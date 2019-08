Zdraviji u 60 sekundi: Trikovi koji liječe nesanicu, štucavicu...

Kad je riječ o zdravlju, postoje neka vjerovanja koja su uvriježena, a pogrešna, kao i neka za koja vjerojatno nikada niste čuli, a dobro ih je znati. Na primjer, šalica kave poslije ručka neće vas baš razbuditi, utvrdili su istraživači, no ako nakon toga uzmete kratak 20-minutni predah, značajno će povećati njegov učinak.

Evo još nekoliko savjeta za koje možda niste znali. Neke od njih možda i primjenjujete intuitivno, a i ne znate da vam čine dobro. Dobra je vijest da za većinu njih ne treba više od 60 sekundi, a mogu vam - produljiti život.

Noću na wc školjki zažmirite na jedno oko

Foto: Dreamstime

Ako morate na wc usred noći, neposredno nakon što ste utonuli u san, to nerijetko može poremetiti san nakon toga. Jednostavno zato što paljenjem svjetla da biste vidjeli doći do toaleta mozak dobiva poruku da se razdanilo, pa šalje poruku organizmu da se treba razbuditi. Ako ne možete do toaleta u mraku, zažmirite na jedno oko, jer ćete tako smanjiti količinu svjetlosti koja ulazi kroz mrežnicu oka, odakle se šalju signali mozgu. Tako ćete po povratku u krevet lakše zaspati.

Povlačenje za uši višestruka terapija

Foto: Dreamstime

Pritisak na određena mjesta na ušnoj školjki, ili samo povlačenje za uho na tim mjestima može imati brojne zdravstvene koristi. Refleksolozi su već dokazali da na ušima postoje akupunkturne točke preko kojih zahvaljujući pritisku na njih možemo ublažiti brojne probleme, od ublažavanja glavobolje do probave. Pritom različite točke djeluju na različite dijelove tijela. Na samom vrhu ušne školjke nalazi se točka za leđa i ramena, ispod nje za razne organe, potom za spojeve kostiju, za sinuse i grlo, za probavu i na kraju - na samom dnu ušne školjke, za srce i glavu.

Vrtite glavom kako biste riješili trnce u rukama

Ako se noću probudite s trncima u rukama, problem je vjerojatno u tome što ste zaspali oslonjeni na ruku u krivom položaju, ili tako da ju tijelom pritišćete. Tako ste zaustavili cirkulaciju u ruci, a onda i razinu kisika koja dopire do tog dijela tijela. Da biste riješili neugodan osjećaj trnjenja ruku, spustite glavu prema jednom, pa onda prema drugom ramenu nekoliko puta, kao da ju želite nasloniti na rame. To bi moglo ublažiti neugodu, jer se vratni mišići protežu od glave do ruku.

Neka vas preplaše da prestanete štucati

Foto: Dreamstime

Štucanje nikad ne prolazi lako, a ponekad se čini da nikad neće prestati, iako u većini slučajeva obično prestaje nakon nekoliko minuta. Ako vam je dodijalo stalno poskakivati, neka vas netko od ukućana prepadne ili iznenadi. To će izazvati ubrzano lupanje srca i ubrzati cirkulaciju i odvratiti vam pažnju od štucanja.

Spavajte u hladnijoj sobi

Spavanje u rashlađenoj prostoriji dobro je za kvalitetu sna. Pomoći će da lakše zaspite, a umanjuje i rizik od razvoja dijabetesa, jer potiče tijelo da potroši više kalorija da bi se zagrijalo. Također, povećava osjetljivost na inzulin, što smanjuje rizik od dijabetesa tipa

Popijte kavicu za bolji poslijepodnevni odmor

Japanski stručnjaci dokazali su da ljudi koji poslije podne popiju kavu pa 20-ak minuta nakon toga iskoriste kratku 20-minutnu pauzu imaju bolji učinak od tog predaha od onih koji ne piju popularni crni napitak. Pokazalo se da kavopije nakon odmora imaju bolju pažnju i bili su učinkovitiji na testovima putem kompjutera od ostalih.

Nakašljite se dok primate injekciju

Malo je onih koji bez problema mogu podnijeti injekciju, čak i kad je u pitanju obično cijepljenje. No, postoji jednostavan način da ublažite bol od uboda igle: kašljanje. Brojne studije pokazale su da kašljanje tijekom primanja injekcije smanjuje osjećaj boli. Pretpostavlja se da je to zato što kašljanje podiže krvni tlak, što umanjuje osjet boli.

Pojedite sladoled bez glavobolje

Foto: Dreamstime

Glavobolja koja se javlja nakon što pojedete ili popijete nešto jako hladno vrlo je česta pojava. To se događa zato što mozak pokušava održati svoju temperaturu, odnosno ugrijati se. Vrlo je jednostavno riješiti se te boli: jezikom trljajte nepce nekoliko sekundi, što će pomoći da mozak dobije poruku o tome da se tijelo ugrijalo.

