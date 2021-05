Početi neku promjenu te se držati određenog plana ponekad se čini nemogućom misijom. Često nemamo motivacije krenuti ili jednostavno odustanemo na pola puta. Nasreću, motivacija je nešto na čemu se može raditi, a u nastavku vam donosimo nekoliko načina na koje možete potaknuti sebe na promjenu životnih navika i uspješno doći do cilja kao što je, primjerice, gubitak kilograma.

1. Postavite pametne ciljeve

Postavljanje pametnih, odnosno pravih ciljeva zasigurno je prvi, a vjerojatno i najvažniji korak na početku putovanja u borbi protiv kilograma. Ako niste jasno (i glasno) definirali što, kako i koliko želite promijeniti, neuspjeh vam je zagarantiran prije nego što ste i počeli. No nemojte se obeshrabriti. Umjesto da vam cilj bude neodređen i općenit, poput ''želim smršavjeti'', malo bolje razmislite i budite što konkretniji.

Primjera radi, glavni vam cilj može glasiti ''želim izgubiti 10 kilograma", a njemu ćete pridodati rok "do svog rođendana" i nagradu "koji ću proslaviti na moru". Vrlo je važno da motivacija bude personalizirana.

2. Planirajte

I držite se plana. Ovo posebno vrijedi za one čiji je raspored pretrpan jer planiranje znači pola posla. Stavljanje stvari na papir razbistrit će um, što omogućava da se usredotočite na ono što trebate odraditi. Osim što ćete na vrijeme obaviti sve ono što biste trebali napraviti u tjednu, planiranje vikendom omogućava vam da se dobro organizirate.

Naravno, život je nepredvidiv, pa ćete se sigurno naći u situaciji u kojoj će vam se planovi poremetiti, no ne posustajte i pokušajte pronaći privremeno rješenje. Ako morate preskočiti vježbanje, na idućem odradite dodatnu vježbu. Isto tako razmislite o tome biste li trebali prihvatiti svaki poziv na kavu ili druženje. Možda je vrijeme da si postavite prioritete i stavite sebe na prvo mjesto.

3. Uključite obitelj i prijatelje

Kao i za sve u životu, tako je i u borbi protiv kilograma iznimno važno imati podršku obitelji i prijatelja. Iako možete biti ustrajni u tome da promijenite nezdrave navike, vrlo je teško opstati ako vaši najbliži rade totalno suprotno. Nekima takve situacije mogu biti ''poguranac'', no većini zaista smeta ako netko njima blizak jede brzu hranu, vodi sjedilački način života i slično.

Zbog toga je uključivanje cijele obitelji, ali i prijatelja, od iznimne važnosti kako biste ustrajali na svom putu, a osim što ćete si biti međusobna podrška, i sami znate kako je u dvoje (ili više) uvijek lakše. Otvoreno porazgovarajte s okolinom, pokažite im koliko vam je stalo do toga da uspijete u svom naumu i vjerujemo da ćete naići na razumijevanje i podršku.

4. Nemojte biti previše samokritični

Gubitak kilograma predstavlja putovanje i nemojte očekivati da ćete se preko noći probuditi u tijelu sportašice. Nerijetko ćete nabasati na poteškoće, zbog čega ćete se ponekad osjećati kao da stojite na mjestu. Kada dođe vrijeme vaganja, ako vidite da niste uspjeli izgubiti onoliko koliko ste si zacrtali, nemojte biti previše samokritični. Možda vam baš to bude dobra vodilja u tome što ne biste trebali raditi i suprotno - razmislite o tome što možete promijeniti.

Neka vaši neuspjesi postanu izazovi koje ćete rado prihvaćati. A ovaj je savjet zlata vrijedan i za sve ostalo što radite u životu. Što prije prihvatite stvari kakve jesu, prije ćete učiniti sve da ih promijenite na bolje. Premda nekad neće biti lako, oprostite si i krenite dalje.

5. Odaberite aktivnost u kojoj ćete uživati

I na kraju, vrijeme je da teoriju pretvorite u praksu. Ako u okolini nemate nekog tko se bavi sportom, internet je mjesto na kojemu možete pronaći svaku informaciju, pa tako i onu o tome koje benefite određena vježba i aktivnost nosi. Svakako prvo odredite od čega želite krenuti, a kad uđete u kolotečinu, jednostavno ćete moći odrediti daljnji slijed vježbanja.

Ako želite početi s nečim univerzalnim, trčanje je uvijek ''in'', a možda je baš dm utrka dobar početak za mijenjanje vaših navika. S obzirom na situaciju s pandemijom, dm ženska utrka ove će godine prvi put biti u virtualnom obliku, što znači da možete sudjelovati bilo kad i bilo gdje u Hrvatskoj, i to od 14. do 20. lipnja.

A osim što trčanjem činite dobro svojem tijelu i duhu, sudjelovanjem u dm ženskoj utrci pokazujete brigu za druge jer će dm za svaki pretrčani kilometar donirati 10 kuna Općoj bolnici "Dr. Ivo Pedišić" u Sisku za obnovu Odjela pedijatrije.

Za sudjelovanje u utrci možete se prijaviti do 6. lipnja putem internetske stranice www.ticketing.com.hr.