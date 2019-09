I 5 minuta trčanja dnevno čini veliku razliku - pročitajte zašto!

Istraživanje objavljeno u publikaciji ''Journal of the American College of Cardiology'' pokazalo je da se ne moramo ubijati od trčanja kako bi ova aktivnost imala pozitivan učinak na naše zdravlje.

- Naše istraživanje sugerira da se odlični rezultati mogu postići čak i trčanjem od 5 do 10 minuta dnevno - izjavio je doktor Carl Lavie, jedan od autora studije. Studija je otkrila da, u usporedbi s netrkačima, osobe koje trče imaju 30% manji rizik od smrti i 45% manji rizik od srčanog ili moždanog udara.

Kako zavoljeti trčanje?

Ipak, za neke od nas, trčanje je nemila aktivnost, pa nam čak ni 10 minuta dnevno ne zvuči kao poželjna opcija. Zato smo odlučili porazgovarati s Franom Bobanom, magistrom kineziologije i kapetanom adidas Runners Zagreb zajednice trkača, koji je u svom dugogodišnjem iskustvu otkrio kako ljudi koji mrze trčanje kasnije ga ipak uspiju zavoljeti.

Foto: adidas

- Svakodnevno se susrećem s trkačima koji su na svojim početcima bili skeptični i ne pretjerano zaljubljeni u trčanje. To je poprilično čest slučaj zbog nepravedne stigme koja se dugo zadržala u društvu, prema kojoj je trčanje dosadno, naporno i monotono. Promjena se primarno dogodi kada trkači na vlastitoj koži osjete benefite, a posebno nakon iskustva prve istrčane utrke - kaže naš sugovornik i dodaje da trčanje ima jako dobar učinak i na našu psihu.

Trčanje ima višestruke pozitivne efekte i zapravo predstavlja idealnu aktivnost ako ste izloženi velikoj količini stresa. Meni pomaže u održavanju fokusa i, ono najbitnije - čini me sretnim - objašnjava Boban.

Hladno vrijeme nije prepreka

Kako se bliži zimski period, mnogi će zaključiti da to nije najbolje vrijeme za trčanje jer se mogu prehladiti i odmah odustaju. Ipak, naš sugovornik kaže da je to samo jedan od mitova o trčanju.

- Najbitnije je da su trkačice i trkači adekvatno odjeveni (1 do 2 tanka sloja opreme koja ima tehnička svojstva) te da izbjegavaju pamučnu odjeću jer će pretjerano hladiti tijelo. Također bi trebali zaštititi periferne dijelove tijela (dlanove, uši i stopala) te, ako je potrebno, zaštititi dišne puteve tankom i laganom maramom - poručuje naš sugovornik.

Foto: adidas

Što ako želite smršavjeti?

Ako vam zdravstveni benefiti trčanja nisu dovoljan razlog za motivaciju, već želite i smršavjeti, na pravom ste mjestu. Pitali smo magistra kineziologije koliko bi često i na koje udaljenosti trebala trčati osoba koja do Nove godine želi izgubiti 15 kilograma.

- Ovo je jedan od najčešćih ciljeva i želja trkačica i trkača kada prvi put krenu s trčanjem. Teško je i nezahvalno davati generičke savjete bez detaljnijeg uvida u stanje osobe. No ako osoba želi izgubiti 15 kilograma u nekoliko mjeseci (što nikako ne bih preporučio da se radi bez nadzora stručne osobe), fokus bi trebao biti na izradi individualnog nutricionističkog plana, kontinuiranoj tjelovježbi (trening s utezima i trčanje) te osiguravanju dovoljne količine sna i oporavka - objašnjava naš sugovornik i kaže da se svaka osoba nalazi u specifičnoj situaciji.

- Ono što mogu preporučiti jest da osoba tijekom tjedna uključi 2 do 3 trkačka treninga te 1 do 2 treninga s otporom - kaže Boban i dodaje da je jedan od glavnih razloga zbog kojih se on bavi trčanjem upravo taj što mu ono pruža mogućnost da pomogne ljudima na putu prema ostvarenju njihovih ciljeva.

Vrijeme je da se pokrenemo!

Čak iako smo svaki dan prezaposleni, za našu psihičku i fizičku dobrobit potrebno je napraviti balans između obaveza. Zato probajte izdvojiti barem 10 minuta dnevno na trčanje jer će posljedice ove odluke biti odlične kako za vaše zdravlje tako i za vaš izgled!