Više maženja i manje stresa: Joga sa psima stigla u Zagreb!

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 5 min
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Inovativan koncept joge sa štencima, Paw Yoga, polaznicima smanjuje stres, a psićima omogućuje bržu socijalizaciju među ljudima. Na satovima je jedno leglo štenaca koje se malo igra, i malo spava...

Studio Amazona u zagrebačkoj Kukuljevićevoj ulici protekle nedjelje izgledao je kao scena iz filma - ali ne onog ozbiljnog nego najnježnijeg i najsmješnijega koji možete zamisliti. Umjesto klasičnih rekvizita i tihe atmosfere koja obično vlada na satu klasične joge, prostorijom su odjekivali šuškanje malih šapa, tiho cviljenje, smijuljenje vježbača i povremeno: "Jaooo, pogledaj ga!". Jer tko bi uopće mogao odoljeti? Deseci malih njuškica veselo su se gurali oko vježbača, penjali im se u krilo, lizali nos i otimali pažnju tijekom svake asane. A nitko se nije bunio - upravo zato su i došli.

