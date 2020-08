Vježbe visokog intenziteta pomažu ljudima s Downom

Sindrom Down je među najčešće dijagnosticiranim kromosomskim stanjima u SAD-u, a problem je što su ljudi s Downom među populacijom sklonom gomilanju viška kilograma

<p>Studija koju je objavio American College of Sports Medicine Journal navodi kako je 70 posto ljudi s Downom u riziku od pretilosti, prenosi <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/hiit-exercises-benefit-down-syndrome-study">MindBodyGreen</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Luca posvojio curicu s Downom koju je odbilo 20 obitelji</p><p>Ipak, u istoj studiji navode kako ljudi s Downom mogu imati velike koristi od HIIT (high-intensity interval training) programa. Znanstvenici sa Sveučilišta Georgia i Kennesaw otkrili su da postoje dva razloga zašto je taj tip treninga učinkovit.</p><h2>1. Kratko i slatko</h2><p>HIIT program je učinkovit jer omogućuje ljudima sa sindromom Down da svoje zdravstvene ciljeve dostignu u manje vremena nego što bi im to trebalo aerobnim vježbama.</p><p>- Kratke vježbe visokog intenziteta ne zahtijevaju duge periode izrazitih napora i omogućuje bolje zdravlje srca kod ljudi s Downom, bolju kontrolu tjelesne mase, bolje razine lipida i šećera u krvi, kazala je koautorica studije <strong>Megan Ware</strong>.</p><p>Vježbe su osmišljenje tako da se izmjenjuju kratke vježbe visokog intenziteta sa kratkim periodima za odmor. Sudeći prema studiji, ljudi koji imaju Downov sindrom teže se fokusiraju i kratko zadržavaju pažnju, pa su kratke HIIT vježbe za njih idealne. Zbog toga će vjerojatnije biti dosljedni u vježbanju i radije birati ovaj tip vježbi u odnosu na druge fitness programe.</p><p>- Ono što HIIT čini posebnim jest činjenica da program može biti zabavan za ljude s Downom jer imaju nisku motivaciju i manje želje da nastave s vježbom. Program se može strukturirati tako da uključuje različite vrste pokreta zbog čega su korisnici visoko angažirani tijekom treninga, istaknula je Ware.</p><h2>2. Sigurno i kreativno</h2><p>Paleta vježbi uz ostalo može uključiti aerobne vježbe, vježbe snage, pokretljivosti i izdržljivosti u trening što omogućuje mnogo fleksibilnosti oko odabira mjesta za tjelovježbu te odabira pokreta uključenih u trening.</p><p>Budući da pojedini ljudi koji imaju sindrom Down ujedno imaju probleme s ravnotežom, znanstvenici preporučuju da se HIIT trening izvodi na velikim otvorenim prostorima teretane. Za one koji to mogu, pomoći će i korištenje sprava za veslanje i druga oprema za kardio vježbe.</p><p>- U konačnici, treneri mogu biti mnogo kreativniji sa programima tjelovježbe koje će ponuditi ljudima koji imaju sindrom Down te u njihovu rutinu uključiti HIIT program, zaključila je Ware.</p><p>Kako bi u prvom planu ipak bila sigurnost, znanstvenici preporučuju da se vježbe odvijaju pod strogim nadzorom koji uključuje kvalitetnu opremu za vježbanje, trenera ili drugog stručnjaka koji će nadzirati korisnika te monitoring otkucaja srca tijekom trajanja treninga.</p>