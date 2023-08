Zašto žene varaju? Istine i mitovi o razlozima za preljub, od ženske seksualnosti do posla

Usamljenost. Dosada. Alkohol. Uzbuđenje. Osjećaj moći. Postoje različiti razlozi zbog kojih netko može prevariti svog partnera. No, jedno je sigurno: kad govorimo o onima koji varaju u vezi, najčešće mislimo na muškarce, rijetko žene. E, pa, znate li zašto točno žene varaju u vezama? Jesu li njihovi razlozi isti kao i kod muškaraca, ili ima nekih stvari koje muškarci možda ne razumiju?

Ako bi od vas tražili da zamislite supružnika koji vara, prva slika koja vam padne na pamet uglavnom je muškarac. U većini kultura širom svijeta muškarci se smatraju partnerima koji varaju i prekidaju odnose, oni ganjaju druge žene zbog požude, dok su žene kod kuće i čekaju povratak zločestog dečka, partnera i muža.

Zašto nikad ne pomislimo na to da žene varaju? Zbog čega je toliko teško vjerovati da žene varaju i prestati vjerovati da su uglavnom samo muškarci oni koji to čine?

Postoji nekoliko čimbenika koji to mogu objasniti:

Snaga

U većini kultura kroz povijest žene su smatrane slabijim, ili manje povlaštenim spolom. Muškarci su igrali ulogu hranitelja; žene su bile njegovateljice i domaćice. Teško je tvrditi da je u odnosu muškarca i žene dinamika moći povijesno iskrivila u korist muškarca. To otežava vjerovanje da žene imaju istu sposobnost i okolnost da varaju svoje partnere onako kako muškarci mogu.

Kultura

Seksualnost je bila sporna tema kroz povijest. Otvorena i liberalna seksualnost imala je svoje trenutke u nekim kulturama, ali većim dijelom konzervativizam je često potisnuo kulturnu seksualnost, posebno žensku seksualnost. Stoljećima smo gurali pod tepih mogućnost da žene budu otvoreno seksualne. Smatra se da su žene seksualne samo ako su u braku, u predanoj vezi ili duboko zaljubljene. One koje su bile seksualne u drugim situacijama, smatrane su grešnicama.

Vidljivost

Možda je najbolji razlog taj što su žene jednostavno bolje u skrivanju svoje nevjere. Nedavna istraživanja otkrila su da muškarci imaju mnogo više poteškoća oko skrivanja znakova prijevare, dok je ženama t puno lakše. To, zapravo, proizlazi iz prethodna dva razloga: jednostavno nam je nevjerojatnije pomisliti da žene možda varaju, čak i kad su znakovi točno ispred nas.

Zašto žene češće 'lutaju' nego prije?

Može biti nepošteno tvrditi da su žene varalice dok muškarci to nisu. Naime, u većem dijelu povijesti, pa i one novije, muškarci su češće varali od žena. Međutim, treba napomenuti da je udio žena koje se odvaže na prijevaru značajno porastao u posljednjih nekoliko desetljeća. Tako psihijatar dr. Kenneth Rosenberg kaže da je postotak muškaraca koji varaju svoje supruge ostao stabilan posljednjih 20 godina, oko 20 posto, dok se udio žena koje varaju značajno promijenio. Za žene je taj broj s oko 18 ili 19 posto nekada, porastao za preko 50 posto u posljednjih 20 godina.

Pa, zašto su žene danas varaju češće nego ikad prije? Što je dovelo do ovog naglog ublažavanja rodne razlike u preljubu?

Glavni razlog koji istraživači sugeriraju je to da je ženska seksualnost podcijenjena. Pojam da su žene manje seksualne od muškaraca jednostavno je pogrešan, žene smatraju da je ideja požude jednako uzbudljiva kao i muškarci.

Neki od faktora koji su utjecali na to da žene počnu češće varati su:

Više plaće

Muškarci više ne moraju biti jedini hranitelj obitelji jer žene sve bolje zarađuju i penju se na korporativnim ljestvicama paralelno s muškarcima. Slijedom toga počinju više cijeniti svoju financijsku slobodu koju muškarci uživaju stoljećima.

