Top savjeti za top tijelo: 'Noge su najveći potrošači energije i preporučam ih raditi svaki dan'

Uskoro nam stiže proljeće, a s njim i svjež nalet energije dok se naš organizam prirodno počinje regenerirati i oslobađati od masnoće i toksina nakupljenih tijekom zime. Tu prirodnu fazu možemo iskoristiti kako bi zdravlje i liniju doveli do zadovoljavajuće razine. Najteže je krenuti, a u pronalasku motivacije pomogle su nam tri trenerice koje su nam otkrile svoje zdrave rutine i dale savjete za što prirodnije i efikasnije mršavljenje.

- Tijekom zime uglavnom većina ljudi nakupi koji kilogram viška. No to nije ništa strašno, poručuje poznata zagrebačka trenerica Suzana Štimac, pokazujući nam na vlastitom primjeru kako se 'dovodi u formu'.

- Obratim pažnju na matematiku. Koliko unesem, toliko potrošim. Jedan provjereni recept za zadržavanje i skidanje kilograma su tri obroka dnevno i to da se ništa ne jede sa strane. Izgleda jednostavno, ali nije. Krenite obraćati pažnju na to koliko hrane usput ubacite u sebe tijekom dana. Vjerujte mi, niste svjesni količine. Unos vode je također jako bitan. Kad sam na režimu, trudim se popiti tri litre vode dnevno - kaže nam pokretačica BFF-Boutique Fitness Factoryja, u kojem održava grupne treninge za razne profile vježbača i vježbačica.

Svaki početak trenažnog ciklusa je težak, pogotovo nakon dulje stanke, pa svoje vježbače potiče da održavaju kontinuitet u vježbanju. Svaki trening, ma koliko bio kratak ili loše odrađen, predstavlja korak prema boljoj fizičkoj spremi, a sutra je novi dan i uvijek postoji prilika za poboljšanje, dodaje.

- Ne preporučujem dulje stanke od vježbanja, osim u slučaju ozbiljnijih zdravstvenih problema. Ako tražite izgovore za neaktivnost u prekidu veze, stresu na poslu ili jer je vani prehladno - to me ne zanima. Prvo morate čvrsto odlučiti promijeniti svoje navike, a ja vam mogu biti najvjernija podrška tek kad krenete na taj put koji je samo na početku težak. Tijekom pauza, tijelo gubi kontinuitet i prilagođava se manje aktivnom načinu života. Ponovno započinjanje treninga iz početka često može biti izazovno. Gubitak postignutog napretka može brzo demotivirati, dok će tijelu trebati neko vrijeme da se vrati na prethodnu razinu kondicije - objašnjava nam Suzana.

Jutarnja rutina joj je jako važna jer joj daje polet za ostatak dana.

- Ustajem u 4.45 i obožavam svoja jutra. Espresso i zobena kaša su moj najčešći doručak, uz dodatak nekog voća. To me razbuđuje, nakon čega do pola 6 pišem treninge za taj dan. Slijedi tuširanje, spremanje i brzi hod do teretane. Večeri su kod mene obično kratke zbog dugog radnog dana. Bez obzira na sve, trudim se da sam u krevetu do 22 sata. Održavanje ovakve rutine zahtijeva posvećenost, ali osigurava uravnotežen pristup danu i mirniji um - govori i dodaje da joj je za odmicanje od stresa svakodnevno potrebno sat do dva da ima samo za sebe i da - bude sama sa sobom.

- Tijekom cijelog dana okružena sam ljudima ili sam s njima on-line, no obično je podne moje vrijeme kada se povučem u stan, posebno sada zimi. Tada ili čitam ili upalim neki dokumentarac kako bih se isključila od svijeta, ili to vrijeme provedem sa svojim unukom - otkriva Suzana.

Ona inače trenira od ponedjeljka do petka, pola sata dnevno.

- Živim u centru, pa sve svoje obaveze obavljam pješice. Automobil koristim vrlo rijetko. Svaki dan nakupim velik broj koraka, a kad zatopli, uspostavim rutinu brze šetnje gradom svake večeri. Moje slobodno vrijeme ne dopušta mi puno prostora za dodatne aktivnosti - otkriva trenerica koju vole i cijene naše mnoge poznate osobe.

