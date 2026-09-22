Znate li čemu zapravo služe ručke iznad vrata automobila? Nisu tu samo za pridržavanje

Stručnjaci koje prenosi SlashGear objašnjavaju da takozvane ručke za auto mogu pružiti oslonac prilikom ulaska u automobil ili izlaska iz njega. To može biti posebno korisno starijim osobama, putnicima koji se teže kreću ili svima kojima je potreban dodatni oslonac pri sjedanju i ustajanju.

Ručke mogu pomoći i putnicima da zadrže stabilniji položaj tijekom vožnje po neravnom terenu, a korisne su i pri snažnijem kočenju. Neke uz njih imaju i male kukice koje vozači i putnici koriste za vješanje odjeće ili lakših predmeta.

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Ipak, nije ih dobro stalno držati

Iako ih mnogi koriste upravo kada vožnja postane nemirnija, tekst upozorava da ručku iznad vrata nije dobro stalno koristiti kao glavni oslonac tijekom vožnje.

Razlog je položaj bočnih zračnih zavjesa. One se u mnogim automobilima nalaze u području krova iznad vrata, odnosno vrlo blizu mjesta na kojem su postavljene ove ručke. Ako bi se zračna zavjesa aktivirala dok putnik drži ruku u tom području, moglo bi doći do ozljede.

Zbog toga je uvijek važnije pravilno sjediti i koristiti sigurnosni pojas, dok ručka služi kao dodatna pomoć, a ne zamjena za sigurnosne sustave automobila.

Nisu zamišljene da nose cijelu težinu čovjeka

SlashGear prenosi i izjavu Erica Rublea iz Nissana, koju je ranije objavio Family Handyman. Prema njegovu objašnjenju, ručke nisu izvorno osmišljene samo za lakši ulazak i izlazak, nego kako bi putnicima pomogle pronaći udoban položaj i dale dodatnu stabilnost na neravnom terenu.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Također nisu konstruirane kao čvrste točke za pričvršćivanje tereta niti bi ih trebalo koristiti tako da na njima visi puna težina odrasle osobe. Postoji mogućnost da pod prevelikim opterećenjem popuste.

Zašto ih neki automobili uopće nemaju?

Ručke iznad vrata nisu standard u svakom automobilu, a proizvođači ih ponekad postavljaju na sasvim druga mjesta.

Primjerice, BMW Serije 4 i pojedini drugi BMW-ovi coupe modeli nemaju klasične ručke iznad vrata. Jedan od razloga je niža linija krova, koja je važan dio dizajna coupe automobila.

Mercedes-Benz G-klasa, s druge strane, osim ručke iznad vrata ima i veliku ručku pričvršćenu na armaturnu ploču ispred suvozača. Ona putniku pruža dodatni oslonac, posebno tijekom terenske vožnje.

Kod nekih automobila ručka izostaje samo iznad vozačevih vrata. Logika je jednostavna – vozač bi tijekom vožnje ionako trebao držati ruke na upravljaču pa proizvođači dodatnu ručku na toj strani mogu smatrati nepotrebnom.

Foto: yurakrasil.krasilnikov yuriy bor

Postoje i još neobičnija rješenja. Porsche Cayenne ima ručke smještene na središnjoj konzoli, dok je Chevrolet Corvette kod generacije C8 uklonio sličnu ručku na konzoli, a model za 2026. ponovno ju je dobio.

Dakle, ona naizgled obična ručka iznad vrata nije samo detalj koji putnici hvataju kada im se učini da vozač ulazi prebrzo u zavoj. Prvenstveno može pomoći pri ulasku i izlasku iz vozila te pružiti dodatnu stabilnost, osobito na neravnom terenu — ali nije zamišljena kao sigurnosni pojas niti kao oslonac koji može podnijeti cijelu težinu osobe.