Bliži se ljeto, a mnogima je pritom cilj dovesti se u formu. S obzirom na pandemiju, mnogi se prije odlučuju na kućne treninge koji mogu biti jednako efikasni kao i oni u teretani, ako se rade pravilno i kontinuirano.

POGLEDAJTE VIDEO Kako vježbati kod kuće:

- Najvažnija stvar kod vježbanja je raditi prema programu treninga koji je dugoročno održiv. To znači da moramo imati trening prilagođen našem trenažnom stažu, godinama, zdravstvenom statusu, formi i ono najvažnije - stresorima van treninga i životu, smatra Dario Žinić, fitness trener i magistar kineziologije koji je specijaliziran za online treninge.

- Često se događa da početnici 'kopiraju' programe od ljudi koji se bave fitnesom dugi niz godina i zadaju si previše. Shodno tome brzo i odustanu jer jednostavno nisu prilagođeni njihovom životnom stilu. Bilo bi super vježbati 3-4 puta tjedno, na takav način trenira 95 posto mojih klijenata i ostvaruju odlične rezultate na koje sam iznimno ponosan. Čak i 2 treninga tjedno mogu biti dovoljna, ako su kvalitetna - savjetuje Dario.

Prije treninga važno je dobro se zagrijati, a istezanje na kraju služi za relaksaciju.

- Prije bilo kojeg treninga ili intenzivnije fizičke aktivnosti bi bilo idealno dinamičko se istegnuti, odnosno zagrijati. Statičko istezanje neće negativno djelovati na tijelo, ali zdravstveno gledano puno više benefita ćemo imati od aktivnosti višeg intenziteta. Trening će se pobrinuti da prolazimo amplitude pokreta koje su nam potrebne u svakodnevnom životu. Naravno, oni koji se vole statičko istezati nakon treninga mogu to činiti u svrhu relaksacije tijela, no znanost pokazuje da takva aktivnost neće značajno pomoći u bilo kojem aspektu - smatra Dario.

Pored treninga visokog intenziteta, ne zaboravite na kardio.

- Poželjno je osim treninga višeg intenziteta ubaciti i nešto za kardiovaskularni sustav. Osim toga, pozitivno će utjecati na oporavak, povećat ćemo vlastiti radni metabolizam i siguran sam da će pozitivno djelovati na raspoloženje, posebice ako se radi o aktivnosti na otvorenom sada kad nam dolazi ljepše vrijeme. To može biti bicikl, šetnja, trčanje, ili bilo koja druga aktivnost koju volite raditi. Važno je ono što uvijek govorim - da je prilagođeno vama. Primjerice, za one s viškom kilograma - brzo hodanje je sigurnija varijanta od trčanja - savjetuje.

Ako kod kuće nemate profesionalne rekvizite, možete improvizirati.

- S obzirom na to da su svi moji klijenti nastavili trenirati i u prvom i u drugom lockdownu, imao sam priliku svjedočiti raznim improvizacijama - od povezivanja cigli, boca, izrade vlastitih utega, ruksaka, do onih 'poznatijih' koje možemo naći u prodavaonicama. Najčešće ljudi imaju bučice, elastične gume i podesive utege - kaže Dario te dodaje da su to ujedno i najkorisniji rekviziti jer možemo postići progresiju i jako velik broj vježbi.

- Postoje razni drugi rekviziti, no glavna stvar je dobiti čim više iz svakog. Volio bih napomenuti da se odličan trening može napraviti i s vlastitom težinom - smatra.

Čest problem kod mnogih je izostanak motivacije, ali ona kod svakog oscilira pa čak i kod profesionalnih trenera i sportaša. Važno je stvoriti rutinu.

- Vjerujem da puno čitatelja misli da jedva čekamo svaki trening. Mi također imamo dane kad nam se ne trenira. Ključna stvar je kreirati rutine koje su održive i proces u kojem možemo što više uživati. Disciplina je puno važnija od motivacije. Možemo uzeti za primjer pranje zubi. Znate li nekog tko jedva čeka svaki dan oprati zube? Ja ne znam nikoga – no svi znamo da je to bitno za naše zdravlje i to činimo. Ista stvar je i s vježbanjem i prehranom. Znamo da će to imati puno benefita za naše psihičko i fizičko zdravlje - kaže Dario te savjetuje da treba postepeno krenuti s navikama, a ne prenaglo.