Dovoljno sna, redoviti obroci kroz dan, fizička aktivnost - su top tri Suzanine rutine za zdravlje koje zajedno čine snažan temelj za održavanje zdravog života, pridonoseći fizičkom i mentalnom blagostanju.

- Kvalitetan san ključan je za opće dobro stanje i pomaže u obnovi tijela koje se iscrpljuje svakoga dana. Redoviti obroci održavaju konstantnu razinu energije tijekom dana, pomažući u izbjegavanju naglih promjena šećera u krvi i umanjivanju osjećaja iscrpljenosti. Nikada nisam bila pobornica dijeta jer smatram da su nezdrave i nisu na "duge staze". Biti aktivan i zdrav je način života, ne faza. Bilo kakve rigorozne odluke mogu dati trenutne rezultate, ali nipošto stvoriti zdrave navike. Redovita fizička aktivnost pomaže u kontroliranju tjelesne mase, smanjujući rizik od pretilosti i povezanih zdravstvenih problema, a utječe i na lučenje hormona sreće. Dođite trenirati. Već nakon prvog treninga ćete se osjećati sjajno, a za dva tjedna vidjeti prve rezultate koji će vas motivirati da idete dalje - kaže Suzana. Prehrana je još jedan važan čimbenik održavanja dobrog zdravlja, a ova trenerica sa dugogodišnjim iskustvom smatra da zdraviji odnos prema hrani u svakom pogledu dolazi s godinama i većom mudrošću.

- Shvatila sam važnost umjerenosti i naučila da nema potrebe kažnjavati sebe kad pojedem nešto što nije najbolji izbor, sve dok je to iznimka, a ne pravilo. Kroz vrijeme sam razvila sposobnost cijenjenja ravnoteže i posvetila pažnju potrebama svog tijela, izbjegavajući prekomjerne reakcije koje sam često imala u mladosti, kao svaka žena. Unatoč tome, obožavam svježe namirnice i kuhanje obroka, te rijetko posežem za brzom hranom. Nema ljepšeg osjećaja nego kada u svoje tijelo, svoj hram, unesete nešto ukusno i zdravo, što vam neće stvoriti neugodan osjećaj nadutosti i "težine" - kaže nam Suzana koja istinski uživa u obrocima koje sama pripremi kod kuće.

- Znam gdje kupujem namirnice i kako su one pripremljene. Kod mene doma se baš fino jede, i ništa se ne kupuje na brzinu. Radi se popis, znam točno gdje idem po koju namirnicu. Teško mi je izdvojiti neko posebno jelo, ali rado pripremam pečeni karfiol na posteljici od rikule, koji se može jesti bez grižnje savjesti jer ima malo kalorija, a uživat ćete u svakom zalogaju - zaključuje.

Noge se rade za zagrijavanje, ali i jedan trening tjedno

Omiljena vježba koju može ponavljati od jutra do sutra su - vježbe za lijepe i vretenaste za noge.

- Volim vježbe za noge. Prije svega mislim na čučanj, iskorake, mrtvo dizanje... Te vježbe me brzo zagriju, pokrenu, osjećam se snažno i zdravo, i ne postoji niti jedan moj trening bez čučnja. Vježbe za noge ne samo da pružaju fizičku korist, već i mentalnu stimulaciju, odnosno osjećaj zadovoljstva i samopouzdanja. A kad se žena osjeća moćno i poželjno, ne postoji prepreka koju ne može preskočiti tim istim lijepo definiranim i čvrstim nogama - odgovara Suzana i dodaje da jednom na tjedan ‘odrađuje’ samo noge na treningu, no one su obuhvaćene u svakom drugom treningu, a s njima neke treninge i započinje...

- Noge su najveći potrošači energije i zato ih preporučam raditi svakodnevno. Čučnjevi su jedna od najučinkovitijih vježbi za jačanje stražnjice, prije svega jer aktiviraju veliku skupinu mišića. Ova vježba se također može prilagoditi različitim razinama vještine i tjelesnoj spremnosti, te s njome garantirano postižemo lijepo oblikovanu i čvrstu stražnjicu, posebno ako ju izvodite s opterećenjima. Upravo zato moje redovite vježbačice prvo istreniraju stražnjicu i trbuh - objašnjava Suzana.