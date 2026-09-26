Arhitekti novog maksimirskog stadiona za 24sata: Proučavali smo Turinu, drukčiji je od drugih

Talijanski arhitektonski ured VG13 Architects, čiji je projekt odabran na međunarodnom natječaju za novi stadion Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice, javio se za 24sata nakon što je njihov prijedlog izazvao brojne reakcije javnosti.

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Tommaso Fantini i Alberto Rossi iz VG13 Architects poručili su kako razumiju zašto budućnost Maksimira izaziva snažne emocije te da pažljivo prate pitanja i komentare koji su se pojavili posljednjih dana. Njihov odgovor donosimo u cjelosti:

- Čast nam je što je međunarodni žiri odabrao naš projekt za novi stadion Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice - kažu nam u startu i odmah nastavljaju:

- Razumijemo zašto budućnost Maksimira izaziva tako snažne osjećaje i pažljivo pratimo pitanja koja su se pojavila proteklih dana. Arhitektura je kolektivna disciplina i kao arhitekti ozbiljno shvaćamo odgovornost koja dolazi s projektom ovakve važnosti

Mladi talijanski dvojac odmah nastavlja:

- Naš je projekt nastao iz karaktera ovog prostora i pažljivog proučavanja grada, njegova teritorija i povijesti. Proučavali smo arhitektonske ideje Vladimira Turine te ih nastojali prenijeti u suvremeni stadion, čineći ga drugačijim od svih drugih upravo zato što je ukorijenjen u ovom prostoru i njegovoj povijesti. Žiri nije ocjenjivao samo arhitektonske kvalitete projekta, već i njegova tehnička rješenja te usklađenost s uvjetima natječaja. UEFA-ini standardi, kretanje posjetitelja, zaštita od vremenskih uvjeta, akustika, udobnost i sigurnost od samog su početka bili ključni elementi projekta, a u sljedećim fazama bit će detaljnije razrađeni - kažu Talijani...

Odmah nastavljaju:

- Društvenim mrežama proteklih je dana kružilo tek nekoliko prikaza projekta, ponekad u lošoj kvaliteti ili znatno izmijenjenih. Zbog toga je izgubljen uvid u većinu aspekata prijedloga, uključujući laganu čeličnu konstrukciju stadiona i mogućnosti osvjetljavanja njegove vanjske površine tijekom dana utakmica.

- Svjesni smo da pobjeda na natječaju označava tek početak procesa u koji će biti uključeni brojni ljudi i stručnjaci iz različitih područja. Promišljena kritika, osobito ona koja dolazi od ljudi koji će koristiti stadion, kao i razgovori s Gradom, klubom, konzultantima i širom zajednicom, bit će ključni za daljnji razvoj našeg projekta s najvećom mogućom pažnjom te za osiguravanje da njegove arhitektonske ambicije budu praćene i kvalitetom iskustva koje će pružati. Cijenimo otvoreni, međunarodni i anonimni natječaj putem kojeg je naš projekt odabran. Sudjelovali smo u skladu s njegovim pravilima i pozdravljamo mogućnost da javnost projekt vidi i o njemu raspravlja detaljnije - poručuju dalje Talijani i dodaju:

- U Zagrebu tijekom sljedećih tjedana organizirat ćemo javno predstavljanje uživo, na kojem ćemo s velikim zadovoljstvom odgovarati na pitanja te detaljno razgovarati o projektu s javnošću i predstavnicima medija.

- Za našu generaciju arhitekata ovo je također značajan primjer mogućnosti koje ovakvi natječaji mogu stvoriti: kada je proces transparentan i kada žiri može donijeti odluku na temelju kvalitete samog rada, mladim arhitektonskim uredima mogu se povjeriti projekti ovakvih razmjera. Na kraju želimo zahvaliti svima koji su zajedno s nama radili na natječaju - navode arhitekti.