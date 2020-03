Za ove namirnice nutricionisti tvrde da su samo bacanje love

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 10 recepata za kolače iz 1952. - pite, palačinke, torte, keksi...

Vjerojatno ste i sami svjesni da su peciva, gazirana pića i čips rijetko u košaricama nutricionista kad kupuju namirnice. No mogli biste se iznenaditi koje su to još namirnice koje oni ne žele jesti, piše Health.

Iako se reklamiraju kao zdravi proizvodi, riječ je o lošim namirnicama i bacanju novca.

Jogurt s okusom

Jogurt je odličan izvor kalcija i proteina, no životna trenera Isadora Baum i osnivačica centra Live for You Now Coaching tvrdi kako je najbolje kupovati običan jogurt te ga kod kuće zasladiti medom ili voćem. Jogurti s okusom sadrže iste količine šećera kao i pločica čokolade. Umjesto kupnje malih čašica jogurta, kupite veliko pakiranje grčkog jogurta i uštedite novac.

Čips od povrća

- Iako u nazivu nose riječ "povrće", takvi čipsevi ga gotovo uopće ne sadrže. Ali zato imaju aditive poput škrobi, sojinog brašna, bojila i drugih nezdravih dodataka - tvrdi Cynthia Sass, autorica knjiga Slim Down Now i Health Contributor. Ističe i kako jedna porcija sadrži gotovo isti broj kalorija kao i čips od krumpira.

Preljevi za salate u bočicama

- Ti su preljevi krcati uljima, dodanim šećerima i umjetnim bojama - upozorava Megan Roosevelt, osnivačica The Healthy Grocery Girl Cooking Show na YouTubeu. Savjetuje da preljev za salatu napravite sami kod kuće koristeći maslinovo ulje, začine i ocat. Ne samo što je zdravije, nego je i jeftinije.

Hladno prešani sokovi

- Iz sokova nećete dobiti nutritivne vrijednosti. Proizvodnja soka iz voća ili povrća uklanja vlakna, a ostavlja samo voćni šećer - pojašnjava nutricionistica Natalie Rizzo iz New Yorka. Iako jedan sok može sadržavati više vrsta voća i povrća, tijelo ne može apsorbirati toliko nutrijenata odjedanput. Zato je za vaš struk, ali i novčanik, najbolje pojesti komad voća.

Pakirana hrana bez glutena

- Ako nemate celijakiju ili intoleranciju na gluten, nema razloga da kupujete hranu bez glutena - pojašnjava dijetetičarka Samantha Lynch. Kaže kako je riječ o robnim markama, a bez obzira na dijagnozu ili ne, uvijek biste trebali kupovati hranu koju prodaju u vrećicama i kutijama.