Seksualna otvorenost

Zapad je postao seksualno liberalniji u posljednjih nekoliko desetljeća, što znači da će se žene više boriti protiv kulturnih normi vezanih za seks i njihova tijela. Žene su postale jednako sklone tome da ispunjavaju svoje želje i potrebe, uključujući i seksualne prohtjeve.

Internet

Mogućnost upoznavanja i druženja preko Interneta učinila je varanje lakšim nego ikad prije, pogotovo nakon što su se pojavile stranice specijalizirane za spajanje onih koji su u braku. Dok su muškarci uvijek imali puno veću priliku izaći i pronaći partnere, žene sad imaju priliku dijeliti tu istu slobodu putem interneta.

Muškarci koji su prevarili svoje supruge, okrivit će olako spomenute točke za nevjeru njihovih žena. No, ključno je razumjeti razliku između okolnosti koje vode do veće stope varanja žena i razloga zbog kojih ljudi varaju, prije svega. Drugim riječima, ne možete kriviti porast ženske seksualnosti i ženskih sloboda za nevjeru vašeg partnera. Naime, iako su mogućnosti za varanje narasle, to ne objašnjava razloge zbog kojih žene varaju.

To zahtijeva razumijevanje ženske seksualnosti i rušenje mitova koji je okružuju.

Mitovi oko ženske seksualnosti

Mit: Žene varaju samo kad su emocionalno nezadovoljne

Dugo vremena psiholozi i raznorazni gurui za odnose provlače ideju da muškarci varaju iz fizičkih potreba, a žene iz emocionalnih razloga. Skloni smo pretpostavci da su muškarci fizički požudniji spol, da žele samo još jedan 'zarez' na naslonu kreveta. S druge strane, vizualiziramo žene kao nježniji i emocijama vođeni spol. Ne smatramo da su žene seksualne ako nisu duboko zaljubljene u svog seksualnog partnera. Odatle zaključak: Ako žene varaju, to je zato što su emocionalno nezadovoljne i žele ispuniti emocionalnu prazninu koju je njihov partner zanemario.

Istina: Nedavni podaci otkrili su da to moguće i nije slučaj. Iako je to možda bila istina u prošlosti, kad su žene imale manje mogućnosti švrljati izvan braka, vremena su se promijenila i žene sad varaju iz općenito istih razloga kao i muškarci. Gotovo polovica svih žena koje imaju seks izvan braka opisuje svoj brak kao “vrlo sretan”. Istina je da žene zahtijevaju emocionalniju povezanost u dugoročnoj vezi, no također mogu uživati u ispunjavanju vlastitih seksualnih potreba, slično kao i muškarci.

Mit: Žene ne žele vezu za jednu noć, razmišljaju samo dugoročno

Kako vjerujemo da žene varaju samo kad osjećaju emocionalno nezadovoljstvo, tako vjerujemo da će se rijetko upustiti u besmisleni flert samo za jednu noć. Vjerujemo da one sanjaju dugoročno, uživaju u tjednima ili mjesecima seksualne napetosti prije nego što se dogodi bilo što fizičko, nakon čega slijede mjeseci ili godine tajnih susreta s istim partnerom.

Istina: Istraživanje je pokazalo da neke žene imaju česte susrete za jednu noć, dok druge vole dugoročnije veze. To prvenstveno ovisi o razlogu zašto varaju. Naime, mnoge su žene u sretnim, dugoročnim brakovima, s obiteljima čiju budućnost ne žele narušiti, ali su zaključile da ih njihov partner više seksualno ne uzbuđuje. Dakle, ne žele rasturiti brak i emocionalno su zadovoljne. Tad se mogu odlučiti za veze za jednu noć, s brzim naletima seksualnog zadovoljstva, bez obzira na emocionalnu povezanost. Glavna razlika u tome što muškarci imaju brojne prilike za te 'sitne prevare' – od toga da provedu noć u noćnom klubu, ili si priušte erotsku masažu, bez da varaju supruge aktivno. Ženama, s druge strane, te mogućnosti nisu dostupne, zbog čega se češće oslanjaju na stalnije partnere za prijevaru nego na veze za jednu noć. Međutim, ako svladaju alate (kao što su aplikacije za upoznavanje i web stranice), vjerojatno je da će se uključiti i u takve površne veze.

