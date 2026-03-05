Amerikanci testirali projektil 'Sudnjeg dana'! Juri do 28.000 km/h: 'To je demonstracija sile'

U sjeni eskalirajućeg sukoba na Bliskom istoku, Sjedinjene Američke Države izvele su demonstraciju sile lansiranjem jedne od najmoćnijih raketa u svojem arsenalu. Balistička raketa Minuteman III, sposobna nositi nuklearne bojeve glave i do 20 puta snažnije od atomske bombe bačene na Hirošimu, poletjela je s obale Kalifornije u noći s utorka na srijedu, šaljući svijetu nedvosmislenu poruku o američkoj vojnoj spremnosti.

Testiranje je provedeno samo nekoliko dana nakon što su SAD i Izrael pokrenuli sveobuhvatnu vojnu operaciju protiv Irana, što je izazvalo kaos u regiji, Iran je nakon tih napada 'udario' po Izraelu, UAE-u, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu...

Iako Pentagon tvrdi kao je sad bila riječ o rutinskoj provjeri, vrijeme lansiranja pojedini analitičari tumače kao iskazivanje moći.

U utorak navečer Amerikanci su iz baze u Kaliforniji lansirali staru, ali moćnu raketu Minuteman III, bez ikakvog oružja unutra, samo za test. Na njoj su bila dva testna "povratna modula" , zamislite to kao dva odvojena "projektila", koji se iz glavne rakete otpuste visoko u svemiru, pa se zatim spuste natrag na Zemlju i pogode točno ono što treba. Letjeli su više od 6.700 km preko oceana i oba su pogodila metu na udaljenom pacifičkom atolu Kwajalein na Maršalovim otocima, piše NY Post.

Foto: U.S. Air Force/Michael Peterson/

Zapovjedništvo za globalne udare Ratnog zrakoplovstva (AFGSC) naglasilo je da je test bio planiran unaprijed i da nije odgovor na trenutne svjetske događaje. Svrha ovakvih lansiranja, kojih je dosad bilo više od 300, jest provjera učinkovitosti, spremnosti i preciznosti cjelokupnog raketnog sustava, tvrde Amerikanci.

Neizbježna poruka Teheranu i svijetu

Unatoč službenim objašnjenjima, lansiranje se odvija u iznimno osjetljivom geopolitičkom trenutku. Nekoliko dana ranije, američke i izraelske snage pokrenule su operaciju "Epic Fury", seriju zračnih i raketnih udara usmjerenih na iranska nuklearna postrojenja i vojnu infrastrukturu. Teheran je odgovorio protuudarima na američke baze u regiji, sukob je eskalirao.

U takvim okolnostima, testiranje rakete koja čini okosnicu američkog nuklearnog odvraćanja ne može se, smatraju vojni analitičari, promatrati isključivo kao tehnička provjera.

- To je jasan pokazatelj snage i odlučnosti upućen protivnicima diljem svijeta, a ponajprije Iranu - poručuju analitičari.

Foto: Profimedia

Minuteman III jedina je kopnena komponenta američke nuklearne trijade, koju još čine balističke rakete lansirane s podmornica te strateški bombarderi. Američko ratno zrakoplovstvo u svom inventaru ima približno 400 projektila ovog tipa, raspoređenih u utvrđenim podzemnim silosima diljem Montane, Sjeverne Dakote i Wyominga.

S dometom koji, ovisno o konfiguraciji i teretu, može doseći približno 9.600 do oko 13.000–14.000 kilometara te maksimalnom brzinom do oko 28.000 km/h, interkontinentalna balistička raketa Minuteman III sposobna je pogoditi ciljeve na drugim kontinentima. Sustav je izvorno dizajniran za nošenje više neovisno ciljanih bojnih glava, što znači da jedna raketa može nositi više povratnih modula koji se nakon razdvajanja u svemiru usmjeravaju prema različitim ciljevima.