Gotovo dva desetlje\u0107a ona je \u017eivjela u ciklusima restrikcije i prejedanja radi utjehe zbog \u010dega su se gomilali kilogrami. Diplomirala je psihologiju, a potom je po\u010dela prou\u010davati ovisni\u010dko pona\u0161anje i oporavak od istog. Tada je shvatila da lekcije koje daje svojim klijentima treba primijeniti i u vlastitom \u017eivotu. Postupno je izgubila 50 kilograma i uspjela je zadr\u017eati \u017eeljenu te\u017einu metodom da promijeni fokus od onog \u0161to jede na to za\u0161to i kako jede. Nije bila na dijeti.

Sada radi s ljudima koji \u017eele promijeniti ne\u017eeljene navike, a prejedanje radi utjehe je visoko na listi prioriteta. Podijelila je jednostavne, a ipak u\u010dinkovite vje\u017ebe koje \u0107e ljudima pomo\u0107i da se lak\u0161e nose s problemima i osje\u0107aju sna\u017enije i pozitivnije.

Kad vas sljede\u0107i put uhvati \u017eelja za hranom, poku\u0161ajte je odgoditi. Ako vas to uhvati tijekom jela, pauzirajte dvije minute i onda samo sebi recite da \u0107ete nakon toga mo\u0107i jesti koliko \u017eelite. Ako volite grickalice pred TV-om, odredite da \u0107ete ih jesti sat vremena nakon \u0161to vas uhvati \u017eelja. Tijekom odgode mo\u017eete se baviti drugim stvarima kako biste preusmjerili pa\u017enju.\u00a0 Nazovite prijatelja koji vas uvijek nasmijava ili radite neki ku\u0107anski posao.

Tijekom vremena \u0107ete primijetiti kako vas \u017eudnja za grickalicama pomalo napu\u0161ta, a vi \u0107ete se utje\u0161iti hranom br\u017ee nego \u0161to ste o\u010dekivali.

Dodatno mo\u017eete prestati automatski povezivati hranu s odre\u0111enim aktivnostima poput, primjerice, gledanja TV-a. Ovaj eksperiment mo\u017ee vam pomo\u0107i da se lak\u0161e nosite s\u00a0kratkoro\u010dnim neugodnostima i pokazati vam da imate kapacitet nositi se sa \u017eudnjama koje mogu oslabjeti bez da ste i\u0161ta konkretno poduzeli.

Mnogima je ideja o po\u010detku dana s najboljim namjerama itekako poznata. Danas nema grickalica. No do 16 sati se predajemo i bespo\u0161tedno kopamo po smo\u010dnici. Mo\u017eda imamo opravdane razloge poput umora, gladi ili zabrinutosti. \u010cesto se na\u0111u i kreativniji izgovori poput onog da je \u017eivot sam po sebi dovoljno te\u017eak bez odricanja, da zaslu\u017eujemo \u010dokoladicu.

No sve nam to remeti planove. Ako namjerno poku\u0161avamo izbje\u0107i hranu iz utjehe, mo\u017ee pomo\u0107i mali pisani podsjetnik u kojem \u0107emo sami sebi objasniti za\u0161to nam je va\u017eno izbje\u0107i prejedanje, u kojem \u0107emo se podsjetiti na \u0161to smo sve sposobni i koji \u0107e nas inspirirati. Poruku mo\u017eemo zalijepiti na vrata hladnjaka ili smo\u010dnice, a mo\u017eemo je i fotografirati te pogledati svaki put kad se zaputimo u krivom smjeru. \u00a0

Personaliziranu poruku \u0107ete sastaviti sami, a kao predlo\u017eak mo\u017eete se poslu\u017eiti sljede\u0107im mislima:

\"Prije nego \u0161to ne\u0161to poduzmem, \u017eelim se prisjetiti da gledam u ovu poruku zato \u0161to ... (napi\u0161ete sve ne\u017eeljene posljedice prejedanja). Koliko se god \u010dinilo da mi je te\u0161ko, ovo sigurno nije te\u0161ko kao \u0161to je bilo ... (napi\u0161ete stvari koje ste uspjeli prebroditi iako ste smatrali da su najte\u017ee na svijetu). Ja ovo mogu. Mogu sljede\u0107i korak pretvoriti u onakav kakav bih \u017eelio da poduzme netko tko mi je blizak da je u mojoj situaciji: \u017delim odluku zbog koje \u0107e mi biti drago za sat vremena ili za tjedan dana.\"

