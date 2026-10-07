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ZDRAVE NOGE

Vidljive vene na nogama: Evo zašto nastaju i kako ih ublažiti

Piše Karolina Krčelić Marenić,
Čitanje članka: 2 min
Vidljive vene na nogama: Evo zašto nastaju i kako ih ublažiti
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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Vidljive vene na nogama mnogima predstavljaju estetski problem, no izraženije proširene vene mogu biti povezane i s neugodnim simptomima poput bolova, osjećaja težine, oticanja i umora u nogama

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Vene u nogama imaju jednosmjerne zaliske koji pomažu da se krv, suprotno djelovanju gravitacije, vraća prema srcu. S godinama ti zalisci i stijenke vena mogu oslabjeti, zbog čega se krv počinje zadržavati u donjim ekstremitetima.

Najčešće se razlikuju takozvane paučinaste vene i proširene, odnosno varikozne vene. Paučinaste vene sitne su crvene, plave ili ljubičaste žilice neposredno ispod površine kože i najčešće predstavljaju estetski problem. Proširene vene veće su, izraženije i ispupčene, a mogu biti praćene bolovima, svrbežom, oticanjem te osjećajem težine i umora u nogama.

POGLEDAJTE VIDEO: Dr. Pavić o proširenim venama

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Dr. Pavić o proširenim venama 00:36
dr. Predrag Pavić objašnjava kako se liječe varikozne vene | Video: Neva Žganec/Pixsell

Zašto se pojavljuju?

Na njihovu pojavu mogu utjecati genetika i starenje, ali i hormonske promjene. Kod žena se vene mogu jače isticati tijekom trudnoće, kada se povećava volumen krvi, a rastuća maternica stvara dodatni pritisak na vene u nogama. Promjene povezane s menstruacijom i menopauzom također mogu imati ulogu.

Dugotrajno sjedenje ili stajanje te manjak kretanja mogu dodatno pogoršati problem jer su mišići nogu manje aktivni u potiskivanju krvi prema srcu. Među čimbenicima koji mogu povećati opterećenje venskog sustava navode se i prekomjerna tjelesna masa, pušenje te prehrana s mnogo soli koja može pridonijeti zadržavanju tekućine.

Foto: 123RF

Kretanje može pomoći

Jedna od najvažnijih navika je redovito kretanje. Osobama koje veći dio radnog dana sjede preporučuje se povremeno ustajanje i hodanje, dok bi oni koji dugo stoje trebali mijenjati položaj i raditi kratke pauze za hodanje.

Jednostavne vježbe poput podizanja na prste aktiviraju mišiće listova i mogu pomoći cirkulaciji. Korisni mogu biti i podizanje nogu, održavanje zdrave tjelesne mase, dovoljno tekućine te prehrana bogata voćem, povrćem i vlaknima.

Kompresijske čarape također se često koriste kod problema s venama. One stvaraju najveći pritisak oko gležnja, koji se postupno smanjuje prema gore, što može pomoći protoku krvi i smanjiti njezino zadržavanje u donjem dijelu nogu. Ipak, kompresijske čarape postojeće proširene vene ne uklanjaju.

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Postoji nekoliko tretmana

Kod sitnih paučinastih vena mogu se primjenjivati površinski laserski tretmani, dok se kod nešto većih vena često koristi skleroterapija. Tijekom tog postupka u venu se ubrizgava sredstvo koje dovodi do njezina zatvaranja, nakon čega je tijelo s vremenom razgradi.

Foto: 123RF

Za veće proširene vene koriste se i radiofrekventna ablacija te endovenska laserska terapija. Riječ je o zahvatima kod kojih se toplinskom energijom tretirana vena zatvara, a krv se potom preusmjerava kroz druge, zdrave vene.

Kod nekih pacijenata primjenjuje se i flebektomija, odnosno uklanjanje vene kroz vrlo male rezove. Odabir terapije ovisi o vrsti i ozbiljnosti problema te ga je potrebno dogovoriti s liječnikom nakon pregleda.

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Kada vene nisu samo estetski problem?

Sitne i blago izražene vene najčešće nisu opasne, no ozbiljnija venska bolest ne bi se trebala zanemarivati. Kod izraženih simptoma, kroničnog oticanja, promjena na koži ili rana na nogama potrebno je potražiti liječnički savjet jer uznapredovali problemi s venama mogu dovesti do komplikacija.

Redovito kretanje, kontrola tjelesne mase, podizanje nogu i korištenje kompresije prema preporuci liječnika mogu pomoći u kontroli simptoma i usporavanju njihova pogoršanja.

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