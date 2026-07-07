Top 10 recepata za fine salate koje će vas dugo držati sitima

Tajna zasitne salate krije se u dobroj kombinaciji proteina, vlakana i zdravih masnoća. Mahunarke, jaja, piletina, tuna, cjelovite žitarice, avokado, orašasti plodovi i sir samo su neke od namirnica koje običnu zdjelu povrća mogu pretvoriti u konkretan obrok.

Ako vam nedostaje inspiracije za ručak ili laganiju večeru, izdvojili smo devet salata koje se jednostavno pripremaju, pune su okusa i dovoljno zasitne da nakon njih nećete ubrzo ponovno zavirivati u hladnjak.

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1. 'Ozempic salata' (s kremastim preljevom od avokada i zelene jabuke)

Ova osvježavajuća zelena salata postala je popularna na društvenim mrežama zahvaljujući jednostavnim sastojcima bogatim vlaknima i velikom volumenu obroka. Iako njezin popularni naziv asocira na lijek Ozempic, salata nema veze s lijekom niti može zamijeniti njegove učinke. Kombinacija hrskavog kupusa, krastavca i kremastog preljeva od avokada i jabuke čini je laganim, ali zasitnim obrokom.

Sastojci:

Za salatu:

1 ½ šalice sitno narezanog kupusa (oko 120 g)

½ krastavca (oko 100 g)

manja šaka svježeg korijandera

1 žličica sezama

Za preljev:

½ avokada (oko 70 g)

½ zelene jabuke (oko 70 g)

1 žlica svježe cijeđenog limunovog soka

sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu

Priprema:

Kupus sitno narežite, a krastavac narežite na tanke ploške ili manje kockice. Dodajte nasjeckani korijander i pospite sezamom.

Za preljev u blender stavite avokado, zelenu jabuku, limunov sok, sol i papar. Blendajte dok ne dobijete glatku i kremastu smjesu. Ako želite nešto rjeđi preljev, dodajte jednu do dvije žlice vode.

Salatu prelijte neposredno prije posluživanja i dobro promiješajte kako bi se svi sastojci ravnomjerno obložili preljevom.

2. Mediteranska salata s piletinom, fetom i slanutkom

Piletina i slanutak osiguravaju obilje proteina, dok povrće i mahunarke donose vlakna zbog kojih će vas ovaj obrok dugo držati sitima. Feta i maslinovo ulje dodaju punoću okusa pa ova salata bez problema može zamijeniti klasičan ručak.

Foto: 123RF

Sastojci:

200 g pilećih prsa

1 konzerva slanutka

150 g cherry rajčica

1 krastavac

½ crvenog luka

100 g feta sira

šaka maslina

2 žlice maslinova ulja

sok ½ limuna

sol, papar i origano

Priprema:

Pileća prsa začinite, ispecite na tavi ili grilu i narežite na trakice. Slanutak ocijedite i isperite, a povrće narežite.

U velikoj zdjeli pomiješajte slanutak, rajčice, krastavac, luk, masline i izmrvljenu fetu. Dodajte piletinu, začinite maslinovim uljem, limunovim sokom, origanom, soli i paprom te dobro promiješajte.

3. Salata s tunom, grahom i kuhanim jajima

Kombinacija tune, graha i jaja čini ovu jednostavnu salatu odličnim izborom za dane kada želite brz i konkretan obrok. Priprema traje svega nekoliko minuta, posebno ako jaja skuhate unaprijed.

Sastojci:

1 konzerva tune

1 konzerva bijelog ili crvenog graha

2 kuhana jaja

150 g cherry rajčica

½ crvenog luka

šaka rikole

2 žlice maslinova ulja

1 žlica limunovog soka

sol i papar

Priprema:

Tunu i grah dobro ocijedite. Rajčice prerežite na polovice, luk tanko narežite, a kuhana jaja narežite na četvrtine.

