera, trebali biste izbjegavati njihovo pretjerano pranje i u mašinu ih potrpati svakih četiri do pet nošenja. Možete ih i ručno oprati osjetljivim deterdžentom kako biste im produžili život. Ljudi se često pitaju i je li okretanje traperica iznutra dobro za zaštitu. To je tehnički istina - traperice oprane iznutra će zadržati više boje jer neće biti u kontaktu s metalnim bubnjem perilice rublja toliko često tijekom ciklusa pranja. Isto vrijedi i za ostalu bojenu robu.

2. MIT - smijete li staviti prati tenisice na najlaganiji program?

Savjet je da ne stavljate cipele ni tenisice u perilicu rublja jer će toplina vode ili suhog zraka oštetiti ljepilo. Sušilice često mogu i smanjiti cipele, ovisno o tkanini.

3. MIT - treba li mrlje od crvenog vina oprati bijelim vinom?

Apsolutno ne! Za predmete koji nisu osjetljivi, tekući deterdžent pomiješajte s hladnom vodom i namočite dok se mrlja ne podigne, a zatim biste trebali to normalno oprati. No bijelo vino ne ispire mrlju. Mnogi to naprave u brzini, međutim zaborave da na mrlji na kraju ostane smeđi prsten.

4. MIT - teniske loptice u pranju ručnike čine mekšima?

Da, to je istina! Ako želite da vaši ručnici budu lijepi i lepršavi, preporučujemo da između njih ugurate manje jastuke ili bilo što drugo što bi moglo koristiti prozračivanju prilikom sušenja. Teniske loptice mogu također pomoći da se rublje brže osuši jer pomažu u cirkulaciji i strujanju zraka kroz odjeću koja se vrti. Ako nemate loptice, poslužit će i plišanci bez plastičnih dijelova koji će činiti potpuno istu stvar.

5. MIT - znači li više deterdženta i čišću odjeću?

Ne. Morate osigurati dovoljno deterdženta za težinu rublja koje perete. Upotreba previše deterdženta zapravo može stvoriti više problema, uključujući mrlje ili ostatke na odjeći ili neugodne mirise koji ostaju u perilici rublja od zarobljenih ostataka.

6. MIT - perilica se ne mora prati?

Iako vaša perilica tehnički pere odjeću, to je vrlo različito od održavanja samog stroja. Ciklus pranja za održavanje čistoće trebalo bi napraviti svakih šest tjedana. To u osnovi uključuje praznu perilicu koju ste stavili na najtopliji i najduži ciklus bez deterdženta. Možete jedino dodati šalicu octa kako biste bili sigurni da ste uklonili većinu bakterija. Nakon toga, preporučuje se hladni program za ispiranje.

7. MIT - niže temperature su bolje za okolinu?

Ispiranja hladnom vodom su bolja za okoliš, no nekim je vrstama veša ipak potrebna viša temperatura. Za ručnike i posteljinu potrebna je najviša temperatura kako bi se ubile skupljene bakterije na njima. Međutim, kada je u pitanju pranje odjeće, upotreba hladne vode jednostavan je način za uštedu energije i sprečavanje zagađenja okoliša.

Hladna voda je nježnija za odjeću i može zaštititi od ispiranja boje, te su ti programi posebno dobri kad niste do kraja razvrstali rublje jer tada nema straha da će se rublje ofarbati.

Inače, na zagrijavanje vode odlazi 90 posto energije koju vaš stroj koristi za pranje odjeće, dok samo 10 posto odlazi za pokretanje motora.

8. MIT - ubija li deterdžent bakterije?

Sredstvo za pranje rublja ne ubija bakterije. Mnogi misle da će stavljanjem na višu temperaturu ubiti bakterije, no ako ste zabrinuti zbog širenja mikroba, preporuka je jedino da dodate dezinfekcijsko sredstvo poput klornog izbjeljivača koji će propisno očistiti rublje i perilicu rublja. Sušenje je također odličan način za "sterilizaciju". Bakterije se mogu proširiti i regenerirati kad se ponovno navlaže, ali to obično ne mogu učiniti tijekom ciklusa sušenja.