Osnovni rekviziti za vježbanje kod kuće

1. Bučice

Bučice su vrhunska oprema za kućni trening – osobito ako su podesive i možemo mijenjati opterećenje. S njima možemo raditi baš sve mišićne skupine. Možemo ih koristiti kao dodatno opterećenje za sve vježbe za noge, kao što su iskoraci, čučnjevi, podizanje kukova za gluteus, rumunjsko mrtvo dizanje i sl. Također, varijacije veslanja za leđne mišiće, vježbe za prsa, ruke i ramena.

2. Elastične gume

Elastične gume su također odličan alat za kućni trening. Bitno je naći gumu dobrog otpora koji će vam odgovarati. Pripazite kod kupovine da gume nisu preteške, jer gume koje su lakše možemo iskoristiti za veći broj ponavljanja ili naći težu varijaciju vježbe, a ove baš zahtjevne možemo jedino pokloniti jačem prijatelju/ici.

Vježbe koje možete raditi: jako puno izolacijskih vježbi za gornji dio tijela kao što su veslanja, povlačenja, odručenja za ramena, triceps ekstenzije, biceps pregibe…Elastičnim gumama, vježbe za noge možemo otežati kao npr. čučanj, vježbe za gluteus, možemo ih povezati oko natkoljenice i slično.

3. Podloga za vježbanje

Ako vježbate kod kuće svakako će vam biti korisna podloga za vježbanje. Kod kupovine podloge važno je da je dovoljne debljine kako bi vam bilo udobno vježbati na njoj te da nije skliska. Na njoj možete raditi sve vježbe, a osobito vježbe za trup, koje nisu baš ugodne za raditi na jako tvrdim podlogama.

4. Ostali rekviziti

Vijača za preskakanje, sobne kardio sprave poput bicikla također mogu biti super alati za poboljšanje kardiovaskularnog sustava. Važno je da birate ono što najviše volite raditi i što možete pravilno izvoditi.

- U ostale rekvizite bih dodao i sve moguće predmete koji vam mogu poslužiti za dobar trening kod kuće. Možete napuniti ruksak, dodati boce vode, čak postoje i vježbe s ručnikom koje mogu biti korisne. Zapamtite da vaš mišić ne zna imate li u ruci kantu krumpira, ili najkvalitetniju bučicu - kaže Dario.

Trening za cijelo tijelo

Dario je s nama podijelio primjer treninga za cijelo tijelo u težoj i lakšoj varijanti koji, uz pomoć osnovnih rekvizita, možete bez problema izvesti u dnevnom boravku.

- Možete raditi 3 do 4 serije po vježbi. Broj ponavljanja u seriji ovisi o tome koliko ste napredni i o kojoj vježbi se radi, no svakako preporučujem 8 i više ponavljanja. Bitno je da ste blizu otkaza. Što to znači? To znači da ste blizu toga da vam otkaže forma i da ne možete više raditi pravilno. Ako možete napraviti primjerice 25 ponavljanja, a radite 8 do 10 – neće biti nekog velikog efekta. Naravno, postepeno ćete doći do toga. Uživajte u treninzima i u procesu - savjetuje Dario.

Vježbe za donji dio tijela:

1. Box čučanj (lakša varijanta) / bugarski čučanj (zahtjevnija varijanta) 3-4 serije - ponavljanja blizu otkaza

2. Glute bridge (lakša varijanta) / jednonožni glute bridge (zahtjevnija varijanta) 3-4 serije - ponavljanja blizu otkaza

Vježbe za gornji dio tijela:

3. Veslanje u pretklonu s gumom /jednoručno veslanje s bučicom - 3 serije - ponavljanje blizu otkaza

4. Olakšani sklek (lakša varijanta) /sklek (teža varijanta) / Noge na povišenom ili side to side sklek - 3 serije x blizu otkaza

5. Biceps pregib s elastičnom gumom + triceps ekstenzija s bučicom (kickback) - 2-3 serije blizu otkaza

Vježbe za trup

6. Full plank (najlakše) / front plank i side plank (teže) - 2 serije blizu otkaza