Iznenadno obasipanje komplimentima, darovima ili posebnom pažnjom, ali i iznenadno potpuno ignoriranje najčešći su pokazatelji problema u vezi. Promjena ponašanja najčešći je uzrok sumnje jer uglavnom upućuje na nova ili drukčija životna iskustva.

Stoga primijetite li da se dragi bez ikakva vidljiva razloga počeo ponašati neobično, diskretno pokušajte doznati zašto. Ako vam je nekad priznao da je prevario bivšu partnericu, trebali biste biti oprezni, ističu stručnjaci.

Ako mu se vrludanje već omaknulo, vrlo je moguće kako će to ponovno učiniti. Uhvatite li ga kako svaki dan od vas grozničavo sakriva e-mailove, poruke ili u drugoj sobi prima telefonske pozive, a zatim odbija otkriti s kim neprestano razgovara, pripremite se za ozbiljan i temeljit razgovor.

Stres i previše obveza nerijetko mogu prouzročiti udaljavanje ili manjak komunikacije među partnerima. No ako partner nije pod stresom ili prezaposlen, a ipak ga više uopće ne zanima kako ste i gdje proveli dan, trebali biste malo razmisliti o tome.

Izbjegava li pritom zagrljaje i poljupce, očito je kako je nešto u vezi krenulo pogrešnim tijekom. Sumnjate li u prevaru, a nemate dokaza, dobro izoštrite osjetila. Kad je riječ o prepoznavanju laži i obmana, intuicija je najvjerniji ženski suradnik, ističu psiholozi.

Šesto čulo

Instinktivan osjećaj da nešto ne valja mnogo je puta opravdan i točan. Zato odmah otvoreno razgovarajte.

Napad kao obrana

Ako na pitanja često odgovara iritirano ili napadom, proučite dubinu situacije. Kako kaže izreka, napad je najbolja obrana.

Pretjerano dopisivanje

Suvremena tehnologija znatno olakšava kontakte među ljudima te omogućuje jednostavnije održavanje “veze izvan veze”. Ipak, nevješto skrivanje dopisivanja s drugom vrlo lako može partnerici razotkriti o čemu je riječ.

Nove izmjene rasporeda

Nenadane i čudne promjene svakodnevnog rasporeda aktivnosti poput ranijeg odlaska na posao ili redovita zadržavanja dokasna na poslu također su povod za detaljan razgovor.

Česta pitanja prijatelja

Obitelj i prijatelji nerijetko brzo primjećuju promjene u odnosu među partnerima. Ako vas je više njih pitalo što ne valja, a pogotovo ako dotad sami niste zapazili kako nešto nije u redu, vrijeme je da zastanete i zaista ozbiljno razmislite.

Inovacije u krevetu

Iako mogu biti znak pojačana truda i novootkrivene dobre volje, iznenadna kreativnost i inventivnost u krevetu mogu upućivati i na ljubavne novosti odnosno na novu “učiteljicu” u njegovu seksualnom životu, ističu stručnjaci.

Odjedanput niste pozvani na tulume i koncerte

Nekad vas je uvijek pozivao na pića i proslave s kolegama s posla, no odnedavna to više i ne spominje. Iako to nije razlog da ga napadnete, otvoreno ga pitajte zašto to više ne čini.

Lickanje pred zrcalom

Iznenadna pojačana briga o izgledu, biranje nove toaletne vodice, parfema i posve drukčijega odjevnog stila može biti znak krize srednjih godina. No može značiti i da je u njegov život nedavno ušetala neka “nova inspiracija”.

Sve se vidi u ‘starom krevetu’

Žene su stručnjaci za pojedinosti te u većini slučajeva mnogo vještije prikrivaju znakove prevare. Ipak, skrenete li pozornost, prepoznat ćete nove aktivnosti u njezinom životu. Jedan od najočitijih znakova dvostrukoga života njezina je iznenadna potreba za samostalnošću odnosno sve češće izbjegavanje onoga što je nekad bila mala zajednica udvoje. Odvaja li sve više vremena za nove interese u koje vas ne uključuje ili s vama više ne razgovara o planovima, lako je zaključiti kako ste nepoželjni u njezinu životu.