Mit: Žene ne varaju toliko kao muškarci jer im je monogamija lakša

S tradicionalnom slikom supruge koja sjedi kod kuće i brine se o djeci te vodi kuću, muškarcima može biti lako vjerovati da je to tako. Ali društvo je obično racionaliziralo da je za žene monogamija prirodna zbog potrebe da se obitelj i domaćinstvo vode uz stabilnost, te da ženama nedostaju isti seksualni nagoni kao i kod muškaraca.

Istina: Nedavna istraživanja otkrila su da je monogamija možda jednako teška za oba spola. Na primjer, sad znamo da žene – čak i one koje su u dugoročno predanim vezama – i dalje jednako uzbuđeno reagiraju na ideju o susretu s novim partnerima. Zapravo, postoje dokazi da žene možda imaju više poteškoće s monogamijom nego muškarci. Naime, u jednom istraživanju ustanovljeno je da ženama dugoročne veze dosade brže nego muškarcima, te da je dvostruko vjerojatnije da će one tvrditi da im je dosadno nakon nekoliko godina u vezi.

Mit: Ženama ne treba toliko seksa ili avanture koliko treba muškarcima

Stereotip je da žene nemaju potrebu za seksom ili uzbuđenjem u odnosu s partnerom.

Istina: Mnogo toga u što vjerujemo kad je riječ o ženskoj seksualnosti bio je zapravo nusprodukt načina na koji je kultura tradicionalno potiskivala ulogu žene, što znači da zapravo ne ukazuje na to kakva se ženska seksualnost može izraziti nakon što joj se dozvoli da se izrazi. Nekoliko studija u posljednjih nekoliko godina otkrilo je da su žene jednako seksualno aktivne i sklone avanturama kao i muškarci, ako ne i više, posebno u 20-im i 30-im godinama života.

Mit: Žene koje varaju s drugim ženama nisu 'prava' prijevara

Način na koji reagiramo na partnera suprotnog spola različit je, ovisno o tome jesmo li muško ili žensko. Kad žene otkriju da ih je suprug prevario s drugom ženom, osjećaju se izdano i povrijeđeno; no ako je čin izveden s drugim muškarcem, smatraju da se odnos više ne može popraviti. To je za muškarce drugačije: Kad muškarci otkriju da ih je supruga varala s drugim muškarcem, osjećaju se odvratno; ako, pak, otkriju da je njihova supruga bila nevjerna s drugom ženom, ne smatraju to stvarnom prijevarom i zapravo im je to pomalo uzbudljivo. Muškarci jednostavno ne shvaćaju da njihova supruga spava s drugom ženom i da je to jednako ozbiljna prijetnja, jer vjeruju da druga žena ne može zamijeniti muža na način na koji bi drugi muškarac mogao.

Istina: Ženska seksualnost mnogo je složenija nego što smo tradicionalno pretpostavljali, a ženu koja vara s drugom ženom treba shvatiti jednako ozbiljno kao i ženu koja vara s muškarcem. To čak može biti opasnije po zdravlje veze, jer je primarna motivacija za varanje muža s drugom ženom možda emocionalna, a ne seksualna, što može dovesti do većeg zastoja u odnosu nego ako bi bilo drugačije.

