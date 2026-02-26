Zdravstvene prednosti datulja: Prirodni saveznik u borbi protiv anemije, brzo vraćaju energiju

Ovaj slatki plod palme stoljećima je prisutan u prehrani Bliskog istoka i sjeverne Afrike, a danas ga nutricionisti preporučuju i kao podršku organizmu kod manjka željeza i simptoma anemije.

POGLEDAJ VIDEO: Top 20 ljekovitih namirnica za ljeto

Pokretanje videa... 01:36 Top 20 ljekovitih namirnica za ljeto: Smokva čuva kosti, kora lubenice štiti srce! | Video: 24sata/pixsell

Datulje su odlične protiv anemije. Osim što su prirodno slatke i energetski bogate, sadrže niz mikronutrijenata važnih za pravilno funkcioniranje organizma. Osim što imaju vitamin A, fosfor i antioksidanse, datulje su i bogat izvor željeza te su zbog toga odličan suputnik protiv anemije i manjka željeza. Upravo je željezo ključno za stvaranje hemoglobina, proteina u crvenim krvnim stanicama koji prenosi kisik kroz tijelo.

Prema nutritivnim podacima, u 100 grama datulja ima oko 10 posto preporučene dnevne vrijednosti željeza, što ih čini korisnim dodatkom prehrani osoba koje imaju povećane potrebe za ovim mineralom – poput žena reproduktivne dobi, trudnica, vegetarijanaca i osoba s dijagnosticiranom sideropeničnom anemijom.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Prirodna energija i podrška organizmu

Anemija se najčešće očituje kroz umor, slabost, vrtoglavicu i manjak koncentracije. Iako datulje same po sebi nisu zamjena za terapiju koju propiše liječnik, njihova redovita konzumacija može pridonijeti uravnoteženoj prehrani bogatoj željezom.

Osim željeza, datulje sadrže prirodne šećere poput glukoze i fruktoze koji brzo vraćaju energiju, ali i vlakna koja potiču probavu. Antioksidansi prisutni u datuljama pomažu u zaštiti stanica od oksidativnog stresa, dok vitamin A ima važnu ulogu u očuvanju vida i imuniteta.

Kako ih uključiti u prehranu?

Datulje su praktične i lako dostupne tijekom cijele godine. Mogu se konzumirati samostalno kao međuobrok, dodavati u smoothieje, zobene pahuljice ili koristiti kao prirodno sladilo u zdravijim desertima. Zbog svoje slatkoće često su zamjena za rafinirani šećer u raznim receptima.

Nutricionisti savjetuju umjerenost jer su kalorijski bogate, no nekoliko plodova dnevno može biti vrijedan doprinos prehrani, osobito kod osoba sklonih manjku željeza.

Foto: 24junior

Važnost uravnotežene prehrane

Iako su datulje nutritivno bogate, stručnjaci naglašavaju da je kod anemije ključno uspostaviti cjelovit prehrambeni plan. Uz namirnice bogate željezom, važno je unositi i vitamin C koji poboljšava njegovu apsorpciju, dok pretjerana konzumacija kave i čaja može smanjiti iskoristivost ovog minerala.

Zaključno, datulje predstavljaju jednostavan, prirodan i ukusan način obogaćivanja prehrane željezom. Kao dio uravnoteženog jelovnika, mogu biti vrijedan saveznik u očuvanju energije i podršci organizmu u borbi protiv anemije.