Uz superodijelo, oboljeli od multiple i cerebralne - 'lebde'

Odmah nakon skidanja odijela osjećala sam i ruke, i noge, i leđa kako trepere. Brže sam prohodala razboj i bila sam stabilnija na nogama. No tek sam poslije, kad sam se vratila kući, vidjela da svakodnevne aktivnosti, poput odijevanja i obuvanja, obavljam mnogo bolje. Poboljšao mi se hod, osjećam se i 'laganije' na nogama i mnogo bolje podižem noge od poda, što mi nekad predstavlja problem, govori nam Anita Prinčić (54), koja od multiple skleroze boluje od 16. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bila je vrlo uzbuđena kad je pred našim kamerama isprobala revolucionarno odijelo Exopulse Molli Suite, koje se u posljednjih nekoliko mjeseci može testirati i u Hrvatskoj.

- Odijelo je vrhunsko. Osim što sam stabilnija na jednoj i drugoj nozi, dulje mogu hodati. Evo, bila sam prije neki dan u dućanu, s rollatorom (hodalicom, op. a.) koji koristim zadnje dvije godine i s njim sam se bez problema spustila do trgovine i sjela poslije na kavu, a i samostalno sam spremila namirnice u vrećicu. Primijetila sam i neke psihičke prednosti, poput opuštenosti i boljeg sna jer se noću manje budim. I tuširam se lakše. Kako oboljeli od MS-a imaju manjak koncentracije, čini se da mi se percepcija popravila - dodaje Anita, koja nakon smrti supruga živi sama, na četvrtom katu zgrade u Sesvetama. Zamalo je završila u kolicima, no snagom volje uspjela se dignuti, pa danas govori kako joj se u posljednjih nekoliko godina stanje ne mijenja, zahvaljujući terapiji, radu na sebi te mirnom i urednom životu, koji je, kaže, teško živjeti u 21. stoljeću. Inače, s asistentom vježba tri puta tjedno po 30 minuta, što joj je dovoljno za održavanje kondicije, a smatra da bi joj odijelo, čija je cijena oko 50.000 kuna za odrasle, još više pomoglo.

Bez obzira na stupanj pokretljivosti, s odijelom Molli, jedinstvenim u svijetu, oboljeli od multiple skleroze i cerebralne paralize, poslije samo 60 minuta nošenja, slobodnije se kreću, a hod, sjedenje i odijevanje u njemu postaju lakši, što pridonosi boljoj kvaliteti života. Radi na principu neurostimulacije cijelog tijela pomoću elektroda ušivenih u odijelo na točno predviđeno mjesto koje odgovara pojedinome mišiću. Dolazi u nekoliko veličina, pa i u veličinama za djecu, a najviše je namijenjeno kućnoj uporabi.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Jedan tretman ima učinak do 48 sati, pa ga je potrebno nositi svaki drugi dan, cijeli život. Osim bolje ravnoteže i cirkulacije, osnovna namjena odijela je kontroliranje spastičnih mišića - objašnjava nam Martina Djaković, voditeljica kategorije ortotike.

Diljem svijeta već su ga uveli u kliničke centre kao pomoć u rehabilitaciji. Uz to, širom svijeta provedeno je dvadesetak kliničkih studija koje dokazuju učinkovitost odijela. Odijelo pomaže kod kroničnih bolnih stanja, kao što su, primjerice, bolovi kralježnice, a dokazano je da uklanja bol uzrokovanu spastičnošću.

- Kod nekih pacijenata dolazi do učinka zagrijavanja mišića, pa osjećaju da im, primjerice, noge 'gore', no to je nešto subjektivno, što ne možemo izmjeriti. Govore nam da se osjećaju lakše i pokretljivije - kaže ortopedski tehničar Tihomir Vrbanec.

Individualna je procjena, ističe on, koji dio tijela treba jaču stimulaciju, a nekad rezultati nisu vidljivi odmah nego se pacijenti javljaju nakon 24 ili 48 sati s izjavama: "Osjećam se odlično", pogotovo ako fizički pomaci nisu bili vidljivi odmah nakon tretmana.

- Često nam ljudi kažu da su 'povezaniji sa svojim tijelom'. Tijelo se nakon stimulacije umori, pa nije istog trena bolje - kaže Tihomir te dodaje da testiraju i snimaju na kraju tretmana vježbe koje su pacijenti radili na početku. Najčešće mjere brzinu hoda i opseg pokreta, koji su vidljivo napredni.

Preporuka je da u vrijeme terapije, odnosno nošenja odijela, osoba sjedi ili leži i odmara se, no može raditi i preporučene fizioterapijske vježbe, ili se jednostavno kretati po kući. Prilagodba traje 4-6 tjedana, u kojima dolazi do naglog progresa, a dalje se nastavlja to stanje održavati.

- Odijelo je na tržištu zadnjih desetak godina i stalno se unapređuje, a po njega su, ovamo kod nas, dolazili i ljudi iz SAD-a jer ga tamo ne uvoze - kaže voditeljica kategorije ortotike Martina Djaković.

Popušta spazam mišića

Istraživanja su pokazala da nakon prestanka nošenja odijela sposobnosti ne opadaju nego ostaju na 20, 50 ili 70 posto, odnosno pacijent se ne vraća u prvobitno stanje, kaže nam ortopedski tehničar Tihomir Vrbanec. Kod ljudi oboljelih od cerebralne paralize popušta spazam mišića, pa čak i kod djece, zbog čega muskulatura postaje mekša i pokretljivija.

Najčitaniji članci