Unatoč trudu - kile ne idu dolje? Otkrij kako ubrzati mršavljenje

Usporen metabolizam i nezdrave navike glavni su krivci debljanja. Za mršavljenje je potrebno uvesti češće obroke, pojačati tempo vježbanja te unos proteina i vode

<p>Ubrzavanje metabolizma sveti je gral zdravog mršavljenja jer diktira kojom brzinom tijelo troši unesene kalorije te definira koliko mu je hrane uopće potrebno. Brzi ili sporiji metabolizam određuju geni, ali i spol, pa muškarci u pravilu imaju brže metabolizme te prirodno manje količine masti u tijelu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nevjerojatna transformacija</strong></p><p>Kod većine ljudi metabolizam se usporava u 40-ima, zbog čega tada i dolazi od debljanja. Iako se dob i genetika ne mogu kontrolirati, postoje trikovi za ubrzanje metabolizma.</p><h2>Mišići tjeraju tijelo da brže radi</h2><p>Izgradnja mišića nužna je za ljude koji žele ubrzati metabolizam. Tijelo konstantno troši kalorije kako bi radilo, a metabolizma u stanju mirovanja brži je kod ljudi s većim udjelom mišića. Tako su i njihove kalorijske potrebe veće, pa mogu i više jesti, a i dalje biti vitki. Pola kilograma mišića u stanju mirovanja troši oko šest kalorija za samoodržanje na dan, dok pola kilograma masnoće troši tek dvije. </p><h2>Bez vode se metabolizam usporava</h2><p>Tijelu je potrebna voda da bi sagorjelo kalorije, a čak i u stanju blage dehidracije metabolizam se usporava. Odrasli koji piju više od osam čaša vode na dan troše i do 20 posto više kalorija nego ono koji popiju tek oko osam dcl vode na dan. Za optimalnu hidratizaciju, potrebno je popiti čašu vode prije svakog obroka, a kao dodatak dobro je prehranu nadopuniti voćem i povrćem koji sadrže velik udio vode.</p><h2>Dobro je grickati</h2><p>Češći obroci odličan su način ubrzavanja metabolizma, pa je zato moguće da ljudi koji stalno nešto jedu budu mršaviji. Ključno je pritom ipak birati namirnice, pa su idealne grickalice svježe voće, salate, žitarice i proteini sa što manjim udjelom šećera i masnoća. Optimalno je jesti svaka tri do četiri sata u manjim količinama, kako bi se potrošilo više kalorija tijekom dana. Također, ljudi koji češće grickaju za glavni obrok unesu manje količine hrane, pokazale su studije.</p><h2>Ubrzajte tempo za bolje rezultate</h2><p>Aerobne vježbe poput trčanja ne grade velike mišiće, ali su odlične za povećanje brzine metabolizma satima nakon vježbanja. Kako bi rezultati bili bolji i brži, potrebno je pomicati granice i ne ostajati na istom tempu vježbanja. Broj otkucaja srca također je odličan pokazatelj koliko tijelo brzo "radi".</p><h2>Začinite hranu</h2><p>Ljuta hrana i začini sadrže sastojke koje mogu "pogurati" metabolizam u višu brzinu. Već jedna žličica mljevene čili papričice može ga ubrzati, a iako je efekt privremen, odličan je za probavu i bržu potrošnju kalorija iz tog jela, pokazuju studije.</p><h2>Kava razbuđuje metabolizam</h2><p>Kava djeluje kao stimulans tijela, povećava koncentraciju i daje potrebnu energiju. Pije li se umjereno, od dvije do tri šalice na dan, idealan je dodatak dijeti jer ubrzava potrošnju kalorija. Za bolje rezultate, kava se pije prije treninga.</p><h2>Proteini za više energije</h2><p>Samo tijelo troši više kalorija na probavu proteina nego masnoće ili ugljikohidrata. Iako je važno imati raznovrsnu prehranu, kod posebnih režima mršavljenja dobro je zamijeniti ugljikohidrate poput tjestenine ili riže s krtim proteinima, poput onima iz jaja, mesa peradi i ribe.</p><h2>Zeleni čaj je saveznik</h2><p>Pijenje dvije šalice zelenog čaja na dan tjera organizam da troši oko 17 posto više kalorija na dan imitirajući učinak kave. Najbolji odabir je nezašećereni zeleni čaj s dodatkom limuna, koji osim dobrobiti za mršavljenje ima moć podizanja imuniteta, što je osobito važno za ljude na dijeti.</p><h2>Dobro je počastiti se</h2><p>Dijete izgladnjivanjem i postom imaju užasan učinak na metabolizam, jer se tijelo već nakon tjedan dana prilagodi na manje količine kalorija te usporava svoj rad kako bi se zaštitilo. Zbog toga je kod svake dijete dobro povremeno se počastiti jer se time iznenađuje metabolizam i tjera ga na rad, a također ima i odlične psihološke učinke na daljnju motivaciju za mršavljenje. Primjerice, dobro je odrediti jedan dan u tjednu u kojem je dopušteno više pojesti.</p>