Veliki test burgera: Pobjednički burger su radili četiri godine

Poslužen u brioche pecivu tostiranom maslacem, juneći odrezak, cheddar sir i pržena slanina te umak glavni su sastojci pobjedničkog Prime Bacon Butter Burgera.

Na ocjenjivanju je bilo 20 burgera. Već sama pomisao na kušanje njih toliko nije nam najbolje sjela, no ispalo je sjajno. Burgeri su bili raznovrsni, maštoviti, većina njih vrlo ukusna.

Dim pečenja sa zagrebačkog Strossmayerova trga širi se na ostale ulice i trgove, začas ste “okupani” u njemu. No to vas ujedno zove da probate neki od ukupno sedamdeset burgera koji su u ponudi na Zagreb Burger Festivalu. Već pogled na popis burgera koje ćemo testirati dao je naslutiti paletu okusa. Naravno, u opisu su bili samo sastojci, ne ime burgera ni proizvođača. Ocjenjivao se izgled i, naravno, okus, te je taj zbroj dao konačnu ocjenu. U žiriju je bilo osam “sudaca”.

U ponudi su oni s tartufima, raznom divljači, mesom crne svinje, boškarina, pa i oni bez mesa, iako nije jasno zašto jednostavno nema neki drugi naziv, pa i oblik, čemu forsiranje da bude poslastica koja se, da se ne lažemo, ipak jede zbog mesa. A to smo upravo dobili u pobjedničkom Prime Bacon Butter Burgeru.

Debeo i sočan komad mesa, s “udvostručenim” sastojcima, prožeti maslacem, koji ih veže u sjajnu cjelinu. Bilo je ideja kako mu možda nedostaje malo soli ili “zelenjave”, no on je vrhunski upravo ovakav kakvog su nam servirali na slijepom testiranju.

Vlasnik The Burger Bara, koji je zaslužan za pobjedu i okuse, kaže da su na njemu radili godinama. Prvo su uporno radili na “puterastom” pecivu, kako bi bilo idealno, a onda su i proizvodnju mesa uzeli u svoje ruke. Rezultati su tu.

Počeo sam ozbiljnije raditi na tome prije pet godina, u svome prvom Burger Baru. Nisam bio baš zadovoljan na početku, pa sam radio na tome da ‘popravim’ svoje burgere, rekao nam je pobjednički “izumitelj” Rudi Stipić.

Išao je korak po korak. Meso je oduvijek bilo hrvatskih ili slovenskih proizvođača, a koriste prsa, rebra i potplećku. Sad imaju i svoju mesnicu.

- Kad imaš svoj pogon, lakše je kontrolirati kvalitetu - objasnio je Stipić.

Vrlo dugo radio je i na pecivu. S prijateljem je prošao više od 60 smjesa, danima su radili na onoj idealnoj, iz čega se izrodio light brioche. Za ovaj festival spremili su taj “prime” burger i pobijedili.

- Pa sve što smo u zadnjih pet godina naučili o burgerima pretočili smo u ovaj. Ispada da smo na njemu radili pet godina - rekao je Rudi, koji u odmoru od smišljanja i unapređenja mesnih slastica studira stomatologiju...

Na drugome mjestu završilo je djelo Reshetka by Đurina hiža. Kao i uvijek na ovakvim festivalima, Đurina hiža nastoji pozitivno iznenaditi, šokirati svojim gastronomskim kombinacijama. Ovaj put su “iskemijali” kombinaciju mesa junetine i jelena. Dodali su umak od milerama i poriluka, a da razbiju monotoniju, poigrali su se pa dodali namaz od vrganja, lisičarki i bukovača.

Iako divljač nije jednostavno tako “miješati” s drugim mesom, njima je to uspjelo. Rezultat je bio harmoničan i sočan burger, okusi su se stapali jedan s drugim, a čak su i oni koji nisu ljubitelji gljiva komentirali kako im je bez obzira na to sjajan. Osim što su uspjeli u najvažnijem, okusnom smislu, u Đurinoj hiži uspjeli su to spojiti s izgledom, pa burger, iako “natrpan” debelim mesom i s još mnogo toga, zapravo je bio “najzgodniji”.

- Godinama mi se vrzmalo po glavi da ubacimo divljač u burger. Napravili smo to, a kako s divljači pašu gljive, stavili smo i njih. To je naša posveta pitomom zagorskom kraju - rekao je Nikola Božić, vlasnik Đurine hiže.

U konkurenciji su bili i burgeri s tartufom. Jedan od njih završio je na trećemu mjestu, onaj od Submarinea, a nazvan je Obelix. Ubacili su u njega i rukolu, krušku, orahe te umak od istarskog bijelog tartufa. Na prvu se možda nekome sastojci neće slagati, no ovdje su pogodili sa sljubljivanjem svega, pa se osjete svi sastojci, i to podjednako. Burgera na festivalu ima svakakvih, kao sastojak se navodi i “puno ljubavi”. No u ovom izboru to im i nije previše pomoglo...