Uvijek smo spremni u te\u0161kim trenucima utje\u0161iti one koje volimo. No kad je rije\u010d o tje\u0161enju nas samih, zaboravljamo da bismo voljeli i sami \u010duti stvari koje izgovaramo drugima. Ako niste dovoljno suosje\u0107ajni prema sebi, i to bi mogao biti razlog prejedanja. U ovoj vje\u017ebi ustanovite jeste li previ\u0161e ili premalo popustljivi prema sebi.

1. Korak

Zapitajte se \u0161to biste rekli nekome koga volite tko se slu\u017ei prejedanjem radi utjehe u ovom trenutku. Kako se oni osje\u0107aju zbog onog \u0161to sam izgovorio?

2. Korak

Zapitajte se \u0161to sami sebi govorite kad se prejedate. Kako se osje\u0107ate zbog toga \u0161to si govorite? Jesu li to osje\u0107aji zbog kojih ljudi tra\u017ee utjehu? Drugim rije\u010dima, jeste li se zbog onog \u0161to osje\u0107ate zapravo obeshrabrili i gurnuli u prejedanje kako biste se utje\u0161ili?

Odgovaraju\u0107i na takva pitanja mo\u017eda sami shvatite da je najbolji na\u010din da se prestanete prejedati upravo \u010dinjenica da si zbog toga ne biste trebali predbacivati.

Ako se brinete sastoji li se va\u0161 jelovnik od previ\u0161e hrane za utjehu i to povezujete s vi\u0161kom kilograma, mo\u017eda je vrijeme da izbacite \u010dips, masne sireve ili zasla\u0111ene sokove.\u00a0 Naravno da je pove\u0107ani broj jela iz dostave doprinio vi\u0161ku kilograma.

Ako niste spremni jo\u0161 u potpunosti se prebaciti na zdravi jelovnik, ovo je vje\u017eba koja \u0107e vam pomo\u010di isplanirati hranu i omogu\u0107iti da rje\u0111e u\u017eivate u hrani za utjehu. Jednostavno upamtite da svaki put kod pripreme ili naru\u010divanja dodate zdravu sitnicu nau\u0161trb nezdrave. Recimo, umjesto masnog sira dodajte povr\u0107e ili komad vo\u0107a.

Umjesto da na prejedanje gledate kao na problem, usredoto\u010dite se na rje\u0161enje. Prejedanje koristite kao na\u010din kako premostiti emocionalnu neugodu. To \u0107e vam pomo\u0107i ne samo da se prestanete okrivljavati zbog takvog pona\u0161anja nego da ga zamijenite druga\u010dijim rje\u0161enjima.

Otkrijte navike koje \u0107e smanjiti \u017eelju za prejedanjem i nadomjestiti je. To mo\u017ee biti bilo \u0161to, od manje surfanja na internetu i izbjegavanje sadr\u017eaja koji vas uzrujava do petominutnih vje\u017ebi ili odra\u0111ivanja zadataka koje ne \u017eelite ostaviti za sutra. Kako biste ustanovili \u0161to vam najbolje poma\u017ee, isku\u0161ajte ove vje\u017ebe:

1. Osje\u0107aji. Zapi\u0161ite emocionalna i fizi\u010dka stanja kod kojih vam trenuta\u010dno poma\u017ee prejedanje.TO mo\u017ee biti tuga, dosada, tjeskoba, stres...

2. Situacije. Na listu dodajte situacije zbog kojih se tako osje\u0107ate. Primjerice, \u0161kolovanje djece od ku\u0107e, nave\u010der nemate \u0161to raditi, gledanje vijesti, nedostatak slobodnog vremena i sli\u010dno.

3. Utjecaj. Prekri\u017eite situacije na koje nemate nikakvog utjecaja, kao \u0161to je, primjerice, \u0161kolovanje djece od ku\u0107e.

