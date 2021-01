Ako su vaša jutra kombinacija zamagljenih misli, kofeina i pritiskanja "snooze" gumbića na budilici, lako je pomisliti da se i drugi tako osjećaju nakon buđena, piše MindBodyGreen.

POGLEDAJTE VIDEO: Odabir karijere i inteligencija povezani su sa količinom sna

Klinički psiholog koji se specijalizirao za san i poremećaje spavanja Michael J. Breus vjeruje kako se i najpospaniji ljudi mogu dovesti u red te naučiti kako se buditi svježiji ako promijene nekoliko navika spavanja. Preporučio je tri osnovna trika.



1. Slijedite svoj kronotip

Breus kaže da postoje četiri kronotipa u koje može svrstati ljude. Vaš kronotip diktira vam vrijeme kad će tijelo prirodno željeti spavati, odnosno kad će se željeti probuditi. Razmišljajte o tome kao o vremenskim zonama svog cirkadijalnog ritma. U svojoj knjizi The Power of When, Breus opisuje četiri kronotipa kao životinje.

Medvjed

Riječ je o najčešćem kronotipu, a takvi ljudi se žele probuditi nakon izlaska sunca. Energija im pada u poslijepodnevnim satima i spremni su za spavanje na kraju dana.

Vuk

Vukovi se bore kako bi se rano probudili i rado spavaju. Njima energija raste kasnije tijekom dana, a najbolje misle i rade noću.

Lav

Lavovi se rano bude, no kako dan odmiče imaju sve manje energije pa preferiraju raniji odlazak u krevet.

Dupin

Dupini se bore kako bi se probudili ujutro i zaspali uvečer. Tijekom dana se osjećaju prilično umornima, a uvečer su puni energije.

Kad ste realistično ocijenili vrijeme kad morate u krevet i kad se morate buditi, možete poraditi i na noćnim navikama. Pokušajte izbjegavati alkohol ili tešku hranu prije spavanja, isključite elektroničke uređaje i pripremite rituale za spavanje barem sat vremena prije polaska na počinak. Možete pokušati i s dodacima prehrani, poput magnezija. Ako se držite takve rutine, san će biti kvalitetniji i dulji, a jutarnja buđenja puno prirodnija.

2. Popijte barem pola litre vode čim se probudite

Dok dišemo u snu, naša tijela gube puno tekućine. Breus kaže da je riječ čak o litri, pa je prirodno što smo žedni kad se probudimo.

- Zamislite ovo. Cijeli dan pijete kavu koja ima diuretička svojstva. Zatim tijekom večere popijete još nekoliko čaša vina, koje je također diuretik. Zatim idete spavati, a san također djeluje kao diuretik. Normalno je da ćete se probuditi dehidrirani, kazao je Breus.

Zbog dehidracije se osjećamo manje pozorni, a to vodi do teškog buđenja ujutro. No ako vam postane navika da odmah po buđenju popijete barem pola litre vode, to će olakšati situaciju. Vodu popijte prije doručka i jutarnje kave.

3. Sunčajte se

Previše melatonina, hormona koji se luči tijekom razdoblja sna i budnosti, može u jutarnjim satima zbuniti tijelo kako bi mislilo da je još vrijeme za spavanje, pa ćete pokušati smanjiti razinu tog hormona čim se probudite.

- Izravno sunčevo svjetlo isključuje stanice u mozgu koje daju signal za proizvodnju melatonina. Uzmite bocu vode, odšetajte do prozora i dok pijuckate tekućinu, upijajte zrake sunca. Mogli biste se iznenaditi koliko ćete se bolje osjećati, savjetuje Breus.

Breus kaže da pokušate raspored spavanja prilagoditi svojem kronotipu i to će vam olakšati jutra. Ako ste, primjerice, vuk, prestanite navijati budilicu kao da ste lav. Radije reorganizirajte svoj dan kako biste imali više vremena za dulje spavanje tijekom jutra, a važnije zadatke prebacite za poslijepodne.