AFP: Američki ministar obrane u problemima. Stigle kritike zbog curenja vojnih podataka...

Američki ministar obrane Pete Hegseth se zbog skandala vezanih za napade na brodove koji su navodno prevozili drogu i dijeljenja povjerljivih vojnih podataka na platformi Signal suočava sa sve većim kritikama i pozivima na ostavku, piše u nedjelju AFP.

Hegsethu, bivšem časniku američke Nacionalne garde koji je s pozicije voditelja emisije na televiziji Fox News došao na mjesto čelnika najmoćnije vojske svijeta, ovo nije prvi put da izaziva kontroverze, a Senat ga je za ministra potvrdio tek tijesnom većinom ranije ove godine.

Napadi na brodove navodnih krijumčara droge, a naročito incident u kojem su neke osobe preživjele prvotni napad te nakon toga ubijene, i njegovo korištenje komercijalne aplikacije za komunikaciju Signal kako bi razgovarao o nadolazećoj vojnoj operaciji u Jemenu potaknuli su nove kritike na njegov račun.

- Ponovo je u teškoj poziciji. Zapravo, njegova dva velika problema su se sada spojila - rekao je Mark Cancian, umirovljeni časnik američke vojske i viši savjetnik Centra za strateške i međunarodne studije CSIS.

- No, čini se da i dalje uživa povjerenje (američkog predsjednika Donalda) Trumpa iako je izgubio podršku nekih republikanaca. Stoga ne mislim da je u kobnoj situaciji - dodao je Cancian.

Jim Townsend, bivši dužnosnik ministarstva obrane za politiku prema NATO-u i Europi iz vremena kada je na vlasti bio demokratski predsjednik Barack Obama, kazao je da je Hegseth "na tankom ledu", a da Trump ima "ministra obrane koji mu zadaje mnogo glavobolja".

Townsend se složio da nije vjerojatno da će Hegseth biti smjesta otpušten, ali je rekao da ako se dogodi nešto što će "zaista iznervirati Republikansku stranku" ili osramotiti Trumpov pokret Make America Great Again, "vjerojatno će ga pokušati premjestiti drugamo".

Napadi na Jemen

Hegseth se našao pod pritiskom tijekom postupka potvrđivanja u Senatu zbog navodnog lošeg upravljanja financijama u neprofitnim organizacijama za vojne veterane u kojima je ranije radio, izvješća o prekomjernoj konzumaciji alkohola i tvrdnji da je seksualno uznemiravao ženu u Kaliforniji.

Njegov mandat ministra obrane je također obilježen skandalima, uključujući jedan vezan za napade u Jemenu sredinom ožujka.

Časopis Atlantic je otkrio da je njegov glavni urednik slučajno dodan u grupu na platformi Signal u kojoj su dužnosnici, uključujući Hegsetha, raspravljali o nadolazećoj operaciji.

Šef Pentagona je nekoliko sati prije napada slao poruke o tome kada će do njih doći te o kojim se zrakoplovima i projektilima radi.

Incident je doveo doveo do istrage ureda neovisnog istražitelja u Pentagonu, koji je u izvješću objavljenom u četvrtak zaključio da su Hegsethovi postupci mogli rezultirati "potencijalnom štetom za američke pilote".

Brodovi koji navodno prevoze drogu

Druga kontroverza nastala je zbog napada 2. rujna na brod koji je navodno prevozio drogu u Pacifiku. Nakon što su dvije osobe preživjele prvotni napad, došlo je do još jednog u kojem su ubijene.

Hegseth i Bijela kuća su u više navrata rekli da je odluku o drugom napadu donio operativni zapovjednik admiral Frank Bradley, a ne ministar obrane.

Zakonodavci su prisustvovali povjerljivom brifingu u Capitol Hillu ovog tjedna, gdje su vidjeli cijelu snimku incidenta, od koje je objavljen samo kratak dio, no bilo je različitih mišljenja o tome je li dodatan napad bio opravdan.

Snimka prikazuje "vojsku Sjedinjenih Država kako napada brodolomce, loše ljude, ali napada brodolomce", kazao je demokratski zastupnik Jim Himes.

Republikanski senator Tom Cotton, koji je također bio na brifingu, opisao je sve napade na brod kao "posve zakonite i nužne" te rekao da su preživjeli pokušavali preokrenuti brod s drugom kako bi "ostali u borbi".

Hegseth se suočio s pozivima nekih demokratskih zakonodavaca da podnese ostavku ili bude otpušten zbog dodatnog napada i kontroverze sa Signalom, no zasad se njegov položaj čini sigurnim.

Međutim, Cancian je kazao da bi još jedan skandal mogao potaknuti Trumpovu administraciju da ga ukloni s mjesta ministra obrane.

- Dođe li do još jednog nakon ovog, Bijela kuća bi mogla izgubiti strpljenje - kazao je, opisavši dosadašnje kontroverze kao "veoma sramotne".