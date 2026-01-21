Bećirović favorit već sada: 12 stranaka stalo uz kandidaturu

Iako su opći izbori u Bosni i Hercegovini planirani za listopad, bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović već je osigurao potporu čak dvanaest stranaka za kandidaturu za novi mandat.

Predstavnici tih stranaka, od kojih su četiri zastupljene u sadašnjem sazivu parlamenta BiH, u srijedu su se sastali s Bećirovićem i iskazali mu jasnu potporu nakon što je potvrdio da je spreman kandidirati se za još jedan četvorogodišnji mandat u državnom vrhu.

"Dvanaest političkih stranaka podržalo je kandidaturu Denisa Bećirovića na osnovu odgovornog djelovanja i postignutih rezultata u aktualnom mandatu. Njegova intenzivna vanjskopolitička aktivnost ima pozitivan utjecaj na dugoročne strateške interese Bosne i Hercegovine, a posebno na jačanje vanjskopolitičke pozicije države", stoji u deklaraciji koju su potpisali.

Bećirović je za člana Predsjedništva BiH izabran 2022. kao član Socijaldemokratske partije BiH (SDP BiH), a tada je bio zajednički kandidat kojega su poduprle Narod i pravda (NiP) i Naša stranka (NS) koje su sada dio vladajuće koalicije u BiH i Federaciji BiH.

U parlamentu BiH je i Narodni europski savez (NES) koji također sada podupire Bećirovića.

Ranije je kandidaturu za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH istaknuo Semir Efendić, načelnik sarajevske općine Novi grad koji je i lider Stranke za BiH (SBiH) čiji je utemeljitelj Haris Silajdžić.

Nakon njegova odlaska s političke pozornice SBiH se pretvorila u marginalnu stranku pa analitičari predviđaju kako Efendić nema nikakvih izgleda u srazu s Bećirovićem, ali zato može odnijeti dio glasova bilo kojem kandidatu Stranke demokratske akcije (SDA).

Njezin lider Bakir Izetbegović zasad nije objavio kani li se ponovo kandidirati nakon što je prije četiri godine izgubio utrku s Bećirovićem.

Jedini poznati kandidat za člana Predsjedništva BiH iz reda Hrvata za sada je Slaven Kovačević iz stranke Demokratska fronta (DF) sadašnjeg člana Predsjedništva BiH Željka Komšića.

Kovačević i DF pri tom računaju na glasove istog onog dijela bošnjačkog biračkog tijela koje je ranije osiguralo četiri mandata Komšiću, no ovoga puta upravo zbog snažne potpore Bećiroviću, SDA možda neće moći riskirati da dio svojih birača uputi da glasaju za Kovačevića.

Čelnik HDZ BiH Dragan Čović najavio je kako se neće kandidirati za poziciju u državnom vrhu, a dosad nije naznačio ni tko bi mogao biti kandidat njegove stranke.

Pet manjih hrvatskih stranaka okupljenih u bloku kojega predvodi HDZ 1990. najavilo je da će istaknuti svoga kandidata, a žele da to bude izvanstranačka osoba nedvojbena ugleda. Odbacili su mogućnost da stanu iza kandidature osobe koju bi bez dogovora s njima predložio HDZ BiH.

Političke stranke iz Republike Srpske još nisu odredile nijednog izvjesnog kandidata za člana Predsjedništva BiH iz reda Srba.

Mediji nagađaju kako će sadašnja članica Predsjedništva Željka Cvijanović ponovo biti kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), odnosno Milorada Dodika dok je iz oporbe zanimanje za kandidaturu pokazao samo Nebojša Vukanović, čelnik malene stranke Lista za pravdu i red iz Trebinja i jedan od najglasnijih kritičara Dodikove vlasti.