Trgovački lanci plate mjericu za maline 4 kune i prodaju ih za 10

MALINE KAO LIJEK Nikola Jukić-Sunarić (51) tegobe iz rata riješio je na imanju pokraj Velike Gorice. Kad ode u berbu svojih malina, zaboravi na vrijeme

<p>Da mi je netko rekao prije 15 godina da ću saditi maline odgovorio bih mu da je budala, govori <strong>Nikola Jukić-Sunarić</strong> (51), vlasnik istoimenog OPG-a nedaleko od Velike Gorice.</p><p>No, danas mu nije žao. Nikola je bio je zarobljen tijekom Domovinskog rata. Godinama je, kaže, zbog toga imao psihičkih problema, a nakon odlaska u mirovinu 2010. izgradio je imanje u selu Jankeši, 20-ak minuta vožnje od Velike Gorice te mu se život sasvim promijenio.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: OPG kraj Ludbrega - naše patke plivaju pa su finije</strong></p><p>- Mama mi je ostavila komad zemlje na kojem sam sve sam izgradio i pronašao mir. Kad odem u berbu malina, zaboravim na vrijeme. Osam godina nisam popio tabletu i odmaknuo sam se od onih što se žale - rekao je Nikola.</p><p>U posao s malinama ušao je slučajno. Razmijenio je sadnice čempresa za sadnice malina, a ljudi su pokazali interes za njima. OPG je osnovao 2012. godine.</p><p>- Krenuli smo s 500 sadnica, prešli na tisuću i sada smo na dvije tisuće - rekao je Nikola koji je 2013. uzeo prvi štand u trgovačkom centru jer su znali nabrati više od dvije tone malina. Posao se dobro razvijao i sad ima stalne kupce pa mu štandovi više ne trebaju.<br/> Cijena za kilogram malina uglavnom je između 36 i 40 kuna, a na štandu doseže i 60. Mjerica od 250 grama stoji 10 kuna, a veliki trgovački lanci otkupljuju je po četiri. Mjerica od 125 grama je šest kuna, a samo ambalaža s poklopcem i podmetačem uzgajivača stoji 80 lipa. </p><p>Svaka se mjerica prilikom punjenja važe na 265 grama jer maline kaliraju preko noći pa do jutra mjerica ima oko 253 grama što Nikola nakon deset godina iskustva u berbi može procijeniti pogledom. </p><p>Ispričao je i kako je uzgoj malina cjelogodišnji posao. U veljači se čupa lišće, obrezuju grane i zatežu žice. Oko malina ne smije biti trave dok stabljike ne ojačaju pa s dolaskom ljepšeg vremena kreće frezanje i daljnje održavanje. Sredinom lipnja počinje berba koja traje do listopada. </p><p>Vijek maline je osam godina, no ima onih koje tek nakon dvije godine daju prve plodove. U berbama sudjeluju supruga i dvoje djece, a katkad pomogne i rodbina. </p><p>Uglavnom imaju stalne kupce pa maline naberu i voze na odredište. I prerađuju ih. Počeli su s džemom, a sad rade i slatkasto malinovo vino. </p><p>- Od 60 kilograma malina napravim 40 litara desertnog vina s 14 posto alkohola. Litra je 80 kuna - kaže Nikola. </p><p>Priznaje kako je na početku provodio cijele dane s iskusnim uzgajivačima i učio od njih. Među malinarima, kaže, nema konkurencije. Svi se poznaju, a svaki ima svoje tržište. On je zasadio i dva reda kupina, ali za vlastite potrebe pa svake godine radi kupinovo vino. Susreće se i s puno problema na koje ne može utjecati. </p><p>- Jedne sam godine cijeli nasad morao uništiti. Vjerojatno sam kupio bolesne voćke i agronom mi je rekao da sve povadim jer ću i druge usjeve zaraziti pa sam sljedećih godinu dana liječio zemlju - ispričao je i dodao kako su jednom “na njegove oči” led i vjetar uništili 30 posto nasada. Na čvorke se navikao.</p><p>- Mi beremo s jedne strane, oni na drugoj kljucaju bez straha - smije se.</p>