4. Novi izbor. Za preostale situacije smislite male zadatke ili izbore koji \u0107e vas odvratiti od prejedanja i hrane. Neka to budu izbori koji \u0107e doprinijeti boljem psihi\u010dkom i fizi\u010dkom stanju. Primjerice, kao biste se uspje\u0161nije borili s dosadom u ve\u010dernjim satima, istra\u017eite ne\u0161to u \u010demu ste se \u017eeljeli pobolj\u0161ati i svake ve\u010deri tome posvetite jedan sat. To mo\u017ee biti u\u010denje jezika, crtanje, nova vje\u0161tina.\u00a0

Ako vas uzrujavaju vijesti, ne gledate TV i ne pratite ih na internetu nego umjesto da provjeravate nove informacije iz sata u sat, jednostavno odlu\u010dite pogledati samo jednu informativnu emisiju u \u010ditavom dan. Ako nemate vremena za sebe, \u010dvrsto odlu\u010dite sljede\u0107i put kad uhvatite slobodan trenutak oti\u0107i u kupaonicu i priu\u0161titi si kupku.

Svaki dan u desni d\u017eep stavite hrpu spajalica. Kad god osjetite \u017eelju za grickanjem iako niste gladni, jednu spajalicu premjestite u lijevi d\u017eep. Na kraju dana prebrojite koliko ste spajalica premjestili i razmislite o tome \u0161to vas je motiviralo da po\u017eelite potra\u017eiti utjehu u hrani.

Ponavljaju\u0107i ovu vje\u017ebu mo\u017eete nau\u010diti kako se zaustaviti i prepoznati \u017eudnju za hranom, a istovremeno \u0107ete po\u017eeljeti premjestiti \u0161to manje spajalica.

Sigurni smo kako za neke ljude ni\u0161ta od navedenih ideja ni savjeta ne\u0107e napraviti razliku. I tom slu\u010daju, isku\u0161ajte jo\u0161 jedan, finalni eksperiment. Kad se god susretnete s te\u0161ko\u0107ama i posegnete za zalogajem, poku\u0161ajte napraviti ono \u0161to \u017eelite voljenima da naprave za svoju du\u0161u i tijelo.

\u00a0

Zabrinuti ste ili tužni pa jedete: Taj začarani krug se lako stopira

Stručnjaci za ponašanje pojašnjavaju kako postoje načini zbog kojih ćete prestati jesti radi utjehe i pomažu savjetima kojim vježbama možete postići takvu promjenu

