Čuvate rajčicu u hladnjaku? Evo zašto ne biste trebali

Čuvanje voća i povrća na ispravan način produljit će im svježinu, no mnogi od nas zapravo ne znaju da neke od njih ne treba držati u hladnjaku ili izvan njega. Iako nam je normalno, primjerice, svježe rajčice i papriku pospremiti u hladnjak odmah nakon dolaska iz trgovine, zapravo će tako brže propadati nego na sobnoj temperaturi. Za savjet o tome koje je najbolje mjesto za čuvanje pojedinog voća i povrća pitali smo inženjerku fitomedicine i agronomkinju Dianu Marjanović, također i osnivačicu poljoprivrednog portala agronomija.info, koja nas je uputila u pravila čuvanja voća i povrća koje najčešće konzumiramo. Neki savjeti zaista bi vas mogli iznenaditi.

Zašto pojedino voće i povrće ne smijemo čuvati u hladnjaku?

- Svježe kupljeno voće i povrće najradije bismo odmah pospremili u hladnjak, no neko povrće i voće još brže propada u hladnim uvjetima hladnjaka, a drugo čak razvija opasne spojeve koji mogu utjecati na ljudsko zdravlje (kao što je krumpir) - objašnjava Marjanović te nastavlja:

- Hladni uvjeti u hladnjaku uzrokuju brže propadanje vitamina i minerala kod rajčice, paprike, krastavaca, špinata, lubenice i češnjaka. Osim što ove namirnice brže propadaju također se mijenja njihov okus. Ako nemate podrum ili hladniju smočnicu, gdje biste mogli držati hranu, preporučujem vam da nabavite mali drveni ormar te ga postavite u kuhinju dalje od topline, ili čak u negrijani dio hodnika koji se nalazi blizu vrata - savjetuje sugovornica te objašnjava kako će ormarić zaštititi povrće od izvora svjetlosti, a ako je postavljen blizu ulaznih vrata u stan, zrak će redovito strujati što će smanjiti propadanje i trulež.

Foto: Guliver/Shutterstock

Što ide u hladnjak, a što ne?

Sad kad znamo zašto pojedine namirnice ne bi trebalo držati u hladnjaku, vrijeme je da razjasnimo o kojem je točno voću i povrću riječ. - Kupus, kelj i cvjetaču najbolje je čuvati u hladnjaku ili nekoj hladnoj prostoriji, glavicama okrenutim prema dolje, a poželjno je da se međusobno ne dodiruju kako biste spriječili stvaranje vlage - objašnjava Marjanović te dodaje kako je svježe glavice salate poželjno pohraniti u hladnjak u perforiranu vrećicu s nekoliko listova papirnatih ručnika koji će upijati vlagu. Perforirane vrećice mogu se nabaviti u trgovinama ili ih možete jednostavno napraviti kod kuće tako da na vrećici volumena od 3 litre probušite 20 rupa, ističe naša sugovornica te dodaje da je u takvim vrećicama preporučljivo čuvati i blitvu, brokulu, mladi luk, mrkvu i salatu. - Lisnato povrće najbolje je konzumirati u što kraćem roku kako biste smanjili gubljenje folata i vitamina B - kaže Marjanović. Dodaje i kako se korjenasto povrće nabolje čuva na tamnom i hladnom mjestu gdje je optimalno strujanje zraka. - Odredite najhladniji dio kuhinje koji je udaljen od topline i svjetlosti - preporučuje Marjanović, mag. ing. agr.

Foto: 24ContentHaus

Što s jagodama i borovnicama?

Marjanović ističe i kako sada dolazi sezona bobičastog voća, koje je lako kvarljivo, pa se mora pojesti u kratkom roku. Zato preporučuje da se jagode, borovnice, maline i kupine čuvaju u hladnjaku, složene u jednom sloju tako da se ne dodiruju. - Kako se bobičasto voće najčešće prodaje u plastičnim posudicama, prije pospremanja u hladnjak pogledajte dno posude, tj. provjerite curi li sok iz bobica. Ako je dno posude vlažno, bobičasto voće poslažite na pladanj čije je dno prekriveno papirnatim ručnikom - objašnjava Marjanović te ističe kako u hladnjak treba spremati samo neoštećeno i zdravo voće da bi se spriječilo širenje zaraze i propadanje ostalog voća.

Dodaje kako se razne vrste gljiva također čuvaju na hladnome mjestu, a prije uporabe dovoljno ih je oprati pod mlazom hladne vode. Patlidžani se također čuvaju na hladnome mjestu, a treba ih iskoristiti unutar dva do četiri dana. - U hladnjaku se najbolje čuvaju jabuke jer na sobnoj temperaturi propadaju čak 10 puta brže nego u hladnjaku - doznajemo od sugovornice. Osim toga, navodi kako bi trebalo koristiti kutiju za čuvanje hrane u hladnjaku jer ona štiti svježe voće i povrće te zadržava vlagu, pa ono tako ostaje dulje svježe.

Foto: 24ContentHaus

Luk čuvajte podalje od krumpira

- Vrlo često zbog ograničenog prostora mnoga kućanstva skladište određene namirnice jednu pored druge ne razmišljajući kakav je njihov međusoban utjecaj na proces zriobe, a samim time i propadanje. Klasična je pogreška skladištenje luka pored krumpira - ističe Marjanović. - Krumpir negativno utječe na luk jer ubrzava proces razgradnje, što dovodi i do bržeg truljenja. Slična situacija je i s rajčicom i jabukama. Jabuke ispuštaju veliku količinu etilena, što ubrzava zrenje. Ako nezrele rajčice stavite pokraj jabuka, to je pozitivan efekt, no zrele rajčice smjestite podalje od jabuka - savjetuje agronomkinja.

Kako znati je li voće i povrće svježe?

Naravno, uvijek treba kupovati svježe povrće i voće kako bi ono što dulje potrajalo, no kako sa sigurnošću znati je li ono svježe ili ne?

- Najbolji mjeritelji svježine voća i povrća su izgled namirnice i naše oči. Vjerujte svojim očima kad odabirete hranu. Sve dok proizvod drastično ne promijeni izgled te ako izgleda svježe, to najčešće bude tako. Ako uočimo neke mrlje ili odstupanja u boji, to najčešće bude jer je došlo do početka propadanja klorofila, a to je prvi znak da je nastupilo starenje namirnice - objašnjava naša sugovornica. - Ono što je bitno naglasiti je da, čak i kada su uočene neke vizualne 'mane' namirnica, to ne znači da ih je odmah potrebno baciti, jer je sastav vitamina i minerala dovoljan da bi namirnice i dalje imale nutritivnu vrijednost - ističe.

Slijedite ove savjete o biranju i ispravnom čuvanju svježih namirnica kako bi one što dulje potrajale i tako ćete spriječiti ćete eventualno bacanje hrane te uštedjeti novac.

U KTC voćarnicama nudi se kvalitetno domaće voće i povrće otkupljeno od domaćih poljoprivrednika - kooperanata. U ponudi je i povrće uzgojeno u plastenicima koje unutar 24 sata od berbe stiže na police trgovina. Potražite oznaku „Naše je domaće“ jer to je garancija da kupujete svježe i domaće.