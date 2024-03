Top savjeti za top tijelo: Potroši više nego uneseš i mršavit ćeš

Diana Krznarić, osnivačica Q-BOX treninga za žene koji ujedinjuje kickboxing, snagu, kardio te je odličan fat burning otkrila nam je svoju tajnu vitke linije.

- Broj jedan svakog režima je konzistentnost. Bez discipline i ustrajnosti nema napretka. Pobornica sam pravilne pravilne i regulirane prehrane, više nego gladovanja, jer izgladnjivanjem organizma zbunjujemo tijelo te svakako utječemo na koji način će se obaviti proizvodnja inzulina. To može povećati rizik od pretilosti zbog odgovora tijela i pokušaja očuvanja energije. Tijelo osjeti nedostatak hrane te se metabolizam usporava. Prehrana mora biti redovita, znači tri glavna obroka i dva međuobroka, usklađena sa zadanim ciljevima. Kod mene vrijedi pravilo - potroši više nego uneseš i mršaviti ćeš. Također obroci moraju biti raznovrsni te nutritivno izbalansirani - kaže Diana. Nikada ne gladuje i jedina "dijeta" je kada jedan dan mjesečno bude na detoxu prirodnim sokovima.

- S obzirom da sam stalno aktivna, i slijedim zdrave navike, što znači da ne pijem alkohol i ne pušim, većinom se osjećam dobro. Kod prehrane, više preferiram namirnice zdravije od hamburgera, pizze, ćevapa te svaki put pojedem "junk" jednostavno se osjećam kao da mi je tijelo "zatrpano". Juhe, pureća i pileća prsa, salate jednostavno je nešto nakon čega se moje tijelo osjeća "namireno", zdravo i jednostavno volim tretirati svoje tijelo na najbolji mogući način. Najdraži obrok definitivno su mi juha ili wok, zasitno je, nutritivno izbalansirano i nikad nemam osjećaj težine.

Doručkujem obavezno, uglavnom su to zobene kaše na različite načine, smoothie, kajgana, uvijek s više bjelanjaka nego žutanjaka, ili proteinske palačinke. Volim i tost s kuhanim jajem i avokadom, dimljenim lososom. Uglavnom izbjegavam mliječne namirnice. Kuham svaki dan, po bakinim receptima osim što mi se u kuhinji nalazi više maslinovog i kokosovog ulja. Radim i zdravije kolače te ne konzumiram šećer. Nisam ljubitelj junk fooda, ne privlači me i jedino što volim jesu čokolade, ali smatram da ako si čovjek ponekada priušti nešto da mu je gušt, a možda i nije zdravo, jednostavno ne treba gledati kao "zgriješio sam" već "uživao sam". Nakon toga malo pripazim i nastavljam svoju rutinu - objašnjava nam ova majka desetogodišnje djevojčice kojoj, naglašava, svojim primjerom pokazuje koliko je bitna briga o sebi i svom zdravlju. Danas je ona uspješna gimnastičarka, zdrava i vesela djevojčica.

- Moja jutarnja zdrava rutina je to što prvo popijem mlaku vodu s limunom i skuham kavu. Uz kavu iscijedim sok od naranče, istuširam se te namažem eteričnim uljima određene svrhe koji me razbude uz kratki stretching. Ako sam slobodna obavezno odlazim na trening u teretanu ili trčim na nasipu. Trudim se trenirati minimalno tri puta tjedno. Uvijek si zadam određenu namjeru za taj dan ili se motiviram afirmacijama. Navečer ne volim puno jesti jer mi otežava spavanje, eventualno pojedem nešto proteinski lagano, ili samo popijem proteinski shake. Obavezno prije spavanja popijem dvije čaše mlake vode kako bi mi tijelo tijekom noći bilo dovoljno hidrirano - nastavlja Diana koja je od ožujka ove godine pokrenula je i novi program QFITNESS! Revolucionarna metoda fitnessa može svakome dati - bez obzira na njihov genetski oblik - snažne, vitke mišiće i stvoriti ravnotežu tamo gdje postoji neravnoteža u tijelu.

Stres reducira - treningom.

- Trudim se svu negativnu energiju transformirati u snagu za trening. Također redovito meditiram i na taj način boravkom u sadašnjem trenutku svjesno se odmičem od stresa i svih negativnosti. Volim puno čitati, a boravkom u prirodi i pravilnim disanjem utječem na svjesnost stanja u kojem se nalazim - kaže trenerica koja smatra kako je trening dio mentalne higijene, dok smo s kontininuiranim treningom jednostavno uspješniji u obavljanju svakodnevnih obaveza.

- Kao trenerica Q-BOX-a sve više sam posvećena svojim klijenticama i sve manje imam vremena za sebe. Prije sam trenirala svaki dan bez obzira na umor i raspored posla, a sada više slušam tijelo i odradim trening isključivo kada sam odmorna i trudim se da to bude bar 2 -3 puta tjedno. Kombiniram teretanu, Muaythai, trčanje po nasipu, ples na štiklama. Trening mi nikada nije "neda mi se" moment već zaista ulaganje i briga o sebi. Najviše volim osjećaj nakon treninga i nikada ne treniram radi izgleda već zdravlja i osjećaja - dodaje. Najdulji period u životu koji nije trenirala bio je od trenutka kada je rodila do prvog pregleda nakon mjesec dana.

- Cijelu trudnoću sam trenirala i istinski sam uživala, čak i nakon poroda. Zapravo nikad nsiam stala jer je trening jednostavno moj stil života i dio mene. Odrasla sam uz ples i sport i disciplina za mene je svjesnost da imam kontrolu nad svojim životom, navikama i ciljevima. Ne smatram zdrave navike kaznom niti bih se osjećala bolje da ih ne provodim. Ali definitivno znam da je ljudima teško krenuti i zapravo je taj početak najveća i najteža odluka. Promijeniti navike i izaći iz zone komfora najveći je izazov odnosno većini najteži korak. Svakako bih nadodala da je ta jedna odluka korak koji vas dijeli od totalno drugačijeg života. Tijelo je naš hram koji moramo njegovati da bi živjeli kvalitetno i zdravo - govori nam Diana koja je inače stjuardesa, ali uz to vodi svoj biznis.

- Kod mene nema mjesta izgovorima ako se ima volje. Voditi brigu o svom tijelu nikada mi nije bilo "možda" opcija već prioritet. Također na taj način lakše se održava mentalna higijena i razina serotonina. U svojim 40-ima izgledam fit i osjećam se bolje nego u 20-ima i vlastitim sam iskustvom došla do mnogih saznanja i odgovora kako ostati zdrav i mlad u umu i tijelu - za kraj kaže Diana.

Čučanj je broj 1

Čučanj je broj 1 medju vježbama i uključuje gotovo cijeli mišićni sustav i kardiovaskularni sustav. Čučanj je ujedno najbolja vježba za oblikovanje stražnjice. Pri čučnjevima uglavnom rade kvadricepsi, mišići stražnjice, aduktori, trbušni mišići i mišići stražnje strane natkoljenice, govori nam Diana.