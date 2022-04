Trikovi kako preživjeti Uskrs bez 'šlaufa' i probavnih tegoba

Uskrs je blagdan na koji se tradicionalno konzumiraju jaja i šunka, dok se za ručak uz puricu ili patku često pripremaju janjetina ili odojak. Dodamo li tome jaja, koja ćemo pojesti sa šunkom, ili ona u francuskoj, odnosno kolačima, jasno je da su obroci pretrpani proteinima i lošim mastima, što kod mnogih može izazvati probleme s probavom. Zato ako inače imate nekih problema - primjerice žgaravicu, povišene masnoće, probleme sa žuči ili čirom - svakako povedite računa o tome da za blagdanskim stolom budete umjereni, podsjeća dr. Marijana Martinčić Novaković, liječnica obiteljske medicine i nutricionistica iz obrta za savjetovanje o prehrani Nutrimedico iz Pule.

Prije svega, pripazite da ne pojedete previše, odnosno da ne pretrpavate želudac. Držite se pravila da hranu koju ćete pojesti odmah izvadite na tanjure, te maknite poslužavnik s ostatkom, kako ne biste stalno posezali za novim komadima hrane bez potrebe. Kad pojedete sve s tanjura, pričekajte desetak minuta prije nego prihvatite ponudu domaćice da uzmete repete, kako bi poruka o tome da ste jeli došla do mozga. Tako su veće šanse da ćete osjetiti sitost i radije odbiti dodavanje hrane na tanjur.

- U svakom obroku treba osigurati i porciju povrća, bilo kao prilog, bilo kao salatu i kad vadite na tanjur, odmjerite tako da polovicu obroka čini povrće. To će doprinijeti da unesete manje zasićenih masti životinjskog porijekla, ali i aktivirati probavu, savjetuje dr. Novaković.

Dodaje kako je jedan od načina da 'olakšamo' posao probave taj da masnu uskrsnu šunku zamijenimo s manje masnom verzijom, primjerice purećom šunkom.

- Francusku salatu možemo zamijeniti zdjelicom naribanog celera i mrkve s malo maslinova ulja i limunova soka, ili barem zamijeniti veći dio majoneze s laganim jogurtom. Ako volite kolače, nastojte pripaziti na to koliko ste ih pojeli. Dobro je ne jesti ih u sklopu obroka, nego kao desert u vrijeme užine, uz poslijepodnevnu kavu, pa su manje šanse da ćete pretjerati - savjetuje liječnica. Također, u dane nakon Uskrsa komad kolača možete ponijeti i na posao, pa pojesti kao međuobrok, dodaje.

- Ako ipak pretjerate, povećani unos masnoća može izazvati refluks ili žgaravicu, dok pretjerivanje s proteinima dovodi do zatvora i problema s probavom. U većini slučajeva dovoljno je izdržati dan ili dva nakon toga na laganijoj prehrani i vjerojatno ćete biti dobro. No, višak loših masti u tako kratkom razdoblju može izazvati probleme sa žuči ili akutni pankreatitis, što se puno teže liječi. Zbog toga bi i zdravi ljudi trebali paziti na to da ne pretjeruju - podsjeća dr. Novaković. Dodaje kako oni koji inače imaju neke probleme, poput povišenih masnoća u krvi, problema s gušteračom ili čirom, kao i oni koji boluju od dijabetesa, moraju misliti na to da se pridržavaju barem osnova uobičajene dijete i na to da redovito uzimaju propisanu terapiju.

Trikovi za Uskrs bez 'šlaufa' i problema

1. Ne pretjerujte s kupovanjem i nakuhavanjem hrane. Nastojte odrediti količinu hrane koja je potrebna s obzirom na broj ukućana i gostiju, kako ne biste bili opterećeni time što s viškom.

2. Bijeli kruh i peciva zamijenite integralnim kruhom, a uz ručak ili večeru razmislite o tome da ga potpuno izbacite, odnosno zamijenite prilogom uz meso. Ako jedete krumpir, nemojte jesti kruh.

3. Birajte 'pravo' povrće: Ono bogato vlaknima, će potaknuti probavu, zato bi se na meniju trebale naći tikvice, brokula, paprika, rajčice i salata od kupusa ili zelena salata.

4. Ako pečete odojka ili janjetinu, pecite ih zamotane u foliju, bez dodavanja ulja i masti. Nakon pečenja mast koju je ispustilo meso ocijedite i nemojte njome prelijevati hranu.

5. Izbjegavajte marinade, posebno one koje sadrže med ili puno ulja, a poželjni su začini, posebno češnjak, ružmarin, majčina dušica i menta te limun. Ti će začini potaknuti probavu i čišćenje organizma od loših masti.

6. Kolače pecite tako da smanjite udio šećera u odnosu na recept na najmanju moguću mjeru. Možda možete razmisliti i o potpunoj zamjeni šećera umjetnim zaslađivačima, ili dajte prednost suhim kolačima i domaćim keksima, umjesto onih s kremom koja je bogata jajima i šećerom.

7. Šunku, pečeno meso i sve ono što je višak od ručka nemojte jesti za večeru. Umjesto toga podijelite ostatke na manje obroke, koje možete iskoristiti za dane kad ne stignete kuhati, ili kao osnovu za pripremu sendviča koji ćete ponijeti na posao.

8. Jedno ili dva jaja iskoristite kao osnovu za salatu od jaja s povrćem, koju ćete nakon blagdana ponijeti na posao, a ostale pisanice poklonite susjedima i prijateljima. To je bolja opcija nego da danima nakon Uskrsa jedete jaja i tako pretjerate s unosom masnoća.

9. Koristite se pauzama kao trikom koji će pomoći da pojedete manje. Naime, kad pojedete juhu, napravite koju minutu pauze, pa pređite na glavno jelo.Tako će želudac prije početi s probavom i prije će se javiti osjećaj sitosti.

10. Između obroka korisno je malo prošetati, jer ćete time potaknuti metabolizam i ubrzati probavljanje hrane. Zato nemojte svo slobodno vrijeme provesti na kauču ispred televizora.

11. Kolače koje niste pojeli tijekom Uskrsa podijelite gostima, a ono što možete zamrznuti podijelite u porcije i zamrznite. Dobro će vam doći kad ne budete stigli peći, a tako se nećete pretrpavati kolačima 'da se ne baci'.

12. Ako obilazite rodbinu i prijatelje, nemojte kod svakoga ručati, tako da pojedete tri cijela ručka u jednom danu. Odredite kod koga ćete ručati, a kod koga samo popiti kavu i pojesti kolač i držite se toga.