Ne perite zube odmah nakon jela

Iako se čini da je nakon jela najpametnije odmah oprati zube, kako biste se riješili ostataka hrane, baš i nije tako. Naime, neke vrste hrane koju jedemo imaju svoju kiselinu, poput rajčice, limuna, soka od naranče, pa ćemo četkanjem zuba odmah nakon jela utrljati i tu kiselinu u zubnu caklinu, što može izazvati propadanje cakline. Zato nakon jela pričekajte 30-ak minuta da slina neutralizira tu kiselinu, pa tek onda operite zube.

Za jačanje pamćenja žvačite žvakaču

Žvakanje žvakaće s okusom metvice može smanjiti osjećaj umora i poboljšati koncentraciju, pokazala je jedna studija. No, pokazalo se da ta žvakača pomaže i da ljudi ostvare bolje rezultate na testovima na kojima se testiralo pamćenja, za čak 35 posto. Dakle, umjesto kave ili voćnih sokova, tijekom učenja žvačite žvakaću gumu.

Ako se osjećate loše, zagrlite nekog

Foto: Dreamstime

Nema lijeka kao što je dobri stari zagrljaj. Kad nekog grlimo, ili grle nas, povećava se osjećaj zadovoljstva, opuštenosti i sreće, no bilježe se i vrlo konkretni učinci: od smanjenja krvnog tlaka do smanjenja broja otkucaja srca. Zagrljaj je zato najbolji lijek za osobu u vašoj blizini koja je u stresu.

Smijte se što češće i što glasnije

Ne kaže se bez veze da je smijeh najbolji lijek, za to postoji bezbroj dokaza. Smijeh potiče cirkulaciju, podiže razinu kisika koju udahnemo i općenito utječe na to da pravilnije dišemo, što je vrlo korisno za niz organa i funkcija u organizmu. Osim toga, brojna istraživanja pokazuju da se isplati i prisilno smiješiti, jer mimika lica pomaže da se promijeni loše raspoloženje.

Svaki dan dvije, tri kockice crne čokolade

Foto: Pixabay

Prirodni sastojci kakaa štite srce na više načina, od toga da pomažu u snižavanju krvnog tlaka, podižu razinu dobrog i snižavaju razinu lošeg kolesterola, a korisni su i za poboljšanje cirkulacije. Postoje dokazi da nekoliko kockica crne čokolade pomaže u kontroli dijabetesa te štiti zdravlje kože.

Gledajte manje crno na stvari

Malo optimizma produljit će vam život. Naime, ako na probleme u životu gledate sa svjetlije strane, to će pridonijeti zdravijem srcu i jačanju imunološkog sustava, što direktno utječe na kvalitetu i duljinu života. Zato, prije nego krenete kukati i žaliti se zbog nečeg, zastanite na trenutak i pronađite nešto dobro u tome što se dogodilo.

Odmaknite pogled od zaslona računala

Foto: Dreamstime

Ako inače radite za računalom, ili ste ljubitelj tehnologije, pa se od nje ne odvajate ni u slobodno vrijeme, svakih 20-ak minuta napravite pauzu. Prije svega, odmaknite pogled od računala i pogledajte u točku udaljenu oko pola metra, kako biste odmorili oči od naprezanja. Pametno je i povremeno protegnuti noge, radi bolje cirkulacije.

Perite ruke što češće

Pranje ruku traje oko 20 sekundi, a koristi su višestruke: smanjuje se rizik od raznih infekcija koje mogu završiti grčevima i bolovima u želucu, povraćanjem i proljevom i do 30 posto. Smanjuje se i rizik od prehlade te niza zaraznih bolesti za petinu. Imajte na umu da za takav učinak ruke doista treba prati 20-ak sekundi, ne manje, te da ih nakon toga treba dobro posušiti.

Odmorite se u fetalnom položaju

Foto: Dreamstime

Kad ste premoreni i bole vas leđa, kratko predahnite u fetalnom položaju. Riječ je o opuštajućoj pozi iz joge, koja isteže i jača mišiće korisne za zdravlje leđa. Ta će poza pomoći da vam se opuste leđa i vrat, a ujedno čini da se osjećamo smireno i zaštićeno, dakle opušta od stresa.

Nanesite kremu za sunčanje - čak i zimi!

I to je jedna od stvari za koju ne treba više od 60 sekundi, a može vam produljiti život. Naime, broj oboljelih od raka kože sve više raste zbog izloženosti jakom sunčevom zračenju bez odgovarajuće zaštite. Imajte na umu da zaštita nije važna samo na plaži, nego kad god ste vani na otvorenom pa i zimi dok boravite na snijegu.