Žene često varaju zbog:

1. Nezadovoljstva

– Seks s partnerom postao je loš i on ne pokazuje znakove da ga želi učiniti boljim

– Partneri ih emocionalno zanemaruju, zbog čega seks postaje bez osjećaja

– U prošlosti su pokušavale uskladiti želje s partnerom, ali su napori bili uzaludni

– Partner je predlagao nove stvari u krevetu, ali niste to uvažili

– Prestali ste tražiti seks u potpunosti, pa čak i smatrate da je naporan ili odvratan

– Udaljili ste se izvan spavaće sobe, kao da vam je veza prestala biti prioritet

Doći do točke gdje želite varati može biti nevjerojatno težak i beznadan put, a nezadovoljstvo u većini slučajeva treba biti dugoročno i nepopravljivo. Svi imamo seksualne potrebe i njihovo zadovoljavanje važan je dio održavanja sretne veze. Kad prestanemo raditi na tome, kod osobe se javlja puno više od fizičke čežnje, ona se počinje pitati: Zašto me moj bračni partner više ne želi zadovoljiti?

Nezadovoljstvo je glavni razlog zašto žene (i muškarci) varaju, ne samo nezadovoljstvo zbog toga što ne mogu ispuniti svoje seksualne potrebe, nego i zbog toga što nju ili njega tjerate da sumnja u sebe, u svoju vrijednost, ljepotu, pa i u ljubav koju biste trebali dijeliti. To ih čini ranjivima, a prva prilika da prevare – i na taj način preokrenu te osjećaje, barem djelomično – može se činiti najboljom opcijom.

2. Uzbuđenja

– Nisu zadovoljni svojim životom u cjelini, dosadno im je, frustrirani su zbog rutine i trebaju promjenu

– Postalo je lako varati jer je suprug odsutan, ili dugo vremena provode u uredu i slično

– Žele živjeti za trenutak i ne vjeruju da će posljedice varanja biti tako loše

– Odjednom su postali sretniji i radosniji, iako partner ne čini ništa da promijeni ponašanje

– Razgovaraju o tome kao da su učinili sve što žele učiniti sa svojim životom

– Čini se kao da nešto kriju, čak i kad se čini da je veza savršena i imate osjećaj da se nešto događa

Često mislimo da je nevjera znak nezadovoljstva u partnerstvu, ali to nije nužno slučaj. Ne mora uvijek biti negativan odraz trenutnog odnosa, već pozitivan odraz aktivnog pokreta unutar osobe koja počini preljub. Drugim riječima, ako žena vara muškarca, to ne znači uvijek da muškarac čini nešto pogrešno, nego da žena želi nešto više za sebe nego što trenutno dobiva. Ako je to slučaj, malo je toga što muškarac može učiniti da to promijeni.

3. Ogorčenja

– Potpuno ili uglavnom se financijski oslanjaju na svog partnera, što znači da se osjećaju zarobljeno i okovano, pa na kraju zamjeraju partneru i žele ih povrijediti

– Njihov partner je na ovaj ili onaj način varao ili bio nevjeran, pa žele uzvratiti

– Osjećaju da su prebrzo skočile u monogamnu, dugoročnu vezu i nisu stigle isprobati sve što se nudilo na jelovniku kad su bile mlađe

– Imate kompliciranu povijest s partnerom, s neobičnim previranjima i pitanjima koja još nisu u potpunosti riješena

– Pokazujete aktivne znakove nepoštovanja, kao da želite dati do znanja partneru da ga više ne trebate

– Kad se svađate ili raspravljate, govorite i o okončanju veze

U najgorim slučajevima, varanje je povezano s ogorčenjem, bilo kratkoročnim ili dugoročnim. Možda ste prevarili partnericu prije mnogo godina, pa iako ste imali dojam da je problem riješen, ona se i dalje osjeća inferiorno zbog boli koju je doživjela.

U drugim slučajevima, to bi moglo biti nešto što niste ni shvatili da ste ikada učinili. Partneri, na primjer, mogu osjetiti ogorčenost kada završe tako da se oslanjanju na to da im partner u odnosu pruži baš sve. Čak i najbolji muževi mogu završiti prevareni ako supruga ne osjeća da su jednako vrijedni u odnosu.