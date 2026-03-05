Obavijesti

News

Komentari 0
PORUKA IRANU?

Amerikanci testirali projektil 'Sudnjeg dana'! Juri do 28.000 km/h: 'To je demonstracija sile'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Amerikanci testirali projektil 'Sudnjeg dana'! Juri do 28.000 km/h: 'To je demonstracija sile'
Foto: Profimedia, Evelyn Hockstein/REUTERS, Canva

S dometom većim od 9.600 kilometara i maksimalnom brzinom koja doseže Mach 23, u prijevodu, oko 28.000 km/h, ovaj projektil može pogoditi skoro pa bilo koju točku na planeti.

Admiral

U sjeni eskalirajućeg sukoba na Bliskom istoku, Sjedinjene Američke Države izvele su demonstraciju sile lansiranjem jedne od najmoćnijih raketa u svojem arsenalu. Balistička raketa Minuteman III, sposobna nositi nuklearne bojeve glave i do 20 puta snažnije od atomske bombe bačene na Hirošimu, poletjela je s obale Kalifornije u noći s utorka na srijedu, šaljući svijetu nedvosmislenu poruku o američkoj vojnoj spremnosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Trump: Ratu bih dao ocjenu 15 od 10. Da mi nismo prvi, oni bi napali Izrael 01:13
Trump: Ratu bih dao ocjenu 15 od 10. Da mi nismo prvi, oni bi napali Izrael | Video: 24sata/Reuters

Testiranje je provedeno samo nekoliko dana nakon što su SAD i Izrael pokrenuli sveobuhvatnu vojnu operaciju protiv Irana, što je izazvalo kaos u regiji, Iran je nakon tih napada 'udario' po Izraelu, UAE-u, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu... 

Iako Pentagon tvrdi kao je sad bila  riječ o rutinskoj provjeri, vrijeme lansiranja pojedini analitičari tumače kao iskazivanje moći.

NAPALI SAD I IZRAEL Kremlj: Iran nas nije tražio pomoć u oružju, stav je jasan!
Kremlj: Iran nas nije tražio pomoć u oružju, stav je jasan!

U utorak navečer Amerikanci su iz baze u Kaliforniji lansirali staru, ali moćnu raketu Minuteman III, bez ikakvog oružja unutra, samo za test. Na njoj su bila dva testna "povratna modula" , zamislite to kao dva odvojena "projektila", koji se iz glavne rakete otpuste visoko u svemiru, pa se zatim spuste natrag na Zemlju i pogode točno ono što treba. Letjeli su više od 6.700 km preko oceana i oba su pogodila metu na udaljenom pacifičkom atolu Kwajalein na Maršalovim otocima, piše NY Post.

FILE PHOTO: A Minuteman III missile booster is lowered into the tube at Launch Facility during emplacement for Glory Trip-215 at Vandenberg Air Force Base
Foto: U.S. Air Force/Michael Peterson/

Zapovjedništvo za globalne udare Ratnog zrakoplovstva (AFGSC) naglasilo je da je test bio planiran unaprijed i da nije odgovor na trenutne svjetske događaje. Svrha ovakvih lansiranja, kojih je dosad bilo više od 300, jest provjera učinkovitosti, spremnosti i preciznosti cjelokupnog raketnog sustava, tvrde Amerikanci.

NAPAD NA IRAN Američki ministar obrane Izraelu: 'Idite do kraja...'
Američki ministar obrane Izraelu: 'Idite do kraja...'

Neizbježna poruka Teheranu i svijetu

Unatoč službenim objašnjenjima, lansiranje se odvija u iznimno osjetljivom geopolitičkom trenutku. Nekoliko dana ranije, američke i izraelske snage pokrenule su operaciju "Epic Fury", seriju zračnih i raketnih udara usmjerenih na iranska nuklearna postrojenja i vojnu infrastrukturu. Teheran je odgovorio protuudarima na američke baze u regiji, sukob je eskalirao.

U takvim okolnostima, testiranje rakete koja čini okosnicu američkog nuklearnog odvraćanja ne može se, smatraju vojni analitičari, promatrati isključivo kao tehnička provjera. 

UBOJSTVO DJECE Trumpova glasnogovornica: Američka vojska ne gađa civile! Istražujemo napad na školu
Trumpova glasnogovornica: Američka vojska ne gađa civile! Istražujemo napad na školu

- To je jasan pokazatelj snage i odlučnosti upućen protivnicima diljem svijeta, a ponajprije Iranu - poručuju analitičari.

US Minuteman ICBM intercontinental ballistic missiles
Foto: Profimedia

Minuteman III jedina je kopnena komponenta američke nuklearne trijade, koju još čine balističke rakete lansirane s podmornica te strateški bombarderi. Američko ratno zrakoplovstvo u svom inventaru ima približno 400 projektila ovog tipa, raspoređenih u utvrđenim podzemnim silosima diljem Montane, Sjeverne Dakote i Wyominga.

NAJMANJE 80 MRTVIH VIDEO Snimili trenutak kad je američki torpedo pogodio ratni brod Irana: Skoro se prepolovio
VIDEO Snimili trenutak kad je američki torpedo pogodio ratni brod Irana: Skoro se prepolovio

S dometom koji, ovisno o konfiguraciji i teretu, može doseći približno 9.600 do oko 13.000–14.000 kilometara te maksimalnom brzinom do oko 28.000 km/h, interkontinentalna balistička raketa Minuteman III sposobna je pogoditi ciljeve na drugim kontinentima. Sustav je izvorno dizajniran za nošenje više neovisno ciljanih bojnih glava, što znači da jedna raketa može nositi više povratnih modula koji se nakon razdvajanja u svemiru usmjeravaju prema različitim ciljevima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge
KAKO SMO I NAJAVILI

Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije je upravo objavilo rješenje kojim obustavlja Studiju utjecaja na okoliš za taj ključni projekt. Bez Studije nema niti daljnjeg postupka, ishođenja dozvola za gradnju
VIDEO 'Sigurnosni incident' na Cipru, izdali upozorenje. Iranski dron pogodio je i Azerbajdžan
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO 'Sigurnosni incident' na Cipru, izdali upozorenje. Iranski dron pogodio je i Azerbajdžan

Šesti dan rata, Kurdi iz Iraka napali Iran koji sve rijeđe lansira rakete na Izrael. Hrvati napuštaju Bliski istok, a Teheran prijeti napadom na nuklearnu elektranu
Srbija stavila Hrvatsku na popis rizičnih zemalja: 'Putujte samo u slučaju krajnje potrebe...'
NOVA PROVOKACIJA

Srbija stavila Hrvatsku na popis rizičnih zemalja: 'Putujte samo u slučaju krajnje potrebe...'

U narančastoj kategoriji nalazi se 28 država za koje se savjetuje putovanje isključivo u slučaju krajnje potrebe. Među njima je 27 afričkih i azijskih zemalja te jedna članica Europske unije - Hrvatska

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026