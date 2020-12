Napetost o području lica, vrata ili vilice toliko je učestala da gotovo i niste ljudsko biće ako ih niste iskusili, piše Real Simple.

POGLEDAJTE VIDEO: Vježbe disanja protiv stresa

- Gotovo svaki pacijent koji prođe kroz ova vrata ima upravo ove probleme - kaže fizijatar Sean Joyce iz New Yorka.

Iako su uzroci mnogobrojni, pandemija je svakako doprinijela učestalijoj pojavi tih problema. Istraživanja pokazuju da stres i tjeskoba zbog COVID-a pojačavaju bolove u području lica. Studija Sveučilišta u Tel Avivu pokazala je da žene češće od muškaraca pate zbog sve češćih bolova u licu i vilici, a osobito u dobi od 35 do 55 godina.

Glavni krivci

Fizički i emocionalni stres

Dodatni stres uzrokovan pandemijom smatra se emocionalnim stresom i pedijatar te kiropraktičar David J. Calabro iz New Jerseya ističe kako ima vrlo važnu ulogu. Fizički stres nastaje zbog padova, nezgoda i trauma. Problem može biti čak i stres koji su pojedinci doživjeli rađajući se carskim rezom.

- Ti se problemi mogu manifestirati godinama kasnije u obliku bolova ili drugih simptoma - kaže Calabro pojašnjavajući kako emocionalni stres vodi i do fizičkog stresa.

- Ako u tijelu držite napetost, jedete zbog stresa i zato se debljate, to uzrokuje loše držanje i dodatnu napetost - ističe Joyce.

Loše držanje

Moderan način života potiče loše držanje. Možda vaš kućni ured nije pravilno namješten pa je miš predaleko od ruke koju morate istezati, a to stvara bolove u vratu i ramenima koji se mogu proširiti i do vilice.

- Možda glavu držite predaleko od ramena, a to stvara dodatni stres na zglobove i mišiće vrata, ramena i vilice, a čak može utjecati na živce u bazi lubanje - kaže Calabro pojašnjavajući kako ljudi mnogo vremena provode sjedeći za stolom, gledajući u mobitel ili vozeći, a to utječe na držanje budući da mnogi ne rade vježbe pokretljivosti i snage. Stoga su osuđeni da u nekom trenutku dožive napetost. Ukoliko je ne držite pod kontrolom, ona može eskalirati.

- U osnovi, to vodi do bolova, utrnulosti ili oteklina, pa čak do pojave artritisa i gubitka pokretljivosti, mišićnih spazama, gubitka mišića i njihove neravnoteže, osjećaja pečenja ili trnaca i drugih neuroloških tegoba - kaže Joyce.

Usto, ovakva situacija može pogoršati već postojeća stanja poput visokog tlaka, glavobolja, migrena ili problema sa sinusima.

Svaka je bol neugodna, pa valja radi nje posjetiti liječnika, osobito ako bolove uzrokuju strukturalni problemi zbog disfunkcije zglobova ili dentalnih tegoba. No ako nije riječ o tome, ovih šest strategija pomoći će vam da olakšate neugodu.

1. Vježbe disanja

Postoji razlog zašto mnogi preporučuju vježbe disanja, a to je zato što su učinkovite. Fokusiranjem na disanje možete umiriti mozak.

- Dodatno, vježbe disanja će sniziti povišeni tlak, poboljšati cirkulaciju, smanjiti razinu kortizola i umanjiti stres - kaže Calabro.

Pokušajte s ritmičkim disanjem tako da duboko udahnete četiri sekunde, zadržite dah sedam sekundi i potom izdišete osam sekundi.

2. Masaža vilice

Istezanje ili masaža vilice također će vam pomoći, a Calabro savjetuje kako je izvesti. Lagano otvorite usta, stavite dlanove ruku ispred uha i otvorite usta potpuno dok nježno masirate lice prema dolje. Ako ste cijelog dana škrgutali zubima, ovo bi moglo biti neugodno, pa budite nježni.

3. Pripazite na držanje

Bez obzira stojite li ili sjedite tijekom dana, ako ste dugo u istom položaju to može prouzročiti bolove.

- Ljudi su bića pokreta - ističe Calabro savjetujući kako je najbolje mijenjati položaj iz stojećeg u sjedeći svakih 30 minuta.

- Na taj način ćete umanjiti napetost u vratu, vilici i licu, istaknuti dobro držanje i smanjiti probleme s mekim tkivom koji bi vas mogli spriječiti da se pravilno držite - kaže Calabro.

Namjestite alarm na svakih 30 minuta kako bi vas podsjetio na pokret.

4. Smanjite stres

Iako je riječ o savjetu kojeg ste ove godine često čuli, vrijedi ga ponoviti.

- Ako se prisilite na odmak od stvari koje vam uzrokuju stres, olakšat ćete pritisak na mišiće i osjećati se bolje - savjetuje Calabro.

Olakšavajući fizičke i psihičke simptome stresa, osjetit ćete poboljšanje i kad je riječ o napetosti mišića vrata i vilice. Svatko na drugačiji način upravlja stresom, no meditacija je dobar pristup koji će pomoći jednako kao i slušanje glazbe, topla kupka, čitanje, šetnja ili tjelovježba.

5. Istežite se

Stvorite naviku istezanja mišića vrata i ramena svakog dana. Ovo su dvije vježbe istezanja po Joyceovoj preporuci koje bi vam mogle pomoći.

Sjednite držeći se ispravno. Potom sjednite na lijevu ruku kako bi pomogla učvrstiti lijevo rane. Pomaknite glavu na desnu stranu kako biste uhom prešli preko lijevog ramena. Zatim na vrh glave stavite desnu ruku i lagano povucite glavu u desnu stranu dok ne osjetite istezanje u lijevoj strani tijela. Zadržite 30 sekundi, duboko dišite i ponovite tripu prije nego što se prebacite na drugu stranu.

Za drugu vježbu istezanja počet ćete u istom položaju, no prije nego što pritiskom povučete glavu u desnu stranu, spustite je tako da je nos usmjeren prema pazuhu. Sada stavite desnu ruku na glavu i nježno povucite glavu prema dolje kako biste istegnuli leđa, vrat i kralježnicu. Zadržite 30 sekundi, duboko dišite i ponovite triput za redom prije nego što se prebacite na drugu stranu.