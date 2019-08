Zbog nabildanih su modela s TV reklama muškarci nesretni

Nedavno provedeno istraživanje je pokazalo da se zbog mišićavih muških savršene puti, kakve vidimo na reklamama, gledatelji kod kuće osjećaju loše u svojim tijelima. Ako na televiziji gledaju modele sa savršeno oblikovanim tijelima i definiranim mišićima, muškarci će htjeti biti viši, jači i vitkiji, otkrila je studija.

Znanstvenici sa Sveučilišta Sunshine Coast okupili su i anketirali 110 muškaraca kako bi proučili učinke drugih, 'zgodnih' muškaraca na TV-u. Ispitanici su ocjenjivali sebe u osam kategorija ocjenama od jedan do deset, a onda su iste svoje karakteristike ocijenili nakon gledanja 'idealnih muškaraca'.

Zanimljivo je da su im zbog gledanja fotografija modela 'ocjene sebe' pale za tri posto, zbog modela u spotovima za svega pola posto, a zbog muškaraca TV reklamama im se zadovoljstvo sa vlastitim tijelom smanjilo za ukupno 11 posto.

Foto: Dreamstime

Znanstvenici su otkrili tako da na muškarce popratna glazba i fotografije nisu imali mnogo učinka, no zbog fit muškaraca na TV-u značajno im se smanjivalo zadovoljstvo s vlastitim tijelom.

- Shvatili smo da je televizija, odnosno gledanje idealtipskih muškaraca u njima, jedini medij koji može izazvati nezadovoljstvo vlastitim tijelom kod muškarca, vjerojatno zbog usporedbe - napisala je voditeljica istraživanja dr. Kate Mulgrew.

- Nezadovoljstvo muškaraca sa vlastitim tijelom se rađa iz više razloga i može ga karakterizirati želja za dobivanjem mišićne mase, smanjenjem kilaže ili za drugačijom visinom. Različiti su oblici nezadovoljstva s tijelom povezani s razvojem poremećaja u prehrani, smanjenom fizičkom aktivnošću, uzimanjem steroidima, pa čak i depresijom - objasnila je dr. Mulgrew, a s njom se slaže i psiholog s University Collegea u Londonu dr Dimitrios Tsivrikos, koji napominje i kako je TV oglašavanje vjerojatno najmoćnije jer je 'dizajnirano da ljudima uđe pod kožu'.

Foto: Shutterstock

- Što smo nečemu duže izloženi, to je veći utjecaj i to je 'problem' kod televizije; jer ćete na društvenim mrežama poput Facebooka ili Instagrama kao i u stvarnom životu nešto vidjeti i na to brzo zaboraviti ; no televizija će vas na neko vrijeme zadržati - objašnjava dr. Tsivrikos i dodaje da oglašavanje u TV reklamama ima dulje vremensko razdoblje u kojem 'stvara priču', a što smo joj dulje izloženi, postaje gore za nas.

Tu tvrdnju nadopunjuje i primjerom TV spotova u kojima se pokazuju muškarci sa isklesanim prsima koji, kaže, imaju puno veći, učinak na nas od zgodnog tipa koji prolazi ulicom.

Foto: Shuttersstock

- S tim se žene suočavaju već desetljećima, a one sa besprijekornim tijelima zato oskudno odjevene 'prodaju' svašta, od šminke do flaširane vode - kaže dr. Tsivrikos za Daily Mail, te napominje kako zavist zbog izgleda postaje sve veći problem za mlađe muškarce, jer se mlađe generacije više ponose svojim izgledom i brinu za svoje zdravlje puno više nego su brinuli njihovi očevi ili čak djedovi.

- Usmjerenost mlađih generacija na zdravlje povezana je s idejom savršenog tijela i idejom da je savršeno tijelo zdravo - rekao je on i zaključio: "Naravno da je dobro zdravo jesti dobro i ići u teretanu, ali često viđamo muškarce koji odu u krajnost zbog čega je dobro imati realan cilj i ne tražiti previše od sebe".