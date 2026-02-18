Bivši kosovski premijer Thaci se pred Haškim sudom izjasnio: 'Istina je da sam potpuno nevin'

„Potpuno sam nevin“, izjavio je u srijedu Hashim Thaci, politički vođa Oslobodilačke vojske Kosova 1990-ih i kasnije premijer neovisnog Kosova, na završnom ročištu suđenja za ratne zločine.

Tužiteljstvo je za njega pred posebnim sudom u Haagu zatražilo kaznu od 45 godina zatvora.

Ubojstva, mučenje, progoni i nezakonito pritvaranje stotina civila i neboraca - prošli je tjedan na početku završnih riječi tužiteljstvo predstavilo dugi popis zločina koji se pripisuju Thaciju i trojici drugih optuženika, kojima se sudi od travnja 2023.

Prema tužiteljstvu, ti su zločini na desecima lokacija na Kosovu i u susjednoj Albaniji počinjeni nad Srbima, Romima i kosovskim Albancima koji se smatraju političkim protivnicima, tijekom sukoba protiv srpskih snaga (1998.-1999.).

Na završnom ročištu ovog suđenja, Thaci (57) je odlučno odbacio optužbe.

„Gotovo tri godine, u ovoj sudnici, slušali ste optužbe tužiteljstva. Čuli ste i istinu. Postoji samo jedna istina. Potpuno sam nevin“, izjavio je, obraćajući se sudu.

Više od pet godina nakon što je dao ostavku na mjesto predsjednika Kosova i bio pritvoren u studenom 2020., Thaci je pozvao suce da donesu odluku „u skladu s Ustavom Kosova, zakonima, dokazima i činjenicama“.

„Dokazi koje je iznijelo tužiteljstvo jasno pokazuju da su optužbe neutemeljene. Stoga je jedina pravedna odluka potpuno oslobađanje“, dodao je.

Bivšeg premijera i predsjednika Kosova smatra se jednim od osnivača Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), gdje je bio vođa političkog krila organizacije tijekom sukoba.

Trojica drugih optuženika, koji su se također izjasnili da nisu krivi, tadašnji su glasnogovornik OVK-a Jakup Krasniqi i jedan od Thacijevih najbližih saveznika, potom šef ​​obavještajne službe gerile Kadri Veseli, i njezin šef operacija Rexhep Selimi.

U sukobu je ubijeno otprilike 13.000 ljudi, uključujući 11.000 kosovskih Albanaca, uglavnom civila. Rat je završio NATO-ovom kampanjom bombardiranja koju su predvodile Sjedinjene Države, što je prisililo srpske snage na povlačenje s Kosova.

Ta je bivša srpska pokrajina proglasila neovisnost u veljači 2008., što Beograd nikada nije priznao.

Hashim Thaci bio je prvi kosovski šef vlade nakon proglašenja neovisnosti (2008.-2014.), a zatim njezin predsjednik (2016.-2020.).