Pomiješajte rikolu, grah, rajčice, luk i tunu. Začinite maslinovim uljem, limunovim sokom, soli i paprom. Na vrh rasporedite kuhana jaja i poslužite.

4. Topla salata s batatom, kvinojom i avokadom

Pečeni batat ovoj salati daje prirodnu slatkoću, kvinoja je čini konkretnijom, a avokado dodaje kremastu teksturu i zdrave masnoće. Odličan je izbor za hranjivi ručak bez mesa.

Foto: AI

Sastojci:

1 veći batat

150 g kuhane kvinoje

1 avokado

100 g baby špinata

½ crvenog luka

šaka bučinih sjemenki

2 žlice maslinova ulja

1 žlica limunovog soka

sol, papar i mljevena paprika

Priprema:

Batat ogulite, narežite na kockice, začinite maslinovim uljem, soli, paprom i mljevenom paprikom te pecite oko 25 minuta na 200 °C.

U zdjelu stavite baby špinat, kuhanu kvinoju, tanko narezani luk i avokado. Dodajte pečeni batat, pospite bučinim sjemenkama i začinite limunovim sokom i maslinovim uljem.

5. Kremasta salata s piletinom i grčkim jogurtom

Ako volite klasične kremaste salate, ova laganija verzija mogla bi postati jedan od recepata kojima ćete se često vraćati. Grčki jogurt zamjenjuje veću količinu majoneze, dok piletina osigurava dovoljno proteina za zasitan obrok.

Sastojci:

300 g kuhane ili pečene piletine

150 g grčkog jogurta

1 žličica senfa

1 stabljika celera

1 manja jabuka

½ crvenog luka

šaka oraha

1 žlica limunovog soka

sol i papar

Priprema:

Piletinu narežite na manje komade. Celer, jabuku i luk sitno nasjeckajte, a orahe grubo usitnite.

Pomiješajte grčki jogurt, senf, limunov sok, sol i papar. Dodajte piletinu, povrće, jabuku i orahe te sve dobro promiješajte.

Salatu prije posluživanja možete ostaviti 30 minuta u hladnjaku kako bi se okusi povezali.

6. Salata od leće, fete i pečenog povrća

Leća je odlična baza za salate koje trebaju poslužiti kao glavni obrok. U kombinaciji s pečenim povrćem i feta sirom dobiva se jednostavno jelo bogatog okusa koje je praktično i za pripremu unaprijed.

Sastojci:

250 g kuhane zelene ili smeđe leće

1 crvena paprika

1 tikvica

1 manji crveni luk

100 g feta sira

šaka peršina

2 žlice maslinova ulja

1 žlica balzamičnog octa

sol i papar

Priprema:

Papriku, tikvicu i luk narežite, začinite s malo maslinova ulja i pecite oko 20 minuta na 200 °C.

Kuhanu leću pomiješajte s pečenim povrćem. Dodajte izmrvljenu fetu i nasjeckani peršin te začinite maslinovim uljem, balzamičnim octom, soli i paprom.

7. Salata s lososom, avokadom i hrskavim povrćem

Losos i avokado odlična su kombinacija za salatu koja je istodobno svježa, kremasta i dovoljno konkretna da posluži kao glavni obrok. Dodate li obilje hrskavog povrća, dobit ćete jednostavan ručak pun različitih tekstura.

Foto: 123RF

Sastojci:

200 g fileta lososa

1 avokado

1 krastavac

150 g cherry rajčica

100 g zelene salate

1 mrkva

1 žlica sezama

2 žlice maslinova ulja

1 žlica limunovog soka

sol i papar

Priprema:

Losos začinite soli i paprom te ispecite na tavi ili u pećnici. Ostavite nekoliko minuta da se ohladi, a zatim ga razdvojite na veće komade.

Povrće narežite i pomiješajte sa zelenom salatom. Dodajte avokado i losos, pospite sezamom te začinite maslinovim uljem i limunovim sokom.