Ako se pritom bez očita povoda odjedanput svojski trudi izgledati poželjno i seksi (kao kad ste je tek upoznali), a muči vas osjećaj da novi izgled nije namijenjen samo vašim očima, možda je vrijeme za razgovor ili rastanak. U najgoroj varijanti uz ovakvo će ponašanje i izbjegavati seks s vama. Za razliku od muškarca, čije novootkrivene strasti uglavnom potiču lavinu seksualne kreativnosti, žene će u “starom krevetu” češće postati nezainteresirane ili mlake, tvrde stručnjaci. Izbjegavanje, nesudjelovanje ili mentalna odsutnost tijekom vođenja ljubavi alarm su koji upozorava kako trenutačno s vašom ljubavnom vezom nešto nije u redu.

ONA - s varalicama treba biti oprezan

Baš kao i kad su posrijedi muškarci, ako je žena poput neukrotive Katie Price – Jordan već poznata prema “šaroliku” ponašanju, vrlo je moguće kako će se ono i ponoviti. Iako je Jordan, kako kaže njezin bivši muž Peter Andre, potpuno izgubila kontrolu, i suptilnije prevare često se znaju ponavljati.

ON - ne zaboravite da je opet zaboravila na vas

Iako nitko ne voli da partner cijele dane bdije nad njim, ako vaša draga odjedanput zaboravi da postojite, potrudite se da to osvijesti i da joj proradi savjest. Zanemarivanje vašega mišljenja, zaboravljanje da vas danima nije pitala kako ste ili pozvala da se pridružite izlasku jasni su znakovi ozbiljne krize.

“Nisam prisutna”

Što je rjeđe i kraće u vašim obiteljskim i prijateljskim krugovima, bit će joj lakše podnijeti loše stvari koje radi iza vaših leđa.

Nije uvijek sve crno

Iako prigovaranje može biti znak da je promijenila životne prioritete, može i upozoravati na manjak vašeg truda u vezi.

Razgovori su postali površni

Površno komuniciranje i nezainteresirano slušanje pitanja na koja mlako odgovara mogu biti vrlo bolni, pogotovo ako je riječ o nekome koga volite. Ako je tako stalno, “probudite se”.

Više nikamo ne ide s vama

Ako više ne želi sudjelovati u vašim obiteljskim okupljanjima ili druženjima s vašim prijateljima, svakako s njom otvoreno razgovarajte. Iako možda posrijedi nije prevara, nešto ne valja i trebate to pokušati riješiti.

Zašto pitaš kad sam došla kući?

Odbija li odgovoriti na najjednostavnija pitanja ili odgovara protupitanjem, možda želi sakriti laž. Ako na pitanje: “Kad si se sinoć vratila kući?” odgovori: “Zašto te zanima kad sam došla?”, budite oprezniji i nepovjerljiviji.

Vaše filmske večeri više joj nisu na prvome mjestu

Ako je u romansi s nekim drugim, čak i ako ne živite zajedno, definitivno ćete primijetiti promjene u njezinim prioritetima. Iznenadno otkazivanje rutinske nedjeljne kinovečeri ili redovito preskakanje zajedničkog tečaja plesa znak su za uzbunu.

Tajanstveni prijatelj

Tajanstveni prijatelj znak je opasnosti. Iako tvrdi kako je to netko s posla ili prijatelj iz djetinjstva, vješto skriva detalje i izbjegava vas upoznati s njim. Ako vam je ovakva situacija poznata, vrijeme je da se uozbiljite.

Iznenadne aktivnosti

Iako tvrdi da nema vremena za aktivnosti s vama, jednom je nogom vani čim “prijateljica” nazove. U drugom scenariju sve je češće na poslovnome putu. Izjašnjavanje o planovima u zadnjem trenutku ili njihovo neuvjerljivo mijenjanje mogu biti znak da vas vara.

Prigovara zbog svega što učinite

Dani vaše skladne komunikacije odavno su prošli. Danas vam partnerica prigovara zbog svega što “pogrešno” učinite, pa i za ono što niste učinili. Ako zajedljivo prigovaranje postane redovita navika, zapitajte se želi li ona zapravo promjenu životnoga plana.