Fit linija gradi se od danas! Ne čekajte 1. siječnja za vježbanje

Znate ono kad kažete: “krećem od Nove godine”, a onda shvatite da je već kraj godine i još niste krenuli? To je najčešći scenarij iz godine u godinu kad je riječ o tome da se odvažite na vježbanje. A još kad shvatite da ste se od 1. 1. “dobili” na vagi pet-šest kilograma ili vas leđa bole više, onda početak postaje još teži.

Nikakva se magija ne događa na taj čuveni kalendarski datum u odnosu na 20 dana prije. Ako počnete sad, kad je Božić pred vratima, imate golemu prednost pred 99 posto drugih oko vas koji čekaju idealne uvjete, a koji su zapravo samo iluzija i vlastita percepcija budućnosti.

Najbolje je početi kad je najteže. Evo zašto. Kad krenete u periodu kolača i blagdana, kad su uvjeti malo teži, gradite mentalnu izdržljivost i vještine koje će vas održati na putu do cilja kad je najteže i najpotrebnije. Kada dođe “lakši” period godine, mršavljenje, oblikovanje tijela i održavanje prehrane bit će mačji kašalj i mnogo ćete brže napredovati. Upravo zato što ste radili onda kad karte nisu bile u vašu korist. Opet kad stvari postanu izazovne, bit ćete spremni jer ste problem već prošli.

Foto: Privatni album

A ako čekate taj 1. 1. i mislite: “To će biti čas”, vi pretpostavljate i očekujete od života da će sve biti prilagođeno vama i nikakav izazov jednostavno ne smije postojati. Ne prođe ni pet dana i shvatite da to nije baš tako, a zatim se svi planovi prolongiraju za iduću godinu. Nemojte čekati Novu godinu da krenete raditi na svojem cilju.

Nemojte čekati ništa, vrijeme izmiče i odlazi, samo mi zamišljamo da u datumu leži promjena. Promjena leži u akciji, odvažno savjetuje Mateo Patrlj, iskusni instruktor fitnessa, koji izravno i bez previše okolišanja i svojim klijentima u teretani i na društvenim mrežama savjetuje ono najvažnije - pokrenite se!

Foto: Privatni album

A kad konačno uđete u teretanu, svladate početne prepreke, prepustite se upornosti i ustrajnosti pa zaživi ta vaša uloga redovitog posjetitelja zajedničkog prostora za vježbanje, e onda na kavama s prijateljima razglabate o problemima za koje niste kao “nevježbač” niti znali da postoje. Ovako to vidi naš novinar, dugogodišnji i redoviti “builder”.

Znate one ljude koji ne počiste za sobom nakon jela? Stol, tanjur... Znate sigurno, da se ne pravimo fini. E, da, to su isti oni ljudi koji u teretani ne pospreme za sobom bučice, utege, girje, šipke... Dijelimo mišljenje, takvi vam pošteno podignu živac. Možda nisu razlog da promijenite teretanu u kojoj ste konačno pronašli svoj “gym zen”, ali ne želite da je vaš red na spravi upravo poslije takvih.

Foto: Privatni album

Koliko god u nekima na kulturu i ponašanje upozoravali čak i prijetećim porukama, uvijek će se naći društvo koje nije bilo na satima društvenog bontona. “Ruke ti se iznenada paraliziraju kad treba obrisati za sobom? Ostavljanje utega svuda u gymu ne povećava broj tvojih pratitelja, samo broj ljudi koji te mrze u teretani.”

”Ostavio si bučice na podu? Čestitamo, osvojio si doživotno nepoštovanje.” “Ako misliš da će se trake magično pokupiti, iznenađenje - nisi princeza, ovo nije tvoj dvorac.” “Ako ne znaš kamo vratiti utege, pogledaj znakove. Ako i dalje ne znaš, pitaj dijete u vrtiću - sigurno zna.” U ovoj riječkoj teretani, čije zidove obljepljuju ovakve oku srdačne poruke, stvarno nema zaj..ancije. Uostalom, nakon ovoga shvatite ih ozbiljno ako niste. “Teretana nije poligon za demoliranje. Ako nastaviš bacati bučice, sljedeći put netko će baciti tebe.”

Foto: Privatni album

Možete li uopće odraditi trening bez mobitela? Barem polusatni, da ne pomislimo višesatni. Istina, pitamo gluposti. Vidjeti ljude nakon serije da nemaju mobitel u rukama danas je ravno pizzi za manje od 10 eura. Rijedak slučaj. Ne daj bože da nekom pobjegne najnoviji “reel”. A tek kad zauzme spravu koju netko drugi čeka, stavi ručnik pa, vrteći se u krug, vodi neodgodive razgovore. Naravno, treba se slikopisno pohvaliti gdje ste i što radite.

Pratitelji ne bi smjeli ostati uskraćeni za tu informaciju jer, ako nije nitko vidio, kao da niste ni bili. Pogotovo ako plaćate osobnog trenera da vas smjesti na spravu, kaže koliko puta, što se danas zaista mora platiti, pa vodite dijalog o psihologiji i životu. Vama dobro jer je komforno kako najviše čovjek voli, njemu još bolje.