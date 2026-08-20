Bjegunac iz V. Gorice ukrao bicikl dječaku, baka Ana: 'Dijete je u šoku, jedva sam ga kupila'

Bjegunac (47) koji je u utorak pobjegao policajcima sa Županijskog suda u Velikoj Gorici uhićen je sinoć u jednom zagrebačkom kafiću. Nakon bijega biciklom je pobjegao iz Velike Gorice, a bicikl je prethodno ukrao dječaku (7) pred njegovim prijateljima. Bicikl je bio parkiran ispred stana dječakove bake Ane, koja ga je nakratko ostavila dok je unosila stvari.

- Bilo je otvoreno, ušao je i pobjegao s biciklom, on je vjerojatno htio na stubište, vidio bicikl dječji, uzeo i ode - ispričala je baka za RTL Danas pokazujući mjesto s kojeg je bicikl nestao.

Sve se događalo pred djecom koja su se igrala u parku ispred zgrade. Baka ih je pitala što su vidjeli.

- Pitam djecu, bilo ih je jedno pet ili šest. I kažu da je jedan stari čovjek sjeo na bicikl. Ima rep i bradu i pokažu kako vozi. Vjerojatno je još imao lisice - prepričala je Ana.

Obitelj živi svega nekoliko metara od Županijskog suda s kojeg je muškarac pobjegao.

- Naišli su policajac i policajka. Rekli smo - nama je sada ukraden bicikl i djeca su vidjela, još su se smijala da vozi neobično - dodala je baka.

Policija je sinoć oko 20.45 sati dobila dojavu da se bjegunac nalazi u jednom ugostiteljskom objektu. Već pet minuta kasnije policajci su stigli, pronašli ga i uhitili. Potom je priveden u policijsku postaju, a zatim prebačen u Remetinec.

Ondje mu je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog neprimjerenog ponašanja na društvenim mrežama. Muškarac je ranije već proveo četiri godine i osam mjeseci u zatvoru zbog prijetnji bivšoj nevjenčanoj supruzi.

Policija je bjegunca pronašla, ali za obitelj potraga još nije završila. Naime, jedan bicikl pronađen je kod muškarca nakon uhićenja na Jarunu, no tek treba utvrditi je li riječ o biciklu sedmogodišnjeg Brune.

- Dijete je u šoku, a na kraju i ja jer sam ga jedva kupila, mirovina je mala, dijete je bilo oduševljeno, da bi sve palo u vodu - rekla je baka.

Bicikl je bio novi i Bruno ga je dobio prije samo dva mjeseca za rođendan. Dječak sada teško razumije što se dogodilo.

- Sinoć je došao, baka zatvori prozor, zaključaj vodu, od straha, jednostavno on se ukamenio - ispričala je Ana.

U potragu za biciklom uključili su se i susjedi, nakon što se priča proširila lokalnim kvartovskim grupama.

- Vidjela sam da je dotični pronađen na Jarunu, pa sam koliko u šali toliko u istini napisao jeste li pronašli jer je unuk gospođe Ane uistinu tužan. Bio je to rođendanski poklon. Bio mi je šok, napisala sam lokalnu objavu među kvartovima, a na kraju je to odjeknulo u neke sfere, ni u ludilu nismo znali za bjegunca - rekla je dopredsjednica Humanitarne udruge Buvljakuše Sandra Barić.

Iz policije poručuju da je kriminalističko istraživanje i dalje u tijeku te da će utvrditi je li bicikl pronađen na Jarunu upravo onaj koji je ukraden dječaku.