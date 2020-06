Znanstvenici: Proteini iz povrća zdraviji su od proteina iz mesa

Omjer, utjecaj i kvaliteta proteina koje konzumiramo iz povrća može se razlikovati od proteina koje jedemo unoseći meso, a znanstvenici su točno definirali u čemu je razlika

<p>Je li bolje jesti proteine iz odreska ili one iz seitana, pitao se Men's Health, a prenosi <a href="https://metro.co.uk/2020/06/13/turns-protein-plants-healthier-meat-12846355/">Metro.</a></p><p>Ustanovili su da je seitan, zamjena za meso koja se proizvodi od glutena, imao triput više proteina od odreska i 10 posto više udjela masnoća. Na 100 grama, seitan je sadržavao 28 posto željeza u odnosu na 13 posto, koliko ga ima u odresku. Usto, imao je nešto više magnezija, no nimalo vitamina B12 kojeg meso prirodno sadrži.</p><p>Kazali su i kako zamjena mesa seitanom može dodati četiri godine života u usporedbi s ljudima koji svakodnevno konzumiraju crveno meso i imaju 12 posto veći rizik od prerane smrti. Zaključili su kako je odrezak ipak zdravija opcija. Unatoč pokazateljima da je nutritivno seitan bolja namirnica nego meso, tvrdili su da je bolji odrezak.</p><p>No sad se pokazalo da su proteini iz bilja ipak bolji od onih iz mesa. Grčki znanstvenici su proučavali prehrambene navike 3349 žena i muškaraca starijih od 50 godina. Ustvrdili su kako je prehrana koja se temelji na većem unosu biljnih namirnica potencijalno zdravija i doprinosi dugovječnosti više od alternativa.</p><p>Dodatno, studija koju su u SAD-u provodili na 6381 ljudi proučavala je utjecaj unosa proteina na dugovječnost. Oni koji su jeli hranu bogatu proteinima imali su 75 posto veću smrtnost i četverostruko veći rizik od karcinoma u razdoblju od 18 godina, no to se odnosi samo na ispitanike koji su proteine dobivali iz mesa. Biljni proteini su imali suprotno djelovanje i s njima je bila povezana manja smrtnost.</p><p>Japanski znanstvenici su lani također proveli studiju na 70.696 ljudi i otkrili su kako je unos biljnih proteina povezan s nižom smrtnošću te manjim rizikom od bolesti srca i krvnih žila.</p><h2>Izvori biljnih proteina</h2><p>Uz dobro planiranje, moguće je zadovoljiti dnevne potrebe proteina iz biljne prehrane. To zahtijeva malo kreativnosti. Način na koji ćete to postići je da jednostavno jedete hranu bogatu proteinima, a ako više vježbate, u prehranu uključite i suplemente koji sadrže visok postotak proteina.</p><p>Svi su orašidi odličan izvor te sadrže oko 3,4 grama proteina po žlici, dok pola šalice leće sadrži oko 12 grama proteina. Grah sadrži oko 4 grama proteina na 100 grama, a nema zasićenih masnoća. Možete u prehranu dodati tofu ili tempeh koji sadrže svih devet esencijalnih aminokiselina te željezo, kalcij, mangan i fosfor. Zamjene za meso izrađuju se od proteina soja i sadrže 17 grama proteina na 100 grama proizvoda, te samo 82 kalorije. Seitan je također bogat proteinima i zasićenim masnoćama.</p><p>Naravno da morate postati vegan i posve odbaciti meso iz prehrane, no za zdraviji život vrijedi eksperimentirati s biljnim alternativama.</p>