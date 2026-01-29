Bivši izraelski talac iz Gaze: 'Seksualno su me uznemiravali i snimali tijekom tuširanja...'

Tridesetogodišnji Sasha Troufanov, inženjer elektronike zaposlen u Amazonu, otet je 7. listopada 2023. kada su ga zarobili pripadnici Palestinskog islamskog džihada. Njegova zaručnica Sapir Cohen, majka i baka također su otete i odvedene u Gazu. Žene su oslobođene nakon više od 50 dana zatočeništva. Troufanov je pušten na slobodu prije godinu dana, točnije nakon 498 dana u zarobljeništvu.

U svom prvom međunarodnom intervjuu, koji je dao BBC Newsu tijekom posjeta Londonu, Troufanov je rekao da je povratak tijela Rana Gvilija u ponedjeljak, čime su svi taoci vraćeni, za njega imao snažno emocionalno značenje.

- Osjećaj je bio predivan. Toliko dugo smo čekali da se to dogodi. Nosio sam taj teret otkako sam se vratio. Bio je to kao uteg na ramenima koji me sprječavao da se vratim svom životu. Iako smo mi bili oslobođeni, zapravo nismo izašli iz Gaze jer su naši prijatelji i braća još uvijek bili tamo - rekao je.

Ipak, taj trenutak za njega je bio gorak jer je ponedjeljak bio i rođendan njegova oca Vitalija. Troufanov je tek na dan svog oslobađanja u veljači 2025. saznao da mu je otac ubijen 7. listopada i shvatio da ga nema tko dočekati.

'Ovo je trenutak kada ćeš umrijeti'

Troufanov i Cohen nalazili su se u kibucu Nir Oz, blizu granice s Gazom, kada su palestinski naoružani napadači upali u njihove domove. Cohen se zamotala u deku i sakrila ispod kreveta, no oboje su zarobljeni. Troufanova su napadači udarali šakama i izboli nožem u rame.

- Vidio sam terorista s tolikom količinom bijesa i mržnje na licu, kako drži nož i pokušava me još više izbosti - govori.

Dok su ga pokušavali odvesti iz kibuca, Troufanov je uspio nakratko pobjeći, ali kada je prestao bježati, napadači su ga dva puta upucali u svaku nogu.

- Osjetio sam nalet boli koji mi je prošao kroz mozak i pao sam na tlo, a onda me jedan od terorista udario kundakom u stražnji dio glave i rasjekao mi glavu - rekao je.

Po dolasku u Gazu, kaže, tukli su ga civili i tada je pomislio: „Ovo je trenutak kada ćeš umrijeti.“

Foto: Abed Rahim Khatib/DPA

Tijekom zatočeništva u Gazi dobio je gotovo nikakvu medicinsku skrb. Jednom je odveden u obiteljsku kuću, a jednom u bolnicu, gdje su mu slomljenu nogu najprije imobilizirali drvenom metlom, a zatim dijelom metalne rešetke.

Za razliku od mnogih drugih talaca, Troufanov je gotovo cijelo vrijeme bio u potpunoj izolaciji. Tijekom 498 dana zatočeništva, drugog taoca vidio je samo dva dana.

'Osjećao sam se kao da sam zakopan pod zemljom dok sam još živ'

Na početku je bio držan iznad zemlje, više od šest tjedana u zatvoru, uz jedva dovoljno hrane da preživi. Tamo je, kaže, doživio seksualno uznemiravanje – jedan čuvar ga je više puta pokušavao nagovoriti da nad sobom izvrši seksualni čin. Također tvrdi da ga je skrivena kamera snimala dok je jednom tjedno smio pod tuš.

- Primijetio sam kameru i tuširao sam se pokušavajući okrenuti intimne dijelove tijela od tog kuta, ali morao sam se tuširati jer mi je to bilo potrebno - rekao je.

Nakon toga je odveden u podzemne tunele, gdje je mjesecima bio potpuno sam. Čuvari bi mu donijeli hranu i potom ga ostavljali u tihom, skučenom i vlažnom prostoru, u potpunom mraku.

- Sjećam se osjećaja da sam zakopan pod zemljom dok sam još živ. Gubio sam razum. Bilo mi je jako teško pronaći nadu na tom mjestu. Mnogo puta sam je potpuno izgubio. Govorio sam sebi: ‘Ovo je posljednje mjesto koje ćeš vidjeti živ', istaknuo je.

Ovo je prvi put od 2014. godine da u Gazi nema izraelskih talaca. Tijekom napada Hamasa i drugih skupina 7. listopada 2023. oteta je 251 osoba, dok je oko 1.200 ljudi ubijeno.

Foto: Abed Rahim Khatib/DPA

Izrael je kao odgovor pokrenuo vojnu operaciju u Gazi, u kojoj je, prema podacima ministarstva zdravstva kojim upravlja Hamas, ubijeno više od 71.660 ljudi. Od početka primirja 10. listopada 2025., ubijeno je najmanje 492 Palestinaca, kao i četiri izraelska vojnika.

Sada, kada su svi taoci, i živi i poginuli, vraćeni u Izrael, može započeti druga faza plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za završetak rata u Gazi. Granični prijelaz Rafah između Egipta i Gaze trebao bi se otvoriti na stalnoj osnovi, prvi put od svibnja 2024.

'Teroristi su mi govorili: Ovo ćemo ponavljati iznova i iznova'

Plan također predviđa potpunu demilitarizaciju Gaze, uključujući razoružavanje Hamasa i drugih palestinskih skupina, uspostavu tehnokratske palestinske vlade te obnovu Gaze.

Troufanov smatra da te mjere nisu dovoljne kako bi se spriječilo ponavljanje napada poput onog 7. listopada.

- Obnova Gaze, nakon svega što se dogodilo u ratu, razumljiva je. Ali prije svega moramo se pobrinuti da ljudi u Gazi prestanu pokušavati nauditi Izraelu. Teroristi su mi govorili: ‘Ovo ćemo ponavljati iznova i iznova.’ - rekao je.

Obnova Gaze i otvaranje prijelaza Rafah su uzaludni jer nikada neće riješiti pravi problem. Moramo pronaći način da ova mržnja i poticanje terorističkih aktivnosti prestanu.“

Bivši talac sada se mora oporavljati i psihički i fizički. Trenutačno se kreće uz pomoć štaka nakon operacije noge, ali se nada da će za nekoliko tjedana zaplesati na svom vjenčanju sa Sapir Cohen.

- To je pobjeda, nadvladavanje mržnje i straha i poruka samima sebi: ‘Zajedno ćemo graditi život i nastaviti dalje.’ - zaključuje.