8. Salata od tjestenine, mozzarelle i pesta

Salata od tjestenine odličan je izbor kada želite pripremiti obrok unaprijed i ponijeti ga na posao. Pesto, mozzarella i rajčice daju joj prepoznatljive mediteranske okuse, a rikola dodatnu svježinu.

Sastojci:

250 g integralne tjestenine

150 g mini mozzarelle

200 g cherry rajčica

2 žlice pesta

šaka rikole

2 žlice maslinova ulja

1 žlica limunovog soka

sol i papar

Priprema:

Tjesteninu skuhajte prema uputama na pakiranju, ocijedite i ostavite da se malo ohladi.

Dodajte pesto i dobro promiješajte. Ubacite prepolovljene rajčice, mozzarellu i rikolu. Začinite maslinovim uljem, limunovim sokom, soli i paprom.

9. Hrskava salata s pečenim slanutkom i tahini preljevom

Pečeni slanutak odličan je dodatak salatama jer donosi hrskavu teksturu i pretvara jednostavnu kombinaciju povrća u konkretniji obrok. Kremasti tahini preljev dodatno povezuje sve sastojke.

Sastojci:

1 konzerva slanutka

150 g zelene salate ili kupusa

1 krastavac

1 paprika

1 mrkva

½ crvenog luka

1 žličica mljevene paprike

1 žlica maslinova ulja

sol i papar

Za preljev:

2 žlice tahinija

1 žlica limunovog soka

1 žličica meda

1 mali češanj češnjaka

2 do 3 žlice vode

sol po ukusu

Priprema:

Slanutak ocijedite, dobro osušite i pomiješajte s maslinovim uljem, mljevenom paprikom, soli i paprom. Pecite oko 25 minuta na 200 °C, dok ne postane zlatan i hrskav.

Povrće narežite i stavite u veliku zdjelu.

Za preljev pomiješajte tahini, limunov sok, med, protisnuti češnjak i sol. Postupno dodajte vodu dok ne dobijete kremastu teksturu.

Povrću dodajte pečeni slanutak, prelijte tahini umakom i poslužite odmah.

10. Salata s pečenim krumpirom, jajima i preljevom od jogurta

Ova zasitna salata odličan je izbor kada želite konkretan obrok koji je istodobno jednostavan za pripremu i pun okusa. Pečeni krumpir daje joj hrskavu teksturu, kuhana jaja osiguravaju proteine, a svježe povrće i lagani preljev od grčkog jogurta zaokružuju cijelo jelo.

Foto: 123RF

Sastojci:

500 g mladog krumpira

3 jaja

1 krastavac

150 g cherry rajčica

½ crvenog luka

šaka rikole ili baby špinata

1 žlica maslinova ulja

sol, papar i mljevena paprika

Za preljev:

150 g grčkog jogurta

1 žličica senfa

1 žlica limunovog soka

1 mali češanj češnjaka

1 žlica nasjeckanog svježeg vlasca ili peršina

sol i papar

Priprema:

Krumpir dobro operite i narežite na polovice ili četvrtine, ovisno o veličini. Pomiješajte ga s maslinovim uljem, soli, paprom i mljevenom paprikom te rasporedite na lim za pečenje. Pecite oko 30 do 35 minuta na 200 °C, odnosno dok krumpir ne postane mekan iznutra i zlatno hrskav izvana.

Za to vrijeme skuhajte jaja, ohladite ih, ogulite i narežite na četvrtine. Krastavac narežite na ploške, cherry rajčice prepolovite, a crveni luk tanko narežite.

Za preljev pomiješajte grčki jogurt, senf, limunov sok, protisnuti češnjak i nasjeckani vlasac ili peršin. Posolite i popaprite prema ukusu.

Na veliki tanjur ili u zdjelu rasporedite rikolu, krastavac, rajčice i crveni luk. Dodajte topli pečeni krumpir i kuhana jaja, prelijte kremastim umakom od jogurta i poslužite.

*kreirano uz korištenje AI-ja