<p>Nije čudo što su mnogi tijekom izolacije posegnuli za dodatnim zalogajem kako bi se utješili i to je normalno, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8468405/You-stop-comfort-eating-today.html">Daily Mail.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Najzdravije namirnice</p><p>Tko bi mogao zamjeriti keksić viška kad su stres, tjeskoba i dosada zavladali ljudima na razinama kakve do sad nikad nismo iskusili. Ugljikohidrati su savršena utjeha, a hladnjak je uvijek na dohvat ruke. Možda ste i prilikom kupovine nabavljali veće količine namirnica kako biste rjeđe odlazili u trgovine, pa su vam grickalice dostupnije nego prije.</p><p>Zog izolacije su mnogi bili manje aktivni nego prije, a sjedilački način života zamijenio je užurbanu svakodnevicu ureda. Neki uzimaju hranu radi utjehe bez imalo grižnje savjesti i za njih to ne predstavlja nikakav problem. I to je u redu. No ako ste ustanovili da je hrana radi utjehe tek privremeno rješenje koje pruža kratkoročno zadovoljstvo, a nakon toga se osjećate još gore, onda imate problem koji je teško prekinuti.</p><p>Ne paničarite jer vam ne treba režim koji će vas kazniti. <strong>Shahroo Izadi </strong>je specijalistica za promjenu ponašanja, a u svojoj knjizi The Last Diet ponudila je praktične savjete kako jesti zdravo i uskladiti prehrambene navike s mentalnim zdravljem. Ako promijenite način razmišljanja, gubitak kilograma će doći sam po sebi.</p><p>Gotovo dva desetljeća ona je živjela u ciklusima restrikcije i prejedanja radi utjehe zbog čega su se gomilali kilogrami. Diplomirala je psihologiju, a potom je počela proučavati ovisničko ponašanje i oporavak od istog. Tada je shvatila da lekcije koje daje svojim klijentima treba primijeniti i u vlastitom životu. Postupno je izgubila 50 kilograma i uspjela je zadržati željenu težinu metodom da promijeni fokus od onog što jede na to zašto i kako jede. Nije bila na dijeti.</p><p>Sada radi s ljudima koji žele promijeniti neželjene navike, a prejedanje radi utjehe je visoko na listi prioriteta. Podijelila je jednostavne, a ipak učinkovite vježbe koje će ljudima pomoći da se lakše nose s problemima i osjećaju snažnije i pozitivnije.</p><h2>1. Odgodite jelo</h2><p>Kad vas sljedeći put uhvati želja za hranom, pokušajte je odgoditi. Ako vas to uhvati tijekom jela, pauzirajte dvije minute i onda samo sebi recite da ćete nakon toga moći jesti koliko želite. Ako volite grickalice pred TV-om, odredite da ćete ih jesti sat vremena nakon što vas uhvati želja. Tijekom odgode možete se baviti drugim stvarima kako biste preusmjerili pažnju. Nazovite prijatelja koji vas uvijek nasmijava ili radite neki kućanski posao.</p><p>Tijekom vremena ćete primijetiti kako vas žudnja za grickalicama pomalo napušta, a vi ćete se utješiti hranom brže nego što ste očekivali.</p><p>Dodatno možete prestati automatski povezivati hranu s određenim aktivnostima poput, primjerice, gledanja TV-a. Ovaj eksperiment može vam pomoći da se lakše nosite s kratkoročnim neugodnostima i pokazati vam da imate kapacitet nositi se sa žudnjama koje mogu oslabjeti bez da ste išta konkretno poduzeli.</p><h2>2. Navijajte za sebe</h2><p>Mnogima je ideja o početku dana s najboljim namjerama itekako poznata. Danas nema grickalica. No do 16 sati se predajemo i bespoštedno kopamo po smočnici. Možda imamo opravdane razloge poput umora, gladi ili zabrinutosti. Često se nađu i kreativniji izgovori poput onog da je život sam po sebi dovoljno težak bez odricanja, da zaslužujemo čokoladicu.</p><p>No sve nam to remeti planove. Ako namjerno pokušavamo izbjeći hranu iz utjehe, može pomoći mali pisani podsjetnik u kojem ćemo sami sebi objasniti zašto nam je važno izbjeći prejedanje, u kojem ćemo se podsjetiti na što smo sve sposobni i koji će nas inspirirati. Poruku možemo zalijepiti na vrata hladnjaka ili smočnice, a možemo je i fotografirati te pogledati svaki put kad se zaputimo u krivom smjeru. </p><p>Personaliziranu poruku ćete sastaviti sami, a kao predložak možete se poslužiti sljedećim mislima:</p><p>"Prije nego što nešto poduzmem, želim se prisjetiti da gledam u ovu poruku zato što ... (napišete sve neželjene posljedice prejedanja). Koliko se god činilo da mi je teško, ovo sigurno nije teško kao što je bilo ... (napišete stvari koje ste uspjeli prebroditi iako ste smatrali da su najteže na svijetu). Ja ovo mogu. Mogu sljedeći korak pretvoriti u onakav kakav bih želio da poduzme netko tko mi je blizak da je u mojoj situaciji: Želim odluku zbog koje će mi biti drago za sat vremena ili za tjedan dana."