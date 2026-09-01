Ana Brnabić žestoko uzvratila Plenkoviću: 'Podržao je ustaški dernek. Hrvatska slavi zločine'

Predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić odgovorila je hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću na izjavu da će 'Srbija sama zatvoriti vrata Europskoj uniji ako se istinitima pokažu najave o državnim i vojnim počastima na sprovodu Ratka Mladića', piše Blic.

- Nakon Tonina Picule, propovijed Srbiji o civilizacijskim vrijednostima i pravdi drži čovjek koji je kao premijer Hrvatske osobno podržao Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu s obitelji, pretpostavljam kako bi se uvjerio je li koreografija pozdrava 'Za dom spremni' spremna i dobro uvježbana. Otvoreno i na najizravniji način podržao je neskrivenog ustašu koji svakodnevno promiče i slavi nacističke vrijednosti. Kao premijer Hrvatske, Plenković je podržao nacističke demonstracije, ustaški dernek, tijekom kojih je pola milijuna ljudi skandiralo ustaški pozdrav, što je ekvivalent nacističkom pozdravu "Zig Heil" i tijekom kojih je cijelom srpskom narodu i Srbiji prijećeno da će nas njihova ustaška ruka stići u našoj zemlji. Da je imao imalo smisla za humor, Plenković bi šutio, ali podržavajući Thompsona pokazao je da nema ni srama ni stida, pa ne čudi što se usudio govoriti o tome što Srbija treba ili ne treba učiniti - izjavila je.

Kako dalje ističe, Zagreb 'slavi i podržava zvjerstva'.

- Također bih podsjetio gospodina Plenkovića da je ploča s njegovim omiljenim pozdravom 'Za dom spremni' postavljena, zamislite, ni manje ni više, nego u samom Jasenovcu - mjestu gdje su tim pozdravom ubijali, klali, mučili na najmonstruozniji način prvenstveno Srbe, ali i Židove i Rome, mjestu koje je bilo jedini dječji logor na cijelom svijetu. Ustaše su od srpske djece pravile sapun, a službeni Zagreb slavi i podržava takve zločine. 'Za dom spremni' su postavili u Jasenovcu, valjda, kao obećanje da će dovršiti nedovršeni posao. Tek kada je postojala prijetnja da će takav čin postati međunarodni skandal za Hrvatsku, ploča s natpisom 'Za dom spremni' premještena je na drugu lokaciju, nekih 10 kilometara od Jasenovca, i bila je pod 24-satnom zaštitom hrvatske policije - jer valjda je to posao državnih institucija kojima je Plenković premijer - rekla je Brnabić.

Brnabić također navodi da Hrvatska sada 'baštini ustaško nasljeđe.

- Gospodine Plenkoviću, ne u Srbiji, nego u Hrvatskoj, spomen-ploča posvećena žrtvama ustaških logora Slana i Metajna na otoku Pagu ponovno je uništena prošli mjesec, i to četvrti put od 1991.! Od godine kada je službeni Zagreb, nažalost, počeo javno baštiniti ustašku baštinu, te graditi svoju novu državu na temeljima ustaške NDH. I ono što je možda najsramotnije ljudski jest to što Srbiji drži lekcije čovjek koji je izričito rekao da će zaštititi osobe odgovorne za zločin na Petrovačkoj cesti , tijekom zločinačke akcije Oluja. Prema Plenkoviću, optužnica protiv četvorice pilota koji su ubili nenaoružane civile, među kojima je bilo staraca starijih od 80 godina (Mika Kovačević, 83 godine), ali i djece (Jovica Drča, koji je imao samo 6 godina, Žarko Rajić, koji je imao samo 9 godina, Nevenka Rajić, koja je imala 11 godina, Darko Vuković, koji je imao 13 godina), žena i djevojčica (Mirjana Dubajić, koja je imala 21 godinu) je "farsa". Upravo je Plenković naglasio da taj proces za Hrvatsku NE POSTOJI. Nije važno tko je, dok je bio u bijegu, etnički očišćen od Hrvatske, dok je bio u tuđoj državi, kukavički ubijao civile - djecu, žene, starce - nije važno jer su bili Srbi. Takvi ljudi danas drže predavanja u Srbiji - rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije.

Prema njezinim riječima, sramota Hrvatske i EU je što predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću nije dopušten posjet Jasenovcu.

- Konačno, a da ne spominjemo sramotu Hrvatske i sramotu Europske unije (EU) koja je dopustila predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ni dužnosniku, kao predsjedniku Srbije, ni vojniku, kao potomku žrtve ustaškog režima, ne dopusti posjet Jasenovcu, gdje je samo htio odati počast, zapaliti svijeću, položiti cvijet na najvećem stratištu srpske nacije. Ta zabrana i danas stoji kao svakodnevni podsjetnik na vrijednost Plenkovićeve baštine. Zamislite da je predsjedniku Izraela zabranjen posjet Auschwitzu. Nezamislivo, zar ne? A predsjedniku Srbije zabranjen posjet Jasenovcu. Toliko o načelima i vrijednostima Plenkovića i službenog Zagreba.

Zaključila je da 'prijetnje Hrvatske' da će Hrvatska njihov 'europski put blokirati' ne trebaju brinuti Srbiju.

- Plenković bi trebao znati da u regiji postoje ljudi i zemlje od kojih će uvijek dobiti adekvatan odgovor. Prijetnje Hrvatske Srbiji, ali puno više drugima u regiji, da će Hrvatska blokirati naš europski put, neka ne brinu Srbiju. Drugi mogu učiniti što god Zagreb od njih traži, kakvo god poniženje to predstavljalo za te zemlje i ljude koji tamo žive. Srbija neće. Europski put nam je važan. Međutim, istina nam je važnija - zaključila je.