</p><h2>3. Nemojte biti prestrogi prema sebi</h2><p>Uvijek smo spremni u teškim trenucima utješiti one koje volimo. No kad je riječ o tješenju nas samih, zaboravljamo da bismo voljeli i sami čuti stvari koje izgovaramo drugima. Ako niste dovoljno suosjećajni prema sebi, i to bi mogao biti razlog prejedanja. U ovoj vježbi ustanovite jeste li previše ili premalo popustljivi prema sebi.</p><p><strong>1. Korak</strong></p><p>Zapitajte se što biste rekli nekome koga volite tko se služi prejedanjem radi utjehe u ovom trenutku. Kako se oni osjećaju zbog onog što sam izgovorio?</p><p><strong>2. Korak</strong></p><p>Zapitajte se što sami sebi govorite kad se prejedate. Kako se osjećate zbog toga što si govorite? Jesu li to osjećaji zbog kojih ljudi traže utjehu? Drugim riječima, jeste li se zbog onog što osjećate zapravo obeshrabrili i gurnuli u prejedanje kako biste se utješili?</p><p>Odgovarajući na takva pitanja možda sami shvatite da je najbolji način da se prestanete prejedati upravo činjenica da si zbog toga ne biste trebali predbacivati.</p><h2>4. Mijenjajte prehranu</h2><p>Ako se brinete sastoji li se vaš jelovnik od previše hrane za utjehu i to povezujete s viškom kilograma, možda je vrijeme da izbacite čips, masne sireve ili zaslađene sokove. Naravno da je povećani broj jela iz dostave doprinio višku kilograma.</p><p>Ako niste spremni još u potpunosti se prebaciti na zdravi jelovnik, ovo je vježba koja će vam pomoči isplanirati hranu i omogućiti da rjeđe uživate u hrani za utjehu. Jednostavno upamtite da svaki put kod pripreme ili naručivanja dodate zdravu sitnicu nauštrb nezdrave. Recimo, umjesto masnog sira dodajte povrće ili komad voća.</p><h2>5. Okrenite se novim navikama</h2><p>Umjesto da na prejedanje gledate kao na problem, usredotočite se na rješenje. Prejedanje koristite kao način kako premostiti emocionalnu neugodu. To će vam pomoći ne samo da se prestanete okrivljavati zbog takvog ponašanja nego da ga zamijenite drugačijim rješenjima.</p><p>Otkrijte navike koje će smanjiti želju za prejedanjem i nadomjestiti je. To može biti bilo što, od manje surfanja na internetu i izbjegavanje sadržaja koji vas uzrujava do petominutnih vježbi ili odrađivanja zadataka koje ne želite ostaviti za sutra. Kako biste ustanovili što vam najbolje pomaže, iskušajte ove vježbe:</p><p><strong>1. Osjećaji</strong>. Zapišite emocionalna i fizička stanja kod kojih vam trenutačno pomaže prejedanje.TO može biti tuga, dosada, tjeskoba, stres...</p><p><strong>2. Situacije. </strong>Na listu dodajte situacije zbog kojih se tako osjećate. Primjerice, školovanje djece od kuće, navečer nemate što raditi, gledanje vijesti, nedostatak slobodnog vremena i slično.</p><p><strong>3. Utjecaj. </strong>Prekrižite situacije na koje nemate nikakvog utjecaja, kao što je, primjerice, školovanje djece od kuće.</p><p><strong>4. Novi izbor.</strong> Za preostale situacije smislite male zadatke ili izbore koji će vas odvratiti od prejedanja i hrane. Neka to budu izbori koji će doprinijeti boljem psihičkom i fizičkom stanju. Primjerice, kao biste se uspješnije borili s dosadom u večernjim satima, istražite nešto u čemu ste se željeli poboljšati i svake večeri tome posvetite jedan sat. To može biti učenje jezika, crtanje, nova vještina. </p><p>Ako vas uzrujavaju vijesti, ne gledate TV i ne pratite ih na internetu nego umjesto da provjeravate nove informacije iz sata u sat, jednostavno odlučite pogledati samo jednu informativnu emisiju u čitavom dan. Ako nemate vremena za sebe, čvrsto odlučite sljedeći put kad uhvatite slobodan trenutak otići u kupaonicu i priuštiti si kupku.</p><h2>6. Izazov sa spajalicom</h2><p>Svaki dan u desni džep stavite hrpu spajalica. Kad god osjetite želju za grickanjem iako niste gladni, jednu spajalicu premjestite u lijevi džep. Na kraju dana prebrojite koliko ste spajalica premjestili i razmislite o tome što vas je motiviralo da poželite potražiti utjehu u hrani.</p><p>Ponavljajući ovu vježbu možete naučiti kako se zaustaviti i prepoznati žudnju za hranom, a istovremeno ćete poželjeti premjestiti što manje spajalica.</p><h2>7. Pronađite izbor koji je najbolji za vas</h2><p>Sigurni smo kako za neke ljude ništa od navedenih ideja ni savjeta neće napraviti razliku. I tom slučaju, iskušajte još jedan, finalni eksperiment. Kad se god susretnete s teškoćama i posegnete za zalogajem, pokušajte napraviti ono što želite voljenima da naprave za svoju dušu i tijelo.</